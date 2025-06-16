Onko Kemijärvi Suomen yhteisöllisin? Uusi maksuton sovellus mullistaa avun antamisen ja saamisen Kemijärvellä
Kemijärven kaupunki on aloittanut yhteistyön kotimaisen Commu -sovelluksen kanssa edistääkseen arjen yhteisöllisyyttä ja tarjotakseen asukkaille helpon ja turvallisen tavan pyytää ja antaa apua. Sovelluksen avulla kemijärveläiset voivat pyytää ja tarjota apua esimerkiksi kimppakyyteihin, lastenhoitoon, pihatalkoisiin tai ruoka-apuun. Lisäksi Commu tarjoaa paikallisille yhdistyksille mahdollisuuden tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan.
“Kuluneen toimintakauden aikana olemme järjestäneet useita kuntalaisten osallisuutta lisääviä tilaisuuksia. Tilaisuuksista on noussut esiin kuntalaisten tarpeita saada arkeen apua. Commuun tutustuessamme oivalsimme, että se voisi olla yksi kanava saattaa vapaaehtoiset avun tarjoajat ja sitä tarvitsevat yhteen. Hektisessä arjessa ihmisten halu sitoutua pidempiaikaiseen vapaaehtoistoimintaan on vähentynyt. Halu auttaa ihmisillä kuitenkin on vahva. Näihin yksittäisiin tekoihin Commu on oiva apuväline”, kommentoi tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen.
Commu on maksuton sovellus, joka yhdistää avuntarvitsijat ja auttajat. Sovelluksessa luodaan auttamisen ilmoituksia, joissa voi pyytää ja antaa apua. Käyttäjät voivat vahvistaa henkilöllisyytensä pankkitunnistautumisella tai mobiilivarmenteella, mikä lisää luottamusta sovelluksen käyttöön.
“Auttaminen tuo tekijälleen hyvän mielen, lisää onnellisuutta ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Monet ihmiset haluavat auttaa, mutta eivät tiedä miten. Lataamalla sovelluksen pääset kokeilemaan auttamista Commun kautta. Elämä tuo eteen tilanteita, joissa tarvitsemme apua ja toisiamme. Pyytämällä apua rakennamme yhteyttä ja muistutamme itseämme siitä, että olemme osa yhteisöä. Commun kautta voit saada apua arjen haasteisiin ja samalla tutustua uusiin ihmisiin”, kommentoi hyvinvointikoordinaattori Essi Maaninka-Mäkinen.
Kemijärvi mukana Suomen yhteisöllisin -kilpailussa
Commun perustaja Karoliina Kauhanen kehuu Kemijärven kaupungin päätöstä panostaa yhteisöllisyyteen.
"Kemijärvi on ottanut merkittävän askeleen kohti osallistavampaa ja yhteisöllisempää toimintakulttuuria. Tämä yhteistyö osoittaa, kuinka kaupungit voivat yhdistää voimavarojaan ja tukea asukkaitaan yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Asukkaiden hyvät teot toimivat esimerkkinä muillekin!"
Hän painottaa, että yhteisöllisyys syntyy yhteisestä panoksesta.
"On ollut upeaa nähdä, kuinka Kemijärvi ottaa edelläkävijän roolin Commun käytössä. Tämä kaupunki osoittaa, että välittävä ja aktiivinen yhteisö on mahdollinen, kun jokainen ottaa osaa."
Kemijärven kaupunki kutsuu kaikki asukkaat ja yhdistykset ottamaan Commun aktiiviseen käyttöön ja osallistumaan yhteisön kehittämiseen. Yhteistyön avulla on tarkoitus vastata yksinäisyyden, syrjäytymisen ja arjen tuen haasteisiin.
Näin pääset alkuun Commun kanssa:
-
Lataa Commu-sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta.
-
Rekisteröidy sähköpostilla ilmaiseksi. Halutessasi voit vahvistaa henkilöllisyytesi pankkitunnistautumisella tai mobiilivarmenteella.
-
Selaa avunpyyntöjä tai luo oma auttamisen ilmoituksesi – voit auttaa paikallisesti tai etänä.
-
Anna ja pyydä apua! Seuraa samalla Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailun live-tilannetta sovelluksessa.
Karoliina KauhanenCommuPuh:0403614070
Anna ja pyydä apua - Lataa Commu!
Commu on kotimainen auttamisen tori. Commu tarjoaa kunnille helpon ratkaisun yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Commun kautta kotipaikkakuntasi asukkaat, yhdistykset ja urheiluseurat voivat matalalla kynnyksellä tulla yhteen, rekrytoida vapaaehtoisia ja luoda paikallisia yhteyksiä.
Lisäksi Commu mahdollistaa kommunikoinnin kyselyiden ja uutisten avuin kuntalaisten kanssa, sekä datalähtöisen palvelukehityksen ja aktiivisuuden seurannan. Yhteistyö lisää osallisuutta ja tuo kunnan osaksi Suomen yhteisöllisin kunta -kisaa.
