Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella vielä rutkasti rahoitusta jäljellä loppuvuoden maaseutuhankkeille

13.8.2025 09:05:00 EEST | Pohjois-Karjalan ELY-keskus | Tiedote

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on saanut kuluvalla kaudella hyviä hankehakemuksia, mutta EU-maaseuturahoitusta on vielä runsaasti kohdentamatta: vuodelle 2025 on vielä käytettävissä 6,4 miljoonaa euroa yritystukiin ja kehittämishankkeisiin. Lisäksi ympäristö- ja ilmastoinvestointeinteihin on mahdollisuus kohdentaa jopa miljoona euroa tänä vuonna.  

Kuva: Mikko Pyykönen / Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kuva: Mikko Pyykönen / Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on saanut EU:n maaseuturahoituksen ohjelmakaudella 2023-2027 hyviä hankehakemuksia erityisesti maatilojen, digitalisaation, matkailun ja toimintaympäristön kehittämiseen maaseutualueilla. Kansainvälistymistä tavoittelevia yritysryhmiä on myös käynnistynyt ja tulokset ovat erittäin positiivisia.

Yritysten toimintamahdollisuuksien on kuitenkin syytä edelleen käyttää resursseja. Yritystukiin ja kehittämishankkeisiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on vielä sitomatonta vuoden 2025 kiintiötä 6,4 miljoonaa euroa.

– Yritysryhmähankkeilla sekä suorilla yksittäisten yritysten kehittämishankkeilla parannetaan investointikykyä myös rakentamisen, koneiden ja laitteiden sekä aineettomien investointien osalta. Yritysryhmähankkeet ovat erinomainen tapa tehdä konkreettisia yhteisiä sekä yrityskohtaisia toimenpiteitä, kertoo Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Mika Honkanen.

Maakunnallisilla toimialahankkeilla (elintarvikkeet, luovat alat tms.) puolestaan tuotetaan esimerkiksi osaamista ja tietoa yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

– Yhteistyössä piilee voima – kun jaamme osaamista ja resursseja, rakennamme vahvempaa ja kestävämpää maaseutua, kiteyttää Honkanen.

 

Jopa miljoona euroa lähiympäristön hoitoon ja ilmastoinvestointeihin

Yritys- ja hanketukien lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on mahdollisuus kohdentaa ympäristö- ja ilmastoinvestointeinteihin jopa miljoona euroa vuonna 2025.

Erityisesti yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien hakemiseen toivottaisiin aktiivisuutta Pohjois-Karjalassa. Investoinneilla voi esimerkiksi korjata umpeen kasvanutta niittymaisemaa, puhdistaa uimarantoja tai luopua kylätalon öljylämmityksestä.

Ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit ovat tärkeässä roolissa toimintamahdollisuuksien ja lisäarvon tuottamiseksi myös yritysten kestävän liikevaihdon kasvattamisen kannalta.

– Yhteistyötä elinkeinotoiminnan ja luonnon hyvinvoinnin edistämiseksi kaivataan ja mahdollisuudet ovat merkittävät, Honkanen painottaa.

Vuoden viimeinen kehittämishankkeiden valintajakso päättyy 30.9. Maaseudun kehittämishankkeiden haku on jatkuva, mutta päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään valintajaksoittain.

ELY-keskuksesta annetaan mielellään lisätietoja rahoitetuista hankkeista ja maaseuturahoituksen rahoitustilanteesta.

Alueelliset myöntövaltuudet päättää vuosittain maa- ja metsätalousministeriö. Koko Suomeen osoitettu EU:n maaseuturahoituksen uusi myöntövaltuus on tänä vuonna noin 150 miljoonaa euroa. Maaseuturahoituksesta osan maksaa EU ja osa rahoitetaan kansallisista varoista.

Yhteyshenkilöt

Jarmo Heikkilä
johtava asiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
puh. 0295 021 165
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Mika Honkanen (20.8. alkaen)
rahoitusasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
puh. 0295 026 102
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Mikko Pyykönen / Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kuva: Mikko Pyykönen / Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu

p. 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala

