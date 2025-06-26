KHO:n ennakkopäätös, joka koskee autoveroa

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee valmisteverotusta 25.6.2025 09:22:38 EEST | Päätös

Polttoaine-erää väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä siirrettäessä oli tapahtunut sääntöjenvastaisuus, jonka johdosta polttoaine-erän oli katsottu tulleen luovutetuksi kulutukseen Suomessa. Valtuutetun varastonpitäjän maksettavaksi oli tämän johdosta lainvoimaisesti määrätty maksettavaksi valmisteveroja Suomessa.Polttoaine-erä oli toiseen unionin jäsenvaltioon siirtämisen jälkeen toimitettu siellä verottomaan varastoon, ja siihen kohdistuvien valmisteverojen suorittamisen vakuudeksi oli tällöin asetettu vakuus.