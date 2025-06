Kuluttajien luottamus edelleen matalalla kesäkuussa

Kesäkuussa kaksi kolmasosaa kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on huonompi kuin vuotta aiemmin, ja vain 7 % näki sen parempana. Suomen taloustilanteen kohenemiseen seuraavan vuoden aikana uskoi 18 % kuluttajista. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen kuluttajien luottamus -tilastosta.

”Myllerrykset maailmalla ja jatkuva epävarmuus heijastuvat näkemyksiin varsinkin Suomen taloudesta ja jopa omastakin. Inflaatio on reaalisesti jo hidasta, korot laskeneet ja palkat nousseet, mutta toisaalta eletään haastavaa säästöjen ja leikkausten aikaa. Ilmapiiri on siten tietyllä tapaa kielteinen, joten kuluttaminen tai asunnon osto ei juuri houkuta, vaikka olisi varaa näihin”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo.

Talousluottamus oli kesäkuussa hyvin heikkoa kaikkialla maassa. Suurinta luottamus oli poikkeuksellisesti Pohjois-Suomessa (luottamusindikaattori -7,6) ja matalinta Etelä-Suomessa pääkaupunkiseudun ulkopuolella (-10,4).

”Pääsääntöisesti luottamus talouteen on ollut vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa Itä-Suomessa, mutta viime kuukausina pakka on sekoittunut. Tämäkin lienee merkki aikojen poikkeuksellisuudesta ja epävarmuudesta. On kuitenkin huomattava, että luottamuserot alueiden välillä ovat yleensäkin aika pienet, ja pelkällä satunnaisvaihtelulla voi olla osuutta yllättäviin havaintoihin”, Kangassalo toteaa.

Odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa pysyi kesäkuussa pessimistisenä. Yli puolet kuluttajista arvioi työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Runsas neljännes arvioi riskin kohonneen omalla kohdallaan.

Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vuoden sisällä olivat entistäkin niukemmat. Kuluttajista 12 % ennakoi lisäävänsä ja jopa 42 % vähentävänsä rahankäyttöään kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Auton tai asunnon ostoa vuoden sisällä harkitsi kesäkuussa tavanomaista selvästi harvempi kuluttaja.