Kustantamo S&S

Kahden kodin lauluja antaa äänen eron kokeneelle lapselle

12.8.2025 10:00:00 EEST | Kustantamo S&S | Tiedote

Jaa

Elokuussa ilmestyvä Kahden kodin lauluja on herkkä ja kaunis kirja vanhempien erosta, rakkaudesta ja turvaverkoista. Kirjailija-kuvittaja Ilja Karsikkaan oma eroprosessi toimi teoksen lähtökohtana, ja lopputuloksena syntyi lämmin tarina lapsen näkökulmasta koetusta elämänmuutoksesta.

Ilja Karsikkaan uusin kuvakirja kertoo vanhempien erosta lapsen näkökulmasta
Ilja Karsikkaan uusin kuvakirja kertoo vanhempien erosta lapsen näkökulmasta

Petjan maailma järkkyy, kun vanhemmat kertovat eroavansa. Alkujärkytyksen jälkeen moni asia kuitenkin jatkuu ennallaan: mummolassa saa yhä tanssia ja makaronilaatikko on edelleen maailman parasta. Turvaa tuo myös uusi ystävä, hyppyhämähäkki, jolle Petja alkaa virkata lohtua tuovaa seittiä. Hämähäkin lailla Petja kasvaa vähitellen vahvemmaksi ja luo uutta kotia molempiin suuntiin. 

Kirjassa musiikki on kantava teema ja tärkeä osa perheen arkea. Tarinan sydän on mummojen järjestämä laulujuhla, jossa musiikin voima ja yhteisön rakastava tuki auttaa päähenkilöä.

Karsikkaan teokselle ominaista on visuaalisuuden ja kerronnan saumaton yhteispeli. Pienet yksityiskohdat, kuten levynkannet ja bändijulisteet, rikastavat tarinaa ja tuovat esiin kirjailijan omia intohimoja.

Kahden kodin lauluja on kirja, joka puhuttelee niin lapsia kuin aikuisia ja tarjoaa välineitä käsitellä suuria tunteita lempeästi ja mielikuvituksen avulla.

Haastattelussa Ilja Karsikas

Miten Kahden kodin lauluja sai alkunsa?
Kirja syntyi oman eroni jälkimainingeissa. Halusin tehdä tarinan, joka toisi toivoa ja tarjoaisi keinoja käsitellä eroa lapsen näkökulmasta. Tarina ei ole suora kuvaus omasta elämästäni, mutta sulautin siihen paljon omia havaintojani ja tunteitani.

Miksi valitsit tarinaan juuri hyppyhämähäkin?
Tarvitsin päähenkilölle mielikuvitusystävän, jonka kanssa käydä sisäistä dialogia. Kumppanini ehdotti hyppyhämähäkkiä – ne ovat hurjan söpöjä, ja niillä on tapana kutoa seitti pesäksi, jossa voi luoda nahkansa uudestaan. Se sopi täydellisesti teemaan: lapsi rakentaa mielessään turvaverkkoa, joka yhdistää molemmat kodit ja auttaa kasvamaan uuteen elämään.

Mikä on kirjan tärkein viesti?
Erosta voi selvitä, ja elämässä säilyy paljon hyvää. Tukiverkot, ystävyys, mielikuvitus ja musiikki kantavat vaikeina hetkinä. Toivon, että kirja auttaa lapsia ja aikuisia puhumaan eroista ja ymmärtämään toisiaan paremmin.

Kahden kodin laauluja ilmestyy 26.8.2025. Minulta saa lisätietoja, kirjailijan yhteystiedot sekä lehdistö-PDF:n.

Avainsanat

lukeminenlastenkirjatavioero

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kahden kodin lauluja
Kahden kodin lauluja
Lataa
Kirjailija-kuvittaja Ilja Karsikas, kuvaaja Rosa Särkkä
Kirjailija-kuvittaja Ilja Karsikas, kuvaaja Rosa Särkkä
Lataa

Linkit

Kustantamo S&S

Kustantamo S&S
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki

https://kustantamo.sets.fi/

Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustantamo S&S

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye