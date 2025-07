Kesäkuussa Pohjois-Karjalan vedenkorkeudet olivat matalalla ja kuivuuden ennustetaan jatkuvan

Ilmatieteen laitoksen mukaan kesäkuu oli Pohjois-Karjalassa keskimääräistä viileämpi. Sekä Valtimon että Joensuun mittauspisteellä kesäkuun keskilämpötila oli 0,4–0,7 °C pitkän ajan keskiarvoa (1991–2021) viileämpi.

Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa kuukauden päättyessä keskimääräistä vähäisempi. ELY-keskuksen mittauspisteessä Kontiolahden Jakokoskella sademäärä oli 54 mm, kun pitkän ajan keskiarvo on 66 mm. Puntarikoskella sademäärä oli 52 mm, kun se keskimäärin on 66 mm. Jänisjoella Ruskeakoskella sademäärä oli 52 mm, kun keskimäärin se on 64 mm. Koitajoen mittauspisteessä Lylykoskella sademäärä oli 49 mm, kun se keskimäärin on 64 mm.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat, Juojärven Juurikkasalmea lukuun ottamatta, kesäkuun lopussa ajankohdan keskiarvon alapuolella. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli edelleen kesäkuun lopussa noin 44 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy nykyisellä tasollaan heinäkuun loppuun asti, kunnes se elokuussa kääntyy pieneen laskuun ennen syyssateiden alkamista.

Pielisen vedenkorkeus oli kesäkuun lopussa noin 56 cm keskimääräistä alempana. Ennusteen mukaan Pielinen jatkaa loivaa laskua syyskuuhun asti ja vesistömalli ennustaa laskua tapahtuvan vielä noin 30 cm.

Kermajärven, Varisvesi Karvion, Kajoonjärven, Pyhäjärven, Viinijärven ja Ruunaan vedenkorkeus oli kesäkuun lopussa 8–46 cm keskiarvon alapuolella. Juojärvi oli kuun lopussa 1 cm keskiarvon yläpuolella.

Jokien virtaamat heijastelevat matalia vedenkorkeuksia ja maakunnan kuivuustilannetta. Pielisjoen, Lieksanjoen, Koitajoen, Varisveden, Jänisjoen ja Saramojoen keskivirtaamat olivat kesäkuussa noin 50–64% keskimääräisestä. Höytiäisen Puntarikosken kuukauden keskivirtaama oli 5 % keskimääräisestä.

Kesäkuun lopussa oli pohjavedenkorkeus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahden Jaamankankaalla, Nurmeksen Juutilankankaalla ja Kontiolahden Jaamankankaalla 1–39 cm keskimääräistä alempana. Ilomantsin Kuuksenvaaran pohjavedenkorkeus oli 6 cm pitkän aikavälin keskimääräisen tason yläpuolella.

Pintaveden lämpötila oli heinäkuun alussa Pielisjoella Joensuussa 17,1 °C ja Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 16,1 °C, eli noin 1,2°C ajankohdan keskilämpötilan alapuolella.