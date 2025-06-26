KHO:n ennakkopäätös, joka koskee autoveroa
Suomessa vakinaisesti asuva A oli tuonut kertaalleen ulkomaille viemänsä mutta edelleen vientirekisteriin merkityn ajoneuvon takaisin Suomeen käytettäväksi 53 päivän ajaksi. Asiassa oli kysymys siitä, oliko ajoneuvo autoverosta vapaa vientirekisteriin merkityn ajoneuvon tilapäistä käyttöä koskevan poikkeussäännöksen perusteella.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että asiassa sovellettavaksi tullutta autoverolain (1482/1994) 35 §:n 1 momentin 5 kohdan säännöstä voitiin soveltaa verovelvollisen asuinpaikasta riippumatta. Asian olosuhteissa ei kuitenkaan ollut kysymys mainitussa säännöksessä tarkoitetusta ajoneuvon käytöstä tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattavan lyhyehkön oleskelun johdosta. Näin ollen A:lle oli voitu määrätä autovero vientirekisteriin merkityn ajoneuvon käyttämisestä Suomessa.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
