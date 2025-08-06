ENNAKKOTIEDOTE: Mikä on ”naisten töiden” arvo? – tanskalaisfeministi taustoittaa hoivatyön aliarvostusta viitaten valistusajan filosofeihin ja Britney Spearsiin

”Kun hoivatyötä vähätellään ”luonnollisena” tai ”tuottamattomana”, kuten talouden piirissä pitkälti on aina tehty, tämä kätkee näkymättömiin sen, että kotitaloudet myös ”työskentelevät” niiden eteen, jotka takovat taloudellista voittoa. Ydinperheen tyypilliset sukupuoliroolit eivät ole biologisia. Ne ovat taloudellisia.”

Emma Holten luki vuonna 2020 artikkelin, jossa naisia nimitettiin yhteiskunnan kulueriksi. Naiset tienaavat vähemmän ja jäävät lasten kanssa kotiin, työskentelevät matalapalkkaisissa tehtävissä julkisella sektorilla ja maksavat vähemmän veroja – eli ottavat enemmän kuin antavat. Silmiä avaavassa teoksessaan Holten viittaa vuoroin taloustieteilijöihin ja valistusajan filosofeihin, vuoroin noitavainoihin ja Britney Spearsiin selittäessään hoivatyön aliarvostusta yhteiskunnassamme.

Feminististä taloustiedettä popularisoiva Kuluerä on informatiivinen ja rohkea keskustelunavaus, joka haastaa pohtimaan ja kyseenalaistamaan vallitsevaa talousjärjestelmää ja sukupuolten välisen tasa-arvon tilaa nyky-yhteiskunnassamme. Mitä menetämme, jos mittaamme kaiken rahassa?

Emma Holten (s. 1991) on tanskalainen feministiaktivisti ja yksi sukupolvensa terävimpiä ajattelijoita. Kuluerä on hänen esikoisteoksensa, jota on myyty Tanskassa yli 40 000 kappaletta. Teokselle on myönnetty useita palkintoja, muun muassa Læsernes Bogpris, Sara Danius-pris ja Politikens Litteraturpris. Holten työskentelee ihmisoikeuskysymysten ja feministisen taloustieteen parissa.

Emma Holten saapuu Suomeen syyskuussa. Torstaina 4.9. hän esiintyy Pohjoismaisen kulttuuripisteen kirjailijatapaamisessa klo 16–17, osoitteessa Kaisaniemenkatu 9. Perjantaina 5.9. Holten esiintyy Tietokirjafestivaalilla klo 12. Tapahtuma järjestetään Helsingissä Tekstin talolla. Tietokirjafestivaalilla Holtenia haastattelee ihmisoikeusaktivisti ja kirjailija Natalia Kallio.

Emma Holten: Kuluerä : Mikä on hoivan arvo

alkuteos Underskud : Om værdien af omsorg

suomentanut Anna Skogster

294 sivua

Ilmestyy 27.8. painettuna ja lukuaikapalveluissa, äänikirjan lukija Elina Keinonen.

