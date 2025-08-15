Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 34

Viikolla 34 päällystöitä ja päällystystä valmistelevia töitä tehdään Varsinais-Suomessa Somerolla ja Salossa. Satakunnassa päällystystyöt jatkuvat Kankaanpäässä ja päällystystä valmistelevia töitä tehdään Säkylässä ja Eurajoella.