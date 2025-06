Halla-merituulivoimahankkeen YVA täyttää laajuudeltaan ja laadultaan viranomaisvaatimukset

OX2:n kehittämä merituulivoimahanke Halla on ensimmäinen Suomen talousvyöhykkeelle suunniteltu suuren kokoluokan merituulivoimahanke, jonka YVA-menettelyssä on annettu perusteltu päätelmä. Hankkeen kehitystyö on kestänyt yli neljä vuotta.

Perusteltu päätelmä vahvistaa, että Hallan YVA-selostus antaa kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista ja sisältää pääpiirteissään lainsäädännön edellyttämät sisällöt. Päätelmässä esitetään jatkosuunnittelua varten täydennystarpeita muun muassa meriliikenteen, kalaston sekä sähkönsiirron vaikutusten osalta. Tällaiset täydennystarpeet ovat tyypillisiä hankkeissa tämän kokoisessa mittaluokassa ja kuuluvat luonnollisena osana ympäristövaikutusten arviointiprosessiin.

”Yhteiskunta sähköistyy ja teollisuuden puhtaan energian tarve kasvaa tulevaisuudessa voimakkaasti. Halla voi olla tärkeä askel Suomen merituulivoimapotentiaalin hyödyntämisessä. Olemme tyytyväisiä, että hankkeessa tehty ympäristövaikutusten arvioinnin laajuus ja laatu on nyt viranomaisten toimesta todettu etenemisen kannalta riittäväksi”, toteaa Janne Lamberg, OX2 Finlandin hankekehitysjohtaja.

Perustellussa päätelmässä korostetaan, että hankkeen jatkosuunnittelussa tulee tarkentaa ja täydentää tiettyjä osa-alueita, kuten luontovaikutusten arviointia ja merialueen energiansiirron reittivaihtoehtoja. Viranomainen arvioi, että näillä osa-alueilla merkittäviä vaikutuksia voidaan todennäköisesti poissulkea jatkoselvitysten avulla.

”YVA-menettely on ollut perusteellinen ja olemme yhdessä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa pyrkineet tuottamaan mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan hankkeen vaikutuksista. Viranomaisen perusteltu päätelmä osoittaa, että olemme oikealla tiellä ja saamme nyt selkeät suuntaviivat hankkeen jatkokehittämiseen”, sanoo Patrick Lees, Halla-hankkeen projektipäällikkö OX2 Finlandilla.

Halla-hankkeen omistaja ja kehittäjä on Halla Offshore Wind Oy, jonka omistavat OX2 ja Ingka Investments. OX2 vastaa hankkeen kehittämistehtävistä hankeyhtiöissä. Ingka Investments on osa Ingka Groupia, joka omistaa myös IKEA:n. Se on sijoitusrahasto, joka sijoittaa muun muassa uusiutuvaan energiaan.

OX2:lla on Pohjanlahdella, Suomen talousvyöhykkeellä yhteensä kolme merituulivoimahanketta: Halla, Laine ja Tyrsky. Laine-hankkeen YVA-selostus luovutettiin Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle huhtikuussa 2025. Laine-hankkeen perustellun päätelmän odotetaan valmistuvan syksyllä 2025.

Halla-merituulivoimahankeen avaintiedot

Kehitysvaiheessa, OX2 aloittanut hankkeen kehittämisen vuonna 2021.

Sijoittuu Pohjanlahdelle, Oulun ja Raahen edustalla olevalle Suomen talousvyöhykkeelle noin 35 km päähän rannikosta.

Enintään 160 tuulivoimalaa

Vuosittainen sähköntuotanto on maksimissaan 12 TWh

Enimmäisteho 2 400 MW

Halla-hankkeen YVA-selostuksen avaintiedot