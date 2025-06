Tutkimus: Jopa 40 prosenttia suomalaisista suunnittelee remonttia kesän aikana

Valaistuksen trendit 2025 – uusia värejä, muotoja ja luonnonmateriaaleja 19.5.2025 07:00:00 EEST | Tiedote

Kodin sisustus on monille suomalaisille tärkeä osa arjen viihtyisyyttä, ja yhä useammassa kodissa uskalletaan nykyään leikitellä väreillä ja muodoilla. Tiukkoja sisustustrendejä ei enää ole – sen sijaan koteja sisustetaan yhdistellen rohkeasti erilaisia tyylejä, sävyjä ja materiaaleja. Tärkeintä on, että kokonaisuus on omannäköinen ja rakentuu mieluiten aikaa kestävistä ratkaisuista. Myös valaistuksella on yhä suurempi merkitys, ja vuoden 2025 valaistustrendit heijastelevatkin sisustuksen ajankohtaisia suuntauksia.