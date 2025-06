Mediakutsu: Monitieteinen Tampereen yliopisto juhlii toista tohtoripromootiotaan 7. kesäkuuta

Tohtoripromootio on akateemisista juhlista arvokkain ja sillä on vuosisatojen perinteet. Promootion tarkoitus on nostaa esiin tutkimuksen ja koulutuksen arvoa ja akateemista työtä.

Tampereen yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteisen promootion tapahtumat jakaantuvat kolmelle päivälle 6.–8. kesäkuuta. Päätapahtuma on lauantaina 7.6. klo 12 Tampere-talossa järjestettävä juhlallinen promootioakti, jossa vihittäville tohtoreille ja kunniatohtoreille luovutetaan akateemisen vapauden symbolina tohtorinhattu ja tekniikan alalta valmistuneita lukuun ottamatta tohtorinmiekka. Promootioaktia voi seurata myös verkossa.

Promootioaktin jälkeen vihityt tohtorit ja kunniatohtorit siirtyvät kulkueena Tampereen tuomiokirkon puistoon tuomiokirkossa pidettävään promootiojumalanpalvelukseen tai Tampereen klassillisella lukiolla pidettävään tunnustuksettomaan tilaisuuteen. Kulkue lähtee liikkeelle Tampere-talolta arviolta klo 15.55 ja etenee reitillä Yliopistonkatu – Tammelan puistokatu – Vellamonkatu – Rongankadun alikäytävä – Rongankatu – Rautatienkatu – Satakunnankatu – Tuomiokirkonkatu. Sateen sattuessa kulkueen korvaa bussikuljetus.

209 tohtoria ja 13 kunniatohtoria

Tämänvuotisessa tohtoripromootiossa vihitään 209 tohtoria, jotka ovat valmistuneet uudesta Tampereen yliopistosta tai sen jommastakummasta edeltäjästä. Uusi Tampereen yliopisto syntyi aiemman Tampereen teknillisen yliopiston ja aiemman Tampereen yliopiston yhdistyessä 2019.

Promootioaktissa vihitään myös 13 kunniatohtoria. Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi myöntää. Tampereen yliopiston seitsemän tiedekuntaa ovat kutsuneet kunniatohtoreiksi henkilöitä Suomesta ja ulkomailta yliopiston edustamien alojen saavutuksillaan tai muiden erinomaisten tieteellisten, taiteellisten tai yhteiskunnallisten ansioiden perusteella.

Vihittävät kunniatohtorit ovat:

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Luca Benini , elektroniikan professori, Bolognan yliopisto, Italia, ja Zürichin teknillinen korkeakoulu, Sveitsi

, elektroniikan professori, Bolognan yliopisto, Italia, ja Zürichin teknillinen korkeakoulu, Sveitsi Mia Consalvo , pelitutkimuksen ja -suunnittelun professori, Concordia-yliopisto, Kanada

, pelitutkimuksen ja -suunnittelun professori, Concordia-yliopisto, Kanada Esko Roine, näyttelijä

Johtamisen ja talouden tiedekunta

Jan Bebbington , professori, johtaja, Pentland Centre for Sustainability in Business, Lancasterin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta

, professori, johtaja, Pentland Centre for Sustainability in Business, Lancasterin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta Ari Kaperi , hallitusammattilainen, entinen pitkäaikainen Nordea-konsernin johtoryhmän jäsen ja Suomen maajohtaja

, hallitusammattilainen, entinen pitkäaikainen Nordea-konsernin johtoryhmän jäsen ja Suomen maajohtaja Kalervo Kummola, Tampereen pormestari (2023–2025), useiden yhtiöiden toimitusjohtaja, kansanedustaja (1999–2003) ja Kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja (2003–2021)

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Anita Lehikoinen , kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö (2013–2025)

, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö (2013–2025) Jane Wilkinson, kasvatusalan johtajuuden professori, Monash-yliopisto, Australia

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Wei Zhang, syöpäbiologian professori, Wake Forest Baptist Comprehensive Cancer Center, Wake Forest -yliopisto, Yhdysvallat

Rakennetun ympäristön tiedekunta

Alan C. McKinnon, logistiikan professori, Kühnen logistiikkayliopisto, Saksa

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Pierangelo Metrangolo, kemian professori, Politecnico di Milano, Italia

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Eila Häihälä , terveydenhuoltoneuvos, sairaanhoidon opettaja ja Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksen apulaisrehtori (1987–1999)

, terveydenhuoltoneuvos, sairaanhoidon opettaja ja Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksen apulaisrehtori (1987–1999) Richard Ryan, professori, Institute for Positive Psychology & Education, Australian katolinen yliopisto, Australia, ja Distinguished Professor, College of Education, Ewha Womans University, Etelä-Korea





Tervetuloa seuraamaan juhlallista promootioaktia

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan promootioaktia Tampere-talossa lauantaina 7.6. Yleisön on oltava paikoillaan isossa salissa kello 12.00.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Tuuli Laukkanen, 040 849 0506, tuuli.laukkanen@tuni.fi.

Promootioaktia voi seurata myös verkossa: Tampereen yliopiston tohtoripromootio 7.6.2025

Lisätietoja promootiotapahtumista: https://events.tuni.fi/tohtoripromootio/