Remonttiselvitys: Näin paljon suosituimmat remontit maksoivat keväällä 2025

Huhti-kesäkuussa 2025 remontin mediaanihinta oli 756 €, kun otetaan huomioon kaikki remonttikategoriat. Remonttien hinnat laskivat keskimäärin n. -26.5 % vuoden takaiseen.

Mediaanihinnaltaan korkeimmaksi nousivat huoneistoremontit, jotka maksoivat huhti-kesäkuussa 2025 keskimäärin noin 8 262 €.

"Erityisen kiinnostavaa on huoneistoremonttien mediaanihinnan suuri nousu, joka kuvastaa isompien sisäremonttien kasvua markkinoilla. Tämä kertoo kuluttajien rohkeudesta toteuttaa myös isompia investointeja, kun taloudellinen epävarmuus on ainakin hieman helpottanut. Uskomme trendin jatkuvan ja näemme tätä jo asuntokaupan piristymisen muodossa. Ulkoremonteissa sama trendi ei vielä näyttäisi seuraavan, sillä salaojaremonttien hintojen 68,5 prosentin pudotus 3 940 euroon viittaa ennakoivien huoltotoimenpiteiden suosimiseen. Näyttää siltä, että sisäremontteja on siirretty jo pidemmän aikaa odottamaan parempia taloudellisia aikoja, mutta remonttitarve näiden osalta alkaa nyt tulla vastaan. Piharemontteja ei mahdollisesti nähdä ainakaan vielä yhtä välttämättöminä." kommentoi Urakkamaailma.fi-palvelun perustaja Kalle Koivuniemi.