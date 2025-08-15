Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 34
Viikolla 34 päällystöitä ja päällystystä valmistelevia töitä tehdään Varsinais-Suomessa Somerolla ja Salossa. Satakunnassa päällystystyöt jatkuvat Kankaanpäässä ja päällystystä valmistelevia töitä tehdään Säkylässä ja Eurajoella.
Viikolla 34 päällystyskohteena olevia teitä:
- Kantatie 44 Kyynärjärvi – Honkajoki, Kankaanpää, työt jatkuvat
- Yhdystie 2802 Somero – Kultela, Somero
Päällystystöitä valmistelevia töitä:
- Yhdystie 12703 Vanhakylä, Säkylä
- Yhdystie 12775 Lapijoki, Eurajoki
Lisäksi tehdään erilaisia maanteiden kuivatusta parantavia toimenpiteitä Someron ja Salon alueella.
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätietoja:
- Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 ja tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
- Peab Industri Oy: projektipäällikkö Juha Seppä, p. 040 722 1799 (kt 44, yt 2802)
- Super Asfaltti Oy: työmaapäällikkö Kasperi Lehtinen, p. 040 772 3109 (yt:t 12703, 12775)
Avainsanat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus
Miljö- och klimatinvesteringar börjar intressera i Egentliga Finland15.8.2025 08:24:44 EEST | Pressmeddelande
Under drygt ett år har EU:s landsbygdsfinansiering beviljats för allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar med lovande resultat.
Ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit alkoivat kiinnostaa Varsinais-Suomessa15.8.2025 08:24:44 EEST | Tiedote
EU:n maaseuturahoitusta on myönnetty yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin reilun vuoden ajan lupaavin tuloksin.
Linja-autoliikenne linjoilla 70–72 jatkuu – Top Liikenne Oy on aloittanut uutena yrittäjänä7.8.2025 09:54:06 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen ELY-keskus on kilpailuttanut yhteistyössä Porin, Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan, Kokemäen ja Euran kanssa linjaston 70–72 liikenteen. Kilpailutuksen myötä yhteysvälin liikenteenharjoittaja on vaihtunut. Linjoja ajaa Top Liikenne Oy 6.8.2025 alkaen
Ett viktigt förekomstområde för den särskilt skyddade och akut hotade arten klippjordkrypare (Geophilus carpophagus) har avgränsats i Mustfinn i Pargas7.8.2025 09:18:37 EEST | Pressmeddelande
Klippjordkryparen (Geophilus carpophagus) är en akut hotad och särskilt skyddad art, för vilken ett avgränsningsbeslut enligt 77 § i naturvårdslagen kan fattas.
Mustfinnissä on rajattu viherjuoksiaisen (Geophilus carpophagus) erityisesti suojeltavan ja äärimmäisen uhanalaisen lajin esiintymispaikka, Parainen7.8.2025 09:18:37 EEST | Tiedote
Viherjuoksiainen (Geophilus carpophagus) on erityisesti suojeltava ja äärimmäisen uhanalaisen laji. Paraisten Mustfinnissä on rajattu lajin tärkeä esiintymispaikka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme