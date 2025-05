Kaisa Väistö-Nurminen nimitetty Picadeli Finland Oy:n toimitusjohtajaksi

Picadeli Finland Oy ja Salico Oy ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosien aikana. Viimeisen vuoden aikana Picadeli on avannut Suomessa 60 uutta salaattibaaria – kasvua kertyi lähes 30 prosenttia. Salaattibaareja on nyt yli 280 ympäri maan. Tämä osoittaa paitsi vahvaa kysyntää markkinassa, myös tiimin sitoutumista tarjota terveellistä, herkullista ja helposti saavutettavaa ruokaa innovatiivisen itsepalvelukonseptin avulla.

Kaisa Väistö-Nurminen on ollut vahvasti mukana rakentamassa Picadelin kasvutarinaa ja on nyt valmis ottamaan seuraavan askeleen yhtiön johdossa. Hän on arvostettu johtaja Picadelin organisaatiossa ja toiminut useissa keskeisissä tehtävissä, kuten avainasiakaspäällikkönä, myyntipäällikkönä ja viimeisimpänä varatoimitusjohtajana.

”Olen aidosti otettu tästä mahdollisuudesta ja iloinen saadessani jatkaa rakentamista sille vahvalle perustalle, jonka Nina ja tiimi ovat luoneet. Picadelin missio tarjota terveellistä ja maukasta pikaruokaa on minulle sydämenasia, ja odotan innolla, että pääsen johtamaan seuraavaa kasvuvaihetta Suomessa”, sanoo Kaisa Väistö-Nurminen.

Kaisa ja Nina ovat tehneet töitä yhdessä yli kymmenen vuoden ajan. Viimeiset vuodet he ovat työskennelleet erityisen tiiviisti kaupallisen strategian parissa. Kaisan operatiivinen osaaminen, johtajuustaito ja syvällinen ymmärrys Suomen markkinasta tekevät hänestä erinomaisen henkilön viemään Picadeli Finlandia eteenpäin.

”Tämä on luonteva ja innostava seuraava askel johtajuuspolullamme. Nina Westerberg on tehnyt erinomaista työtä johtaessaan sekä Picadeli Finlandia että Salico Oy:tä, vieden molemmat yhtiöt vahvaan kasvuun ja lujittaen niiden asemaa markkinassa. Hän on taitavasti tasapainottanut nämä roolit, ja samalla edistänyt tiiviimpää yhteistyötä yhtiöiden välillä”, sanoo David von Laskowski, Picadelin ja Greenfood-konsernin toimitusjohtaja.

Kaisa ja Nina työskentelevät tiiviisti yhdessä siirtymäkauden ajan varmistaakseen sujuvan ja hallitun muutoksen.

Johtajuutta ihmiseltä ihmiselle

Picadelin menestys on rakentunut arvopohjaiseen ja inhimilliseen johtamiseen. Yrityskulttuuria ohjaavat luottamus, aitous ja halu kehittää osaamista. Tuloksia syntyy, kun ihmiset voivat toimia omana itsenään ja heille annetaan vastuuta sekä mahdollisuus kasvaa. Johtajavaihdos kuvastaa tätä ajattelutapaa: Picadelilla tunnistetaan potentiaali ajoissa ja rakennetaan kulttuuria, jossa ihmiset voivat loistaa.

“On ollut etuoikeus seurata Kaisan vaikuttavaa kasvumatkaa yrityksen johtoon. Hänen potentiaalinsa ja motivaationsa ovat loistaneet alusta asti. Nyt hän pääsee valjastamaan osaamisensa tiimin ja yrityksen seuraavan kasvuvaiheen tueksi – ja tulen seuraamaan Picadelin matkaa ylpeänä sivusta", Nina Westerberg sanoo.

Picadelin vahva kasvu kertoo paitsi onnistuneesta konseptista, myös sitoutuneesta ja arvolähtöisestä tiimistä sen takana. Tästä todisteena on Great Place to Work -tulokset, jotka ovat olleet viime vuosina erinomaiset. Tulosten taustalla on pitkäjänteinen työ sen eteen, että työntekijöitä kuunnellaan, heitä tuetaan ja kannustetaan kehittymään. Kun työnantaja joustaa, myös työntekijät antavat parhaansa. Se näkyy niin työyhteisön hengessä kuin liiketoiminnan tuloksissa.