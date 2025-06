KHO:n muu päätös, joka koskee kaivoshanketta ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa lupa-asiassa (Uutelan kaivos, Sotkamo)

Asian tausta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli myöntänyt Elementis Minerals B. V. Branch Finlandille ympäristöluvan Sotkamon Uutelan talkkikaivoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Aluehallintovirasto oli myöntänyt myös vesitalousluvan muun muassa avolouhosten kuivatusvesien pumppaamiseen.

Hallinto-oikeus on Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n, Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry:n ja Vesiluonnon Puolesta ry:n valituksen enemmälti hyläten kumonnut aluehallintoviraston päätöksen ja hylännyt lupahakemuksen siltä osin kuin päätöksellä on myönnetty ympäristölupa kaivoksen nykyisen sivukivialueen laajennusosalle. Hallinto-oikeus on muuttanut muun ohella lupamääräyksiä 26, 27 ja 30.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää Elementis Minerals B.V. Branch Finlandille valitusluvan ja tutkii asian.

Korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen siltä osin, kuin hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan Uutelan kaivoksen nykyisen sivukivialueen laajennusosalle. Aluehallintoviraston päätös saatetaan tältä osin voimaan.

Korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen myös siltä osin, kuin hallinto-oikeus on muuttanut lupamääräystä 30. Aluehallintoviraston päätös lupamääräyksen 30 osalta saatetaan voimaan.

Korkein hallinto-oikeus kumoaa lisäksi osan hallinto-oikeuden lupamääräyksiin 26 ja 27 tekemistä muutoksista ja saattaa aluehallintoviraston päätöksen lupamääräysten 26 ja 27 kumotuilta osin osittain muutettuna voimaan.

Elementis Minerals B.V. Branch Finlandin valitus hylätään enemmälti.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja sen asiakumppanien valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua niiden valitukseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 12.6.2025 T 1326