ENNAKKOTIEDOTE: Mikä on ”naisten töiden” arvo? – tanskalaisfeministi taustoittaa hoivatyön aliarvostusta viitaten valistusajan filosofeihin ja Britney Spearsiin
Tanskalaisen Emma Holtenin Kuluerä on terävä ja ajankohtainen teos jo valistuksen ajoilta periytyneestä ”naisten töiden” aliarvostuksesta. Miten olemme päätyneet tilanteeseen, jossa taloustieteilijät määrittävät asioiden arvon ja hoivan arvo on nolla? Holtenin esikoisteos nousi heti ilmestyttyään myyntihitiksi Tanskassa, ja sen käännösoikeudet on myyty jo 12 maahan. Kuluerä (Gummerus) ilmestyy suomeksi 27.8.
”Kun hoivatyötä vähätellään ”luonnollisena” tai ”tuottamattomana”, kuten talouden piirissä pitkälti on aina tehty, tämä kätkee näkymättömiin sen, että kotitaloudet myös ”työskentelevät” niiden eteen, jotka takovat taloudellista voittoa. Ydinperheen tyypilliset sukupuoliroolit eivät ole biologisia. Ne ovat taloudellisia.”
Emma Holten luki vuonna 2020 artikkelin, jossa naisia nimitettiin yhteiskunnan kulueriksi. Naiset tienaavat vähemmän ja jäävät lasten kanssa kotiin, työskentelevät matalapalkkaisissa tehtävissä julkisella sektorilla ja maksavat vähemmän veroja – eli ottavat enemmän kuin antavat. Silmiä avaavassa teoksessaan Holten viittaa vuoroin taloustieteilijöihin ja valistusajan filosofeihin, vuoroin noitavainoihin ja Britney Spearsiin selittäessään hoivatyön aliarvostusta yhteiskunnassamme.
Feminististä taloustiedettä popularisoiva Kuluerä on informatiivinen ja rohkea keskustelunavaus, joka haastaa pohtimaan ja kyseenalaistamaan vallitsevaa talousjärjestelmää ja sukupuolten välisen tasa-arvon tilaa nyky-yhteiskunnassamme. Mitä menetämme, jos mittaamme kaiken rahassa?
Emma Holten (s. 1991) on tanskalainen feministiaktivisti ja yksi sukupolvensa terävimpiä ajattelijoita. Kuluerä on hänen esikoisteoksensa, jota on myyty Tanskassa yli 40 000 kappaletta. Teokselle on myönnetty useita palkintoja, muun muassa Læsernes Bogpris, Sara Danius-pris ja Politikens Litteraturpris. Holten työskentelee ihmisoikeuskysymysten ja feministisen taloustieteen parissa.
Lue lisää: https://www.emmaholten.com
Emma Holten saapuu Suomeen syyskuussa. Torstaina 4.9. hän esiintyy Pohjoismaisen kulttuuripisteen kirjailijatapaamisessa klo 16–17, osoitteessa Kaisaniemenkatu 9. Perjantaina 5.9. Holten esiintyy Tietokirjafestivaalilla klo 12. Tapahtuma järjestetään Helsingissä Tekstin talolla. Tietokirjafestivaalilla Holtenia haastattelee ihmisoikeusaktivisti ja kirjailija Natalia Kallio.
Tietokirjafestivaali: https://tietokirjafestivaali.fi/ohjelma/
Emma Holten: Kuluerä : Mikä on hoivan arvo
alkuteos Underskud : Om værdien af omsorg
suomentanut Anna Skogster
294 sivua
Ilmestyy 27.8. painettuna ja lukuaikapalveluissa, äänikirjan lukija Elina Keinonen.
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Miia Martikainen, viestinnän asiantuntija, p. 050 432 8600, miia.martikainen@gummerus.fi
Miia MartikainenViestinnän asiantuntijaPuh:050 432 8600miia.martikainen@gummerus.fi
