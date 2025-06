SUOMI TEKI HISTORIAA: Ennätyksellinen palkintosaalis Cannes Lions 2025 -kilpailusta

Luovuuden suurimmalta kansainväliseltä näyttämöltä leijonia kotiuttivat Supercell, Nord DDB Helsinki, Nordea, Bob the Robot, ToinenPHD, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja suomalainen elokuvaohjaaja Nalle Sjöblad.

Leijonia napattiin Design-, PR-, Media- ja Entertainment-sarjoista.

Vuosittain Cannes Lions International Festival of Creativity sukeltaa luovuuden ytimeen ja kokoaa maailmanlaajuisesti markkinoinnin ja viestinnän suunnannäyttäjät Ranskan Cannesiin juhlistamaan luovaa huippuosaamista sen kaikissa muodoissa.

Cannes Lions -festivaali järjestettiin tänä vuonna juhannusviikolla 16.–20.6.2025.

Marketing Finland on Suomen Cannes Lions -edustaja

Suomen virallisena Cannes Lions -edustajana toimiva Marketing Finland on sekä innoissaan että erittäin ylpeä suomalaisten historiallisesta menestyksestä Cannesissa.

"Ensimmäisen kerran historiassa Suomi meni Ruotsin ja muiden pohjoismaiden ohi leijonien määrässä, mikä on todiste suomalaisten luovien toimistojen kovasta tasosta ja kansainvälisestä kilpailukyvystä," sanoo Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

Suomalaisten ennätyksellinen palkintosaalis Cannes Lionsissa on konkreettinen tunnustus sekä merkittävä osoitus suomalaisen luovan osaamisen korkeasta tasosta kansainvälisilläkin mittareilla.

Suomalaiset luovan alan tekijät ovat jälleen kirjoittaneet uuden sivun suomalaiseen markkinointi- ja viestintähistoriaan.

Suomalaisten ennätyksellinen 13 leijonan saalis konkretisoituu seuraavasti:

Supercell, Haaland Payback Time

Grand Prix

Entertainment Lions for Sport/Partnerships/Partnerships with Sports Talent (DAVID, New York)

2 x Kulta

PR/Social Engagement & Influencer Marketing/ Innovative Use of Influencers/Creators (DAVID, New York & The Romans)

Entertainment/CommunityAudience Engagement/Distribution Strategy (DAVID, New York)

2 x Hopea

Entertainment for Sport/Sport-Led Brand Experience/Esports & Gaming (DAVID, New York)

Brand Experience & Activation/Media/Entertainment (DAVID, New York)

2 x Pronssi

Direct/Data & Technology/ Gaming (DAVID, New York)

Entertainment Lions for Gaming/Partnerships/Partnerships with Gaming Talent (DAVID, New York)

Supercell: SQUAD UP!

1 x Pronssi: Film/Culture & Context/Use of Humour (Uncommon Creative Studio, UK)

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: TikTok University

1 x Pronssi: Media/ Insights & Media Strategy/ Use of Branded Content Created for Digital or Social (Bob The Robot, ToinenPHD)

Nordea: The Parental Leave Mortgage

1 x Kulta: PR/Consumer Services/Business to Business/

1 x Hopea: PR/Culture & Context/Single-Market Campaign

1 x Pronssi: Brand Experience & Activation/Retail Experience & Activation/Customer Acquisition & Retention

(Nord DDB Helsinki / Nord DDB Stockholm / Nord DDB Copenhagen)

Nalle Sjöbladin ohjaus: With love, Italy

1 x Pronssi: Film Craft/Production/Script (Nestle ja Ogilvy New York)

Nuoret osaajat Cannes Lionsin valokeilassa

Cannes Lions tarjoaa myös markkinoinnin ja viestinnän alan alle 30-vuotiaille nuorille huipputekijöille ainutlaatuisen mahdollisuuden haastaa omaa luovuuttaan kansainvälisessä Young Lions -kilpailussa.

Kansainvälisestä tunnustuksesta Cannesissa kilpaili tänä vuonna yli 450 nuorta luovaa 67 eri maasta, joiden joukossa oli myös viisi kahden hengen huipputiimiä Suomesta.

Suomesta osallistuu myös vuosittain yksi opiskelija Roger Hatchuel Student Academyyn, joka tuo ainutlaatuisen kuusipäiväisen oppimiskokemuksen kolmellekymmenelle opiskelijalle 30 eri maasta.

Viikon aikana opiskelijat pääsevät oppimaan ja verkostoitumaan alan huippujen kanssa sekä toteuttamaan todellisen asiakastyön pienissä tiimeissä.

Suomen opiskeliedustaksi tänä vuonna valikoitui Jaani Piirainen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Jaanin tiimin asiakastyö palkittiin viikon päätteeksi Academyn parhaana.