Onko Kemijärvi Suomen yhteisöllisin? Uusi maksuton sovellus mullistaa avun antamisen ja saamisen Kemijärvellä

Kemijärven kaupunki on aloittanut yhteistyön kotimaisen Commu -sovelluksen kanssa edistääkseen arjen yhteisöllisyyttä ja tarjotakseen asukkaille helpon ja turvallisen tavan pyytää ja antaa apua. Sovelluksen avulla kemijärveläiset voivat pyytää ja tarjota apua esimerkiksi kimppakyyteihin, lastenhoitoon, pihatalkoisiin tai ruoka-apuun. Lisäksi Commu tarjoaa paikallisille yhdistyksille mahdollisuuden tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan.

“Kuluneen toimintakauden aikana olemme järjestäneet useita kuntalaisten osallisuutta lisääviä tilaisuuksia. Tilaisuuksista on noussut esiin kuntalaisten tarpeita saada arkeen apua. Commuun tutustuessamme oivalsimme, että se voisi olla yksi kanava saattaa vapaaehtoiset avun tarjoajat ja sitä tarvitsevat yhteen. Hektisessä arjessa ihmisten halu sitoutua pidempiaikaiseen vapaaehtoistoimintaan on vähentynyt. Halu auttaa ihmisillä kuitenkin on vahva. Näihin yksittäisiin tekoihin Commu on oiva apuväline”, kommentoi tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen.

Commu on maksuton sovellus, joka yhdistää avuntarvitsijat ja auttajat. Sovelluksessa luodaan auttamisen ilmoituksia, joissa voi pyytää ja antaa apua. Käyttäjät voivat vahvistaa henkilöllisyytensä pankkitunnistautumisella tai mobiilivarmenteella, mikä lisää luottamusta sovelluksen käyttöön.

“Auttaminen tuo tekijälleen hyvän mielen, lisää onnellisuutta ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Monet ihmiset haluavat auttaa, mutta eivät tiedä miten. Lataamalla sovelluksen pääset kokeilemaan auttamista Commun kautta. Elämä tuo eteen tilanteita, joissa tarvitsemme apua ja toisiamme. Pyytämällä apua rakennamme yhteyttä ja muistutamme itseämme siitä, että olemme osa yhteisöä. Commun kautta voit saada apua arjen haasteisiin ja samalla tutustua uusiin ihmisiin”, kommentoi hyvinvointikoordinaattori Essi Maaninka-Mäkinen.

Kemijärvi mukana Suomen yhteisöllisin -kilpailussa

Commun perustaja Karoliina Kauhanen kehuu Kemijärven kaupungin päätöstä panostaa yhteisöllisyyteen.

"Kemijärvi on ottanut merkittävän askeleen kohti osallistavampaa ja yhteisöllisempää toimintakulttuuria. Tämä yhteistyö osoittaa, kuinka kaupungit voivat yhdistää voimavarojaan ja tukea asukkaitaan yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Asukkaiden hyvät teot toimivat esimerkkinä muillekin!"

Hän painottaa, että yhteisöllisyys syntyy yhteisestä panoksesta.

"On ollut upeaa nähdä, kuinka Kemijärvi ottaa edelläkävijän roolin Commun käytössä. Tämä kaupunki osoittaa, että välittävä ja aktiivinen yhteisö on mahdollinen, kun jokainen ottaa osaa."

Kemijärven kaupunki kutsuu kaikki asukkaat ja yhdistykset ottamaan Commun aktiiviseen käyttöön ja osallistumaan yhteisön kehittämiseen. Yhteistyön avulla on tarkoitus vastata yksinäisyyden, syrjäytymisen ja arjen tuen haasteisiin.

Näin pääset alkuun Commun kanssa: