KHO:n ennakkopäätös, joka koskee henkilökohtaisen tulon verotusta

KHO:n muu päätös, joka koskee kaivoshanketta ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa lupa-asiassa (Uutelan kaivos, Sotkamo) 12.6.2025 09:44:27 EEST | Päätös

Asian tausta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli myöntänyt Elementis Minerals B. V. Branch Finlandille ympäristöluvan Sotkamon Uutelan talkkikaivoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Aluehallintovirasto oli myöntänyt myös vesitalousluvan muun muassa avolouhosten kuivatusvesien pumppaamiseen. Hallinto-oikeus on Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n, Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta – MiningWatch Finland ry:n ja Vesiluonnon Puolesta ry:n valituksen enemmälti hyläten kumonnut aluehallintoviraston päätöksen ja hylännyt lupahakemuksen siltä osin kuin päätöksellä on myönnetty ympäristölupa kaivoksen nykyisen sivukivialueen laajennusosalle. Hallinto-oikeus on muuttanut muun ohella lupamääräyksiä 26, 27 ja 30. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Korkein hallinto-oikeus myöntää Elementis Minerals B.V. Branch Finlandille valitusluvan ja tutkii asian. Korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen siltä osin, kuin hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Suomen aluehallint