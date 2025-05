”Talouden käänne on tapahtunut” – Ohjelmistoala panostaa taas kasvuun ja työllistää enemmän: ”Paras kasvulukumme on 216 %”

Lehdistötiedote 30.5.2025

Maailmantalouden epävarmuuksien ja kotimaan talouden pitkällisten vaikeuksien keskellä myönteiset uutiset ovat tervetulleita. Niitä tarjoilee nyt ohjelmistoalan kattojärjestön Software Finland ry:n (SF) uunituore Sykemittari, joka kertoo ohjelmistoalan selkeästä paluusta kasvuun.

”Sykemittari lupaa hyvää niin ohjelmistoalalle kuin koko Suomenkin taloudelle. Aivan kärkeen nostaisin työllistämisen: 56 prosenttia ohjelmistoyrityksistä aikoo palkata uusia työntekijöitä, eli 10 prosenttiyksikön loikka vuoden takaisesta. Kaikkiaan kasvaa 77 %, vaikeuksissa on vain joka kymmenes”, kertoo SF:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Roiha painottaa, ettei halua vähätellä vaikeuksia kokevien tilannetta, vaan suhteuttaa alan suhdanteen talouden yleiseen tilanteeseen.

”Rohkenen sanoa ’vain’, koska millä tahansa muulla alalla hypittäisiin riemusta meidän luvuillamme. Rohkaisevaa on myös, ettei tuo vaikeuksia kokeva 10 % ole mikään erityinen ryhmä kuten konsulttifirmat tai SaaS, vaan jakautuu tasaisesti isoihin ja pieniin koostuen monenlaisista softafirmoista. Kaikkia toimialoja rokottavat nyt talouden vaikeudet ja teknologian nopeat murrokset, joten ei siis ole ihme, että ohjelmistoalallakin vaikeuksia on. Olkaamme iloisia, että vain 10 prosentilla”, taustoittaa Roiha.

Asiakkaiden kasvu buustaa ohjelmistoalaa

Yksi ohjelmistoalan nopeista kasvajista on Saarni Cloud. Muutamassa vuodessa 8 miljoonan liikevaihdosta 20M€ liikevaihtoon noussut Saarni Cloud koostuu useasta yrityksestä, joista osaa talouden vaikeudet ovat rokottaneet pahastikin. Yhtiön kokonaiskasvu viime vuonna oli silti yli 16 % ja odotus tälle vuodelle on panna vielä paremmaksi. Yhtiö näkee Suomen taloudessa merkittävän parannuksen, joka siivittää myös Saarnin SaaS (Software as a Service) -bisnestä.

”Uskomme, että Suomessa talous tulee yleisesti kehittymään myönteisesti. Vaikuttaa siltä, että käänne on tapahtunut! Tämä poikii lisää kasvua myös meille. Ja kasvun myötä asiakaspalvelun tarve lisääntyy ja henkilöstömäärämme kasvaa. Haemme aggressiivisesti kasvua ja siihen tarvitsemme osaavaa henkilöstöä! Meillä on myös selvä tavoite kansainvälistyä, mikä edellyttää henkilöstömäärän lisäystä täällä Suomessa, missä palvelumme tuotamme”, avaa toimitusjohtaja Kaj Rintala.

Rintalan analyysi ei perustu haihatteluun, vaan systemaattisiin havaintoihin asiakaskunnasta.

”Asiakaskunnassa on katseet kasvussa ja tehdään enemmän investointeja. Se mahdollistaa meille entistä kovemmat tulokset – viime vuoden paras kasvulukumme on 216 %, jonka saavutti Saarni HRX. Vuoden hienoin saavutuksemme oli kuitenkin isoimman yhtiömme Saarni Neptonin saavuttama 31 % kasvu jatkuvan laskutuksen osalta. Koko yritysryhmämme oikaistu käyttökate kipusi yli 30 prosentin, mikä kertoo erinomaisesta kannattavuudesta”, iloitsee Rintala.

Rasmus Roiha näkee Saarni Cloudin erinomaisena esimerkkinä ohjelmistoalan voimasta.

”Kaj kuuluu myös SF:n hallitukseen, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että halusimme Saarni Cloudin käytännön esimerkiksi Sykemittarin tuloksista. Saarni Cloud edustaa erittäin monipuolista osaamista, joka on osattu upeasti valjastaa palvelemaan kunnianhimoisia kasvutavoitteita. Uusi painotus kansainväliseen kasvuun on erityisen ilahduttavaa, koska SaaS-bisnes on suomalaisille mainio mahdollisuus myös globaalin menestykseen – Saarnista voi moni yritys ottaa oppia. Onnea huikealle menestysmatkalle!”, toivottaa Roiha.

