Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Maakuntakaavassa annetaan määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluetta suunniteltaessa tai rakennettaessa.

Alueidenkäyttölain mukaan maakuntakaava voidaan laatia vaiheittain. Tämä tarkoittaa sitä, että maakuntakaavaprosessissa ei käydä läpi kaikkia alueen maankäytön kokonaisuuksia, vaan keskitytään joihinkin kaavoituksen aloitusvaiheessa määriteltyihin teemoihin. Vaihekaavoituksessa kaavakartalla esitetään ainoastaan uudet tai muuttuvat kaavamerkinnät, ja poistuvat kaavamerkinnät esitetään ylirastitettuna. Muut lainvoimaisissa maakuntakaavoissa esitetyt merkinnät jäävät ennalleen.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavassa keskityttiin seuraaviin aihekokonaisuuksiin: aluerakenne ja saavutettavuus, energiantuotanto, varastointi ja siirto, liikennejärjestelmä ja logistiikka- alueet, viherrakenne ja ekosysteemipalvelut, energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun sekä ilmastovaikutusten arvioinnin kehittäminen maakuntakaavatasolla. Vaihemaakuntakaavan suurin yksittäinen kokonaisuus on tuulivoima ja siihen liittyvä energiansiirto.

Vaihemaakuntakaavan aloitusvaiheessa vetytalous oli Suomessa vielä ajatuksen tasolla, eikä valtakunnallista lainsäädäntöä ole vielä nytkään. Aurinkovoimahankkeita maakunnassa ei juurikaan vielä ollut, mutta tuulivoimassa oli meneillään jo kolmas maakunnallinen suunnittelukierros, ja maatuulivoimaa oli toiminnassa jo noin 40 prosenttia koko Suomen tuulivoimatuotannosta. Maakuntakaavaprosessin aikana erityisesti kunnat, hankekehittäjät ja elinkeinoelämän toimijat välittivät aktiivisesti toiveita tuulivoimahankkeita mahdollistavasta maakuntakaavasta. Toiveisiin on pyritty vastaamaan maankäytön suunnittelua ohjaavan lainsäädännön reunaehtojen puitteissa.

Vaihemaakuntakaavaratkaisua pohjustamaan laadittiin laajoja koko maakuntaa koskevia selvityksiä ja vaikutusten arviointia. EMMI-hanke liittyi energiamurrokseen ja ilmastovaikutusten arviointiin, TUULI-hanke keskittyi kestävän tuulivoimarakentamiseen edellytyksiin ja Natura 2000 -riskiarviointi avasi luontoarvoja ja ekologista verkostoa suhteessa tuulivoimaan, jotta maakunnan luonnon monimuotoisuus säilyisi myös tuleville sukupolville. Kaikkeen uusiutuvaan energiantuotantoon liittyy energiansiirto, jonka osalta uutena kokonaisuutena kaavakartalle tuotiin maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin tahtotilaa osoittava kaasuputken yhteystarvemerkintä. Gasgrid Finland on käynnistänyt tarkemman suunnittelun ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. Maankäytön vaikutusten kannalta merkittävää on, että yhden noin metrin halkaisijaltaan olevan vetyputken siirtokapasiteetti vastaa kantaverkkotasolla noin viittätoista 400 kV voimajohtoa.

Kaavaprosessin aikana tarkasteltiin myös muuta valtakunnallista ja maakunnallista selvitystietoa, joka liittyy kaavan aihekokonaisuuksiin ja oli aiheellista sisällyttää maakuntakaavaan. Vaihemaakuntakaavassa ajantasaistettiin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset sekä päivitettiin maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppitieto, valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet.

Vaihemaakuntakaavassa uudet kaavamerkinnät esitetään kaavakartalla 1 A, kumoutuvat kaavakartalla 1 B. Kaavakarttojen merkintöjen selitykset ja tarkempaa suunnittelua sitovat yleismääräykset on esitetty Merkinnät ja määräykset -koosteessa. Kaavaselostus taustoittaa kaavaprosessin aikana tehtyä selvitys- ja suunnittelutyötä. Selostuksen liitekartalla 1 esitetään kaikkien maakuntakaavojen seudullisesti merkittävät eli 10 tai useampia tuulivoimaloita mahdollistavat tuulivoima-alueet, huhtikuussa 2025 tiedossa olleet rakentuneet tai vireillä olevat tuulivoimahankkeet, luonnon monimuotoisuus ja energiansiirto. Selostuksen liitteenä 2 on kohdekuvaukset jokaisesta kaavakartalla esitettävästä seudullisesti merkittävästä tuulivoimaloiden alueesta sekä tarkemmassa suunnittelussa huomioitavat reunaehdot. Kaavaselostuksen liitekartalla 6 esitetään Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen eli lainvoimaisten kaavojen ja tämän vaihemaakuntakaavan yhdistelmä samalla, epävirallisella kartalla.

Pohjois-Pohjanmaan pitkäjänteisessä kehittämisessä on pitkälti kyse uusiutuvan energian tuottamisen, varastoinnin, siirron ja kulutuksen sijoittumisesta ja niihin liittyvistä investoinneista sekä niiden sovittamisesta muuhun maankäyttöön, elinkeinoihin ja ympäristön arvoihin. Maankäytön muutoksilla on aina vaikutuksia lähtökohtaiseen tilanteeseen. Tästä syystä vaihemaakuntakaavassa arvioitiin kaavakartalla esitettyjen merkintöjen mahdollisesta toteutumisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Energian jatkojalostus on Pohjois-Pohjanmaan tavoitetila, jota edistetään erinäisten hankkeiden kautta. Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on myös käynnissä useita omia puhtaaseen energiasiirtymään liittyviä hankkeita, joissa perehdytään vaikutusten arviointiin tarkemmalla tasolla. Usein kyseessä on useampaa kuntaa yhdistävä toimijuus, jossa kuntien, toimijoiden ja viranomaisten yhteistyö on menestymisen edellytys.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on laajan selvityspohjan ja yhteisvaikutusten arvioinnin kautta tuottanut hyvän tietopohjan kuntakaavoituksen käyttöön. Hyvällä yhteistyöllä Pohjois-Pohjanmaa kykenee edistämään pohjoispohjalaista elämänlaatua ja kehittämään maakunnan elinvoimaa edelleen. Kaikki selvitystieto ja kaavaprosessin eteneminen on koottu vaihemaakuntakaavan julkisille verkkosivuille:

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/ilmastomaakuntakaava/.