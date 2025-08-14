Paras Aqua kehittää eettisempää kalankasvatusta yhdessä Schneider Electricin kanssa
Suomalainen Paras Aqua Oy kehittää uudenlaista, kannattavampaa ja ympäristöystävällisempää kalanviljelyteknologiaa, jonka avulla myös eläintuotannon eettisyys pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvin. Schneider Electric on ollut mukana yrityksen alkuvaiheista asti toiminnan konsultoinnissa, automaatiojärjestelmän ja sähkönjakelun suunnittelussa sekä laitetoimituksissa.
Kalaa on perinteisesti viljelty luonnonvesissä joko verkkoaltaissa tai läpivirtauslaitoksissa. 2000-luvulla vaihtoehdoksi on tullut kiertovesikasvatus (RAS), joka mahdollistaa kalanviljelyaltaiden rakentamisen sisätiloihin. Paras Aqua kehittää kiertovesikasvatuksen teknologiaa uuteen suuntaan: sen konsepti hyödyntää kalankasvatusaltaiden vedenpuhdistuksessa osittaiskiertoa eli niin kutsuttua Hybrid Flow-through System (HFS) -teknologiaa, jossa allasveden käsittelyyn ei tarvita biologista vedenkäsittelyä.
Paras-konseptin kehitys alkoi Luonnonvarakeskus Lukella vuonna 2019. Luke ei tee kaupallista toimintaa, joten se luovutti patentin Paras Aqua Oy:lle, josta tuli Luken ensimmäinen spinoff-yritys vuonna 2023.
– Halusimme tuoda markkinoille tuotantotaloudellisesti järkevän ratkaisun, jotta asiakas pystyy tekemään kannattavaa liiketoimintaa. Samalla halusimme entisestään vähentää kalanviljelyn aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja parantaa kalojen hyvinvointia, sanoo Paras Aquan toimitusjohtaja Kalle Sinisalo.
Hajautettu, skaalautuva järjestelmä kalojen parhaaksi
Paras on tekniikaltaan, ohjaukseltaan ja sähkönjakelultaan hajautettu järjestelmä. Jokainen allasyksikkö on itsenäisesti toimiva, muista altaista riippumaton kokonaisuus, mikä vähentää niin teknisiä kuin biologisiakin riskejä. Allaskohtainen veden laadun seuranta- ja ohjausjärjestelmä pitää vesiarvot tasaisena ja alentaa käyttökustannuksia.
Muihin HFS-laitoksiin verrattuna Paras käyttää vähiten uutta vettä. Konseptin kustannustehokkuus tulee modulaarisuudesta ja tehdasvalmisteisuudesta sekä siitä, että komponentteja on vähemmän kuin muissa kiertovesilaitoksissa.
– Schneider Electricin avulla kehitimme osittaiskiertokasvatukseen soveltuvan automaatiojärjestelmän, joka on yhtä lailla hajautettu ja itsenäinen kuin muukin allaskohtainen tekniikka. Automaatiojärjestelmän ja sähkönjakelun osalta kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota järjestelmän hajauttamiseen, vikasietoisuuteen sekä skaalattavuuteen, sanoo Paras Aquan teknologiajohtaja Tapio Kiuru.
Schneider Electric apuna alusta asti
Schneider Electricin ratkaisumyyntipäällikön Petri Rantasen avulla konseptia ja toimintaa lähdettiin viemään ratkaisukeskeisesti eteenpäin.
– Mietimme tarkkaan Paras Aquan liiketoiminnan tavoitteita ja toimintakehystä ja konsultoimme heitä liiketoiminnan mahdollistavan sähkö- ja automaatiojärjestelmän konseptin kehittämisen osalta. Teimme kattavan FMEA-riskianalyysin, ja tulosten perusteella autoimme luomaan IEC61499-standardiin pohjautuvan ohjelmistokeskeisen automaatioratkaisun, joka on redundanttinen, hajautettu ja samalla rajattomasti skaalautuva. Sama ratkaisu sopii pienistä entry-tason kalankasvatuslaitoksista valtaviin, usean altaan laitoksiin, Rantanen kertoo.
Kumppaneiden avulla paras lopputulos
Paras Aqua käyttää kasvatuslaitosten valmistamisessa tarkoin valikoituja alihankkijoita, ja vastaa teknologiakehityksestä tuotantotalouden, ympäristön ja kalojen hyvinvoinnin näkökulmasta. Automaation ja sähkönjakelun osalta Rantanen auttoi Paras Aquaa löytämään sopivia osaajia sekä Schneider Electricin organisaatiosta että kumppaniverkostosta.
– Kaikessa on lähdetty siitä, että varmistamme tuotteistettavissa olevan konseptin, jota Paras Aqua voi tarjota asiakkailleen: modulaarisen kalankasvatuslaitteiston ja -prosessin avaimet käteen -periaatteella. Tuleviin laitoksiin Schneider Electric toimittaa kaikki tarvittavat automaatio- ja sähkönjakelutuotteet komponenteista ohjelmistoihin, ja yhteistyökumppanit täydentävät konseptin valmiiksi kokonaisuudeksi, Rantanen summaa.
Suunnittelussa on huomioitu myös tulevaisuudenkestävyys, ja automaatioalustaksi on valittu järjestelmä, joka mahdollistaa jatkossa esimerkiksi tekoälyn tai koneoppimisen hyödyntämisen.
Petri Rantanen, Solution Sales Manager / Ratkaisumyyntipäällikkö, Schneider Electric
