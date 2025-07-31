Palkitun sarjakuvataiteilija Ulla Donnerin esikoislastenkirjassa näpistelevä koira aiheuttaa kaaosta

Kirja on saanut inspiraationsa Donnerin perheen pienestä sekarotuisesta koirasta, joka rakastaa palloja. Kirja on kirjoitettu erityisesti ääneen luettavaksi, ja tarina toimii erinomaisesti myös aivan pienille lapsille.

– Luen paljon omalle lapselleni ja huomaan heti, jos kirja on raskas lukea ääneen. Halusin tehdä jotain, jossa kieli soljuu luonnollisesti ja jossa on hyvä “flow”, Donner sanoo.

Tarina kiihtyy loppua kohti, ja lukemisen rytmi nopeutuu samalla, kun koirajoukko jahtaa voroa pitkin sivuja. Lopussa vauhti pysähtyy rytinällä, ja voron saalis sinkoaa sinne tänne.

– Tässä kirjassa ei ole opetuksia eikä piiloviestejä. Se on pelkkää vauhtia ja iloa, Donner sanoo.

Ulla Donner on Pohjoismaiden arvostetuimpia sarjakuvataiteilijoita. Hänelle on myönnetty muun muassa Suomen sarjakuvaseuran Puupäähattu-palkinto, Ruotsin Urhunden-palkinto sekä Sarjakuva-Finlandia. Hänen teoksensa Spleenish (suom. Sinna Virtanen), Sontaa (suom. Sinna Virtanen) ja Luonnollinen näytelmä (suom. Sinna Virtanen) ovat saaneet kiitosta sekä Suomessa että Ruotsissa.

Pysäyttäkää voro! julkaistaan 20. elokuuta samaan aikaan ruotsinkielisen alkuteoksen Stoppa tjuven! kanssa.

