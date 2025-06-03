Tampere repii jättisäästöjä työntekijöiden selkänahasta: ”Ei ole tiedossa, että kaupungilla olisi turhia työntekijöitä”
Tampere aloittaa tänään 18. elokuuta yt-neuvottelut. Kaupungin johto hakee henkilöstömenoista 10 miljoonaa euroa vähennyksiä. Uhattuina ovat 200 ihmisen työpaikat ja kaupunkilaisten peruspalvelut.
Tampere aloittaa tänään 18.elokuuta jättimäiset yt-neuvottelut, jotka koskevat kaikkia kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita. Uhattuna ovat 200 ihmisen työpaikat ja kaupunkilaisten peruspalvelut.
Tamperelaisten arki uhkaa kurjistua ensi vuonna, jos kaupunki toteuttaa laajat irtisanomisaikeensa. Yt-neuvotteluiden piirissä on koko kaupungin henkilöstö. Tampereella oli vuoden 2024 lopussa hieman alle 9 000 työntekijää. Nyt uhattuna on siis jopa 200 työpaikkaa.
JHL:n toimialajohtaja Mari Keturin mielestä kaupunki kaunistelee suunnittelemiensa irtisanomisten vaikutuksia.
– Kaupunki puhuu kuntalaisrajapinnasta ja tehostamisesta. Oikeasti näin rajut leikkaukset tarkoittavat sitä, että muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa on tulevaisuudessa entistä vähemmän henkilökuntaa ja tamperelaiset saavat vähemmän vastinetta verorahoilleen. 200 ihmisen irtisanominen heikentää palveluita väkisin, Mari Keturi alleviivaa.
Keturi hämmästelee myös sitä, että kaupunki aikoo ensi sijassa vältellä lomautuksia, koska se hakee pysyviä säästöjä. Tämä voi johtaa siihen, että irtisanomisia tulee enemmän, koska lomautusten tuomat säästöt jäävät saamatta.
– Tuottavuutta voidaan parantaa ilman henkilöstövähennyksiä kehittämällä prosesseja, karsimalla turhia vaiheita ja hyödyntämällä teknologiaa. Kun työntekijöiden osaamista vahvistetaan ja he saavat vaikuttaa työhönsä ja sen kehittämiseen, motivaatio ja sitoutuminen kasvavat. Samalla voidaan yhdessä löytää säästöjä.
Keturi sivaltaa kaupungin pormestariohjelmaa, jonka mukaan veronkorotukset ovat viimeinen keino korjata kaupungin taloutta.
– Onko todella niin, että pienikin veronkorotus on suurempi paha kuin huonommat palvelut kaikille kaupunkilaisille?
JHL:n pääluottamusedustaja Päivi Karjalainen sanoo, että koko ajan on kiristetty budjettia.
Nyt tilanne on kuitenkin se, että kaupunki vaatii pysyviä säästöjä.
– Palvelualueilla on etsitty kaikki mahdolliset säästökohteet aikaisemmin, ja ne eivät riitä.
Kaupungin johto hakee henkilöstömenoista 10 miljoonaa euroa vähennyksiä vuoden 2026 talousarvioon. Karjalainen sanoo, että säästöjen arvioidaan aiheuttavan muutoksia ja toimenpiteitä, jotka kohdistuvat laajasti koko kaupungin henkilöstöön.
- Olemme pohtineet ja pelänneet, että tässä säästetään mistä tahansa. Ei ole tiedossa, että kaupungilla olisi ylimääräisiä tai turhia töitä ja ihmisiä. Henkilöstön edustajat ovat jo kuluvan vuoden aikana etsineet työnantajan kanssa säästökeinoja. Myös työntekijöiltä on kysytty ehdotuksia kulujen karsimiseksi.
Karjalainen kertoo, että työntekijöiden keskuudessa on tällä hetkellä vallalla pelko tulevasta ja omasta tulevaisuudesta.
Karjalaisen mukaan säästöt näkyvät varmasti kuntalaisten palveluissa.
Tampereen yt-neuvottelut jatkuvat vähintään kuuden viikon ajan ja kaupungin tavoitteena on, että mahdolliset muutokset ovat voimassa viimeistään 1.7.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari KeturiJHL:n toimialajohtajaPuh:+ 358 50 461 9315mari.keturi@jhl.fi
Päivi KarjalainenJHL:n pääluottamusedustajaPuh:+358 40 800 4810
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Ammattiliitto JHL: Kouluttautumisen tukeminen on avain soten henkilöstön saatavuuden turvaamiseen3.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Ammattiliitto JHL tekemän kyselyn mukaan parhaat koulutukseen liittyvät keinot parantaa henkilöstön saatavuutta sote-aloilla ovat huolehtia taloudellisesta tuesta jatko-, muunto- ja täydennyskoulutuksessa. Lisäksi pitää taata riittävästi laadukasta ja käytännönläheisestä opetusta.
JHL:n kysely: Kansalaiset lähettivät spontaanit terveiset uusille alueiden ja kuntien päättäjille2.6.2025 13:39:33 EEST | Tiedote
Alue- ja kuntavaaleissa valitut uudet päättäjät aloittivat kautensa 1.6. Ammattiliitto JHL kysyi, minkä yhden toiveen suomalaiset haluavat antaa päättäjiksi valituille.
JHL-SOTE: Henkilöstön palkkausta on parannettava – Veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja26.5.2025 12:46:26 EEST | Tiedote
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n sote-henkilöstölle tekemä kysely osoittaa, että alan palkkauksessa ja työn vaativuuden huomioimisessa on paljon kehitettävää.
JHL: Suojelutyölaki uudistettiin työnantajia suosien21.5.2025 14:02:34 EEST | Tiedote
Ammattiliitto JHL on pettynyt eduskunnan hyväksymään uuteen suojelutyölakiin. Se on yksipuolinen, koska huolehtimisvelvollisuus ei koske työnantajan työsulkuja.
JHL: HRT-områdets konduktörer går i tvådagarsstrejk7.5.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Fackförbundet JHL har utlyst en två dagars arbetsnedläggelse i huvudstadsregionen på torsdag och fredag. Strejken omfattar arbetsuppgifter i lokaltrafiken inom ramen för järnvägsbranschens kollektivavtal. Strejken ordnas i protest mot avsikterna att ersätta VR:s konduktörer med ordningsvakter i HRT-områdets lokaltrafik.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme