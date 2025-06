Väitös: Kilpirauhashormonien ylimäärä kuormittaa sydäntä ja verisuonielimistöä

Tuukka Ahoniemi teollisen myynnin työelämäprofessoriksi Tampereen yliopistoon 28.5.2025 12:23:36 EEST | Tiedote

Tampereen yliopisto on valinnut investointituotteiden ja teknologiapalveluiden myynnin työelämäprofessoriksi tekniikan tohtori Tuukka Ahoniemen. Työelämäprofessuuri on ensimmäinen osa hanketta, jonka Tampereen yliopisto on yhteistyössä Tampereen kauppakamarin ja elinkeinoelämän edustajien kanssa laittanut alulle. Yrityskumppanit ovat tähän mennessä sitoutuneet lahjoittamaan 1,6 miljoonaa euroa teknologia- ja teollisuusyritysten myyntiosaamista ja kasvua tukevaan hankkeeseen.