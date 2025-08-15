Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 34

15.8.2025 10:05:26 EEST | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Viikolla 34 päällystöitä ja päällystystä valmistelevia töitä tehdään Varsinais-Suomessa Somerolla ja Salossa. Satakunnassa päällystystyöt jatkuvat Kankaanpäässä ja päällystystä valmistelevia töitä tehdään Säkylässä ja Eurajoella.

Viikolla 34 päällystyskohteena olevia teitä:

  • Kantatie 44 Kyynärjärvi – Honkajoki, Kankaanpää, työt jatkuvat
  • Yhdystie 2802 Somero – Kultela, Somero

Päällystystöitä valmistelevia töitä:

  • Yhdystie 12703 Vanhakylä, Säkylä
  • Yhdystie 12775 Lapijoki, Eurajoki

Lisäksi tehdään erilaisia maanteiden kuivatusta parantavia toimenpiteitä Someron ja Salon alueella.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen.

Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.

Lisätietoja:

  • Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 ja tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
  • Peab Industri Oy: projektipäällikkö Juha Seppä, p. 040 722 1799 (kt 44, yt 2802)
  • Super Asfaltti Oy: työmaapäällikkö Kasperi Lehtinen, p. 040 772 3109 (yt:t 12703, 12775)

