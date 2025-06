KHO:n ennakkopäätös, joka koskee henkilökohtaisen tulon verotusta

Asiassa oli ratkaistavana, realisoituuko A:lle veronalaista tuloa, kun hän saa B S.A:lta vastikkeetta allokaatio-oikeuksia, vai vasta järjestelyn myöhemmässä vaiheessa eli silloin, kun hän saa allokaatio-oikeuksien perusteella yhtiön maksuttomia uusia osakkeita, tai silloin, kun hän saa rahakorvauksen yhtiölle luovuttamistaan allokaatio-oikeuksista. Lisäksi asiassa oli ratkaistavana, hyvitetäänkö yhtiön maksamasta rahakorvauksesta Espanjassa peritty lähdevero A:lle Suomessa kertyvästä tulosta suoritettavasta verosta.

A:lle ei siirry B S.A:n varoja, kun hän saa allokaatio-oikeuksia, eikä hänelle siten realisoitunut veronalaista tuloa vielä allokaatio-oikeuksien saamisen yhteydessä. A ei saa B S.A:lta osinkoa, jos hän jättää saamansa allokaatio-oikeudet käyttämättä, eikä A näin ollen luovu hänelle kuuluvasta rahassa maksettavasta osingosta, kun hän saa allokaatio-oikeuksien perusteella B S.A:n uusia osakkeita. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei A:lle siten realisoitunut veronalaista tuloa myöskään hänen saadessaan osakkeet. Sen sijaan A:lle kertyi veronalaista tuloa hänen luovuttaessaan allokaatio-oikeuksia takaisin B S.A:lle rahakorvausta vastaan.

Vaikka A:n allokaatio-oikeuksien luovutuksesta saama suoritus oli Espanjan verolainsäädännön sekä Suomen ja Espanjan välisen verosopimuksen mukaan osinkotuloa, tämä sopimusvaltioiden verotusvallan jaon määrittävä luonnehdinta ei velvoita Suomea käsittelemään suoritusta osinkona, kun A:n verotus toimitetaan Suomessa. Koska allokaatio-oikeudet olivat A:n omaisuutta, hänen saamansa suoritus oli Suomessa toimitettavassa verotuksessa luovutushintaa, jota verotettiin luovutusvoittoja koskevien tuloverolain säännösten mukaan. Suorituksesta Espanjassa peritty lähdevero oli hyvitettävissä verosopimuksen ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain säännösten mukaisesti.

Verohallinnon ennakkoratkaisuverovuosille 2023 ja 2024.

Äänestys 4–1 ja esittelijän eriävä mielipide

KHO 2025:48

HFD 2025:48