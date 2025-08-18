Korkein hallinto-oikeus

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta

21.8.2025

B S.à r.l. ja sen sisaryhtiöt olivat luxemburgilaisia osakeyhtiömuotoisia sisaryhtiöitä, joiden verotuksellinen asuinvaltio oli Luxemburg. Yhtiöt harjoittivat Suomessa kiinteistöjen vuokraustoimintaa ja olivat täällä rajoitetusti verovelvollisia kiinteästä omaisuudesta saamiensa tulojen osalta. Yhtiöt eivät harjoittaneet liiketoimintaa Suomessa täällä olevasta kiinteästä toimipaikasta.

Asiassa oli ratkaistavana, voiko BS.à r.l. vähentää Suomessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisesti verotettavasta tulostaan sisaryhtiöilleen antamansa konserniavustuksen.

Konserniavustusjärjestelmän lähtökohtana on konserniavustuksen symmetrinen käsittely eli se, että konserniavustusta antavan yhtiön vähennyskelpoista menoa vastaa sen saajan Suomessa veronalainen tulo. Konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan konserniavustuksella tarkoitetaan muuna kuin pääomansijoituksena suoritettua avustusta, jota ei elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan saa vähentää tulosta. Tällaista avustusta ei ole pidettävä verosopimuksen 6 artiklassa tarkoitettuna kiinteästä omaisuudesta saatuna tulona, jota voitaisiin verottaa Suomessa. Tilannetta ei ole arvioitava toisin sillä perusteella, että konserniavustuksena annettavat varat ovat kertyneet antajayhtiölle B S.à r.l:lle tämän Suomessa harjoittaman vuokraustoiminnan tuotoista. Siten edellytys konserniavustuksen symmetrisestä verokäsittelystä jäi täyttymättä, eikä B S.à r.l:n sisaryhtiöilleen antama konserniavustus ollut B S.à r.l:n verotuksessa vähennyskelpoinen. Asiassa ei ollut kysymys mainitun verosopimuksen syrjintäkieltoa koskevassa 24 artiklassa tarkoitetusta syrjivästä kohtelusta, eikä konserniavustuksen vähennyskelvottomuus ollut sijoittautumisvapauden vastaista.

KHO 2025:59

