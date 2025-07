Tunnista puutarhakarkulaiset ja suosi pihallasi kasveja, joista ei ole haittaa

Monet tuntevat jo haitalliset vieraslajit lupiinin, jättipalsamin ja jättiputken. On olemassa myös monia muita lajeja, jotka ovat aggressiivisia leviäjiä ja valtaavat laajoja alueita. Valtio tai EU voi säätää haitalliseksi vieraslajiksi kasvin tai eläimen, joka uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja alkuperäistä lajistoa. Haitalliseksi säädetyt kasvit tulee hävittää omalta kotipihalta ja muilta alueilta.

– Vuonna 2023 kansalliseen vieraslajiluetteloon lisättiin kuusi uutta kasvilajia. Esimerkiksi viitapihlaja-angervoa ja sen alalajia pikkupihlaja-angervoa voi vielä myydä kotipuutarhoihin tämän vuoden elokuuhun asti. Kasvatuskielto astuu voimaan samaan aikaan, kun myyntilupa loppuu, joten kuluttajan on syytä olla tarkkana puutarhakaupoilla, valottaa Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Mira Niemelä.

Vieraslajiluettelossa on tällä hetkellä 113 kasvilajia, joista 61 on säädetty haitalliseksi. Uusimpina kasvilajeina haitallisten lajien luetteloon on lisätty esimerkiksi kanadanpiisku, viitapihlaja-angervo ja valkopajuangervo. Tiedon karttuessa lajeja tulee haitallisten lajien listalle varmasti lisää.

– Tällaisia riskilajeja ovat esimerkiksi valkokarhunköynnös, kanukat, pajuangervot, ruttojuuri ja rehuvuohenherne. Ympäristöön päästessään esimerkiksi rehuvuohenherne on hankala torjuttava ja on jopa aggressiivisempi ympäristön valtaaja kuin lupiini. Tämä laji ei ole vielä haitallisten lajien listalla, mutta voi levitä ympäristöön esimerkiksi rehusiemenseosten mukana. Kasvista kaivataan lisää esiintymätietoja, Niemelä kertoo.

Vieraslajilainsäädännön nojalla mitään alkuperäisluontoon kuulumatonta lajia eli vieraslajia ei saa päästää leviämään ympäristöön. Tämä ympäristöön päästämisen rajoitus koskee useita puutarhakasveja ja siemenseosten joukossa olevia kasveja.

Vieraslajeista kaivataan esiintymätietoja

Kun havaitset vieraslajin ympäristössä, on tärkeää kirjata havainto ylös ja ilmoittaa havainto esimerkiksi vieraslaji.fi havaintolomakkeella tai iNaturalist -sovelluksella, jolloin havainto siirtyy lajitietokantaan. iNaturalist-sovellus auttaa myös kasvin tunnistamisessa. Havainnosta voi myös ilmoittaa kuntaan ja paikalliseen ELY-keskukseen.

Havaintotiedon avulla lajien yleistymistä voidaan seurata ja haitallisuutta arvioida.

Näin pidät pihasi vieraslajeista vapaana

Älä osta puutarhaasi haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltuja kasveja.

Puutarha- ja pihaistutuksesi eivät pääse leviämään omalta pihaltasi ympäristöön. Jos näin tapahtuu, hävitä kasvit oman tonttisi ulkopuolelta.

Valitse pihalle ja puutarhaan lajeja, jotka eivät ole aggressiivisia leviämään. Suosi kotimaista alkuperää olevia kasvilajeja.

Jos olet viljelijä, seuraa, että viljelyksiltäsi ei pääse leviämään vieraslajilistalla olevia kasveja ympäristöön, ja pyri hävittämään esiintymät havaitessasi ne.

Älä vie puutarhajätettä luontoon, vaan käsittele se asianmukaisesti kompostoimalla tai toimittamalla jäteasemalle.

Lue lisää osoitteesta: Vieraslajit.fi