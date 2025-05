KHO:n puheenjohtajuus ACA-Europessa päättyy – kausi painottui tuomioistuinten vuoropuheluun ja perusoikeuksien suojeluun

Korkeimman hallinto-oikeuden puheenjohtajakautta luonnehti niin sanottu vertikaalinen lähestymistapa; miten unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut vaikuttavat kansalliseen oikeuskäytäntöön.

Keskustelut unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suhteesta ja vaikutuksista ylimpien kansallisten hallintotuomioistuinten toimintaan ovat olleet avoimia, syvällisiä ja valaisevia. Keskinäinen yhteisymmärrys toimintamme painopisteistä on lisääntynyt kaksivuotisen puheenjohtajakautemme aikana, korostaa ACA-Europen hallituksen puheenjohtajana toiminut korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi.

Korkeimman hallinto-oikeuden puheenjohtajakaudella järjestettiin yhteensä kuusi seminaaria Ruotsissa, Kroatiassa, Suomessa, Ranskassa ja Alankomaissa. Seminaareissa käsiteltiin hallintotuomioistuinten kannalta keskeisiä oikeudellisia ja institutionaalisia kysymyksiä.

Tukholmassa tarkasteltiin ylimpien tuomioistuinten velvollisuutta pyytää ennakkoratkaisuja unionin tuomioistuimelta.

Zagrebissa käsiteltiin mekanismeja, joilla ehkäistään ristiriitaisia ratkaisuja kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.

Inarissa pureuduttiin perusoikeuksien monitasoiseen suojaan kansallisissa hallintotuomioistuimissa.

Versailles’ssa aiheina olivat tuomarien rekrytointi ja eettiset säännöt.

Haagissa keskityttiin siihen, miten ylimmät hallintotuomioistuimet voivat edistää sääntelyn laatua.

Viimeisen, Helsingissä järjestetyn seminaarin teemana oli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen ja neuvoa-antavien lausuntojen vaikutukset kansalliseen oikeuskäytäntöön. Aihetta lähestyttiin erityisesti ilmasto-oikeudenkäyntien sekä rajamenettelyjen (ns. pushback) näkökulmasta.

Pidän puheenjohtajakauttamme onnistuneena. Pääsimme osaltamme jatkamaan ACA-Europen tärkeää työtä vuoropuhelun edistämisessä kansallisten ja Eurooppa-tason tuomioistuinten välillä. Kaudella järjestetyt seminaarit nojasivat vahvasti spontaaniin vuoropuheluun valmisteltujen puheiden sijaan, mikä osaltaan edesauttoi aitojen keskusteluyhteyksien syntymistä, kertoo Kuusiniemi. Olen lisäksi ilahtunut siitä, että puheenjohtajakautemme päättänyt ACA-Europen yleiskokous hyväksyi tänään Ukrainan korkeimman oikeuden ACA-Europen tarkkailijaksi. Näin voimme osaltamme tukea Ukrainaa oikeusvaltiokehityksessä.

Puheenjohtajuus siirtyy seuraavaksi Kreikan ylimmälle hallintotuomioistuimelle Hellenic Council of Statelle.

ACA-Europe pähkinänkuoressa

ACA-Europe (Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union) on vuonna 2001 perustettu Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylimpien hallintotuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen välinen yhdistys. Sen tavoitteena on edistää Euroopan ylimpien hallintotuomioistuinten tuomareiden ymmärrystä unionin oikeudesta ja muiden ylimpien hallintotuomioistuinten toiminnasta niiden soveltaessa toimivaltaansa kuuluvaa unionin oikeutta.