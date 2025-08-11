Kahden kodin lauluja antaa äänen eron kokeneelle lapselle
Elokuussa ilmestyvä Kahden kodin lauluja on herkkä ja kaunis kirja vanhempien erosta, rakkaudesta ja turvaverkoista. Kirjailija-kuvittaja Ilja Karsikkaan oma eroprosessi toimi teoksen lähtökohtana, ja lopputuloksena syntyi lämmin tarina lapsen näkökulmasta koetusta elämänmuutoksesta.
Petjan maailma järkkyy, kun vanhemmat kertovat eroavansa. Alkujärkytyksen jälkeen moni asia kuitenkin jatkuu ennallaan: mummolassa saa yhä tanssia ja makaronilaatikko on edelleen maailman parasta. Turvaa tuo myös uusi ystävä, hyppyhämähäkki, jolle Petja alkaa virkata lohtua tuovaa seittiä. Hämähäkin lailla Petja kasvaa vähitellen vahvemmaksi ja luo uutta kotia molempiin suuntiin.
Kirjassa musiikki on kantava teema ja tärkeä osa perheen arkea. Tarinan sydän on mummojen järjestämä laulujuhla, jossa musiikin voima ja yhteisön rakastava tuki auttaa päähenkilöä.
Karsikkaan teokselle ominaista on visuaalisuuden ja kerronnan saumaton yhteispeli. Pienet yksityiskohdat, kuten levynkannet ja bändijulisteet, rikastavat tarinaa ja tuovat esiin kirjailijan omia intohimoja.
Kahden kodin lauluja on kirja, joka puhuttelee niin lapsia kuin aikuisia ja tarjoaa välineitä käsitellä suuria tunteita lempeästi ja mielikuvituksen avulla.
Haastattelussa Ilja Karsikas
Miten Kahden kodin lauluja sai alkunsa?
Kirja syntyi oman eroni jälkimainingeissa. Halusin tehdä tarinan, joka toisi toivoa ja tarjoaisi keinoja käsitellä eroa lapsen näkökulmasta. Tarina ei ole suora kuvaus omasta elämästäni, mutta sulautin siihen paljon omia havaintojani ja tunteitani.
Miksi valitsit tarinaan juuri hyppyhämähäkin?
Tarvitsin päähenkilölle mielikuvitusystävän, jonka kanssa käydä sisäistä dialogia. Kumppanini ehdotti hyppyhämähäkkiä – ne ovat hurjan söpöjä, ja niillä on tapana kutoa seitti pesäksi, jossa voi luoda nahkansa uudestaan. Se sopi täydellisesti teemaan: lapsi rakentaa mielessään turvaverkkoa, joka yhdistää molemmat kodit ja auttaa kasvamaan uuteen elämään.
Mikä on kirjan tärkein viesti?
Erosta voi selvitä, ja elämässä säilyy paljon hyvää. Tukiverkot, ystävyys, mielikuvitus ja musiikki kantavat vaikeina hetkinä. Toivon, että kirja auttaa lapsia ja aikuisia puhumaan eroista ja ymmärtämään toisiaan paremmin.
Kahden kodin laauluja ilmestyy 26.8.2025. Minulta saa lisätietoja, kirjailijan yhteystiedot sekä lehdistö-PDF:n.
