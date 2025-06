Väitös: Patja-anturi auttaa unihäiriöiden tunnistamisessa

Unihäiriöt, kuten obstruktiivinen uniapnea ja pitkittynyt osittainen obstruktio, vaikuttavat miljooniin ihmisiin maailmanlaajuisesti ja aiheuttavat vakavia terveysongelmia, kuten sydänsairauksia ja diabetesta. Arvioiden mukaan suurin osa sairastuneista jää diagnosoimatta, koska he eivät täytä perinteisiä diagnostisia kriteereitä tai hakeudu lääketieteelliseen arviointiin.

Jose Maria Perez-Maciasin väitöstutkimus vastaa tähän haasteeseen. Tutkimuksessaan hän selvitti, kuinka EMFiT-anturia eli patjan alle asetettavaa ohutta, joustava filmityyppistä polymeeria voidaan käyttää kuorsauksen, hengityksen epäsäännöllisyyksien ja sydämen toiminnan seuraamiseen ei-kajoavasti. Nämä anturit mahdollistavat unen jatkuvan seurannan, hälyttävät käyttäjiä heidän tilastaan ja kannustavat heitä hakeutumaan lääkärin arvioon.

Tutkimuksessaan Perez-Macias kehitti uusia signaalinkäsittelyn ja koneoppimisen menetelmiä EMFiT-antureiden tuottaman datan analysointiin. Menetelmien avulla pystyttiin eristämään kuorsauskuviot ja havaitsemaan lisääntyneen hengitysvastuksen aiheuttamat piikit, jotka liittyvät pitkittyneeseen osittaiseen obstruktioon. Nämä menetelmät parantavat unihäiriöiden havaitsemisen tarkkuutta.

Perez-Macias ehdottaa lisäksi asennosta riippumatonta menetelmää sydämen pulssisignaalin mittaamiseen, joka arvioi sykkeen luotettavasti nukkujan asennosta riippumatta.

– Nämä edistysaskeleet voivat parantaa merkittävästi kansanterveyttä. Kotona toteutettu patjaseuranta mahdollistaa alustavan hengityshäiriöseulonnan ja voi siten vähentää myös diagnoosiviiveitä. Lisäksi sen avulla on mahdollista seurata hoidon vaikutusta ja näin parantaa hoitotuloksia. Tutkimus tukee ei-kajoavan terveysseurannan kasvavaa trendiä ja luo perustan unilääketieteen tuleville innovaatioille, Maciaz-Perez sanoo.

Espanjasta kotoisin oleva Jose Maria Perez-Macias suoritti tutkimuksensa Tampereen yliopistossa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS).

Väitöstilaisuus keskiviikkona 4. kesäkuuta

Diplomi-insinööri Jose Maria Perez-Maciasin biolääketieteen tekniikan alaan kuuluva väitöskirja Methods for Snoring and Heart Pulse Detection Using Unobtrusive Mattress Sensor tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa keskiviikkona 4.6.2025 klo 12 Kaupin kampuksella, Arvo-rakennuksen auditoriossa F115 (Arvo Ylpön katu 34, Tampere). Vastaväittäjänä toimii ylilääkäri ja varajohtaja, dosentti Antti Kulkas Seinäjoen keskussairaalan kliinisen neurofysiologian osastolta. Kustoksena toimii dosentti Jari Viik Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.