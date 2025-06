ENNAKKOTIEDOTE: Jo yli 5 miljoonaa myynyt hyvinvointi-ilmiö rantautuu Suomeen – Mel Robbinsin Let them -teoria (Gummerus) ilmestyy 26.8.

Voisiko avain onneen löytyä kahdesta sanasta?

Somen hyvinvointiguru Mel Robbinsin lanseeraama sanapari let them voisi suomeksi kääntyä esimerkiksi ”antaa toisten”. Antaa toisten tehdä, sanoa ja ajatella. Robbinsille tässä sanaparissa piilee vapauttava voima: se vapauttaa muiden ohjailemisen tarpeesta ja heidän ajatuksiensa, sanomistensa tai tekemistensä vatvomisesta. Loputon halu kontrolloida toisten ajatuksia tai miellyttää muita johtaa nimittäin usein turhautumiseen ja tarpeettomaan stressiin.

Teoksessaan Robbins yhdistää omat kokemuksensa saumattomasti tuoreeseen tutkimus- ja asiantuntijatietoon. Tuloksena on tiivis paketti käytännöllisiä työkaluja, joiden avulla kontrollintarpeesta voi oppia irtautumaan kahdeksalla eri elämän osa-alueella. Robbins lupaa, että Let them -teorian opeilla elämä helpottuu ja ihmissuhteista tulee antoisampia.

Maailmankuulu Mel Robbins (s. 1968) on yhdysvaltalainen podcastaaja ja motivaatiopuhuja, jonka neuvoja miljoonat ihmiset kuuntelevat sosiaalisen median alustoilla. Mel Robbins on kirjoittanut Let them -teorian yhdessä tyttärensä Sawyer Robbinsin kanssa.

Mel Robbins & Sawyer Robbins: Let them -teoria (Gummerus)

Alkuteos: Let Them Theory

Suomentanut Kirsimarja Tielinen

sivuja 368

Ilmestyy 26.8. painettuna, e- ja äänikirjana 30.8. Äänikirjan lukija Katja Ståhl.