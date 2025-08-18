KHO:n ennakkopäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta
B S.à r.l. ja sen sisaryhtiöt olivat luxemburgilaisia osakeyhtiömuotoisia sisaryhtiöitä, joiden verotuksellinen asuinvaltio oli Luxemburg. Yhtiöt harjoittivat Suomessa kiinteistöjen vuokraustoimintaa ja olivat täällä rajoitetusti verovelvollisia kiinteästä omaisuudesta saamiensa tulojen osalta. Yhtiöt eivät harjoittaneet liiketoimintaa Suomessa täällä olevasta kiinteästä toimipaikasta.
Asiassa oli ratkaistavana, voiko BS.à r.l. vähentää Suomessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisesti verotettavasta tulostaan sisaryhtiöilleen antamansa konserniavustuksen.
Konserniavustusjärjestelmän lähtökohtana on konserniavustuksen symmetrinen käsittely eli se, että konserniavustusta antavan yhtiön vähennyskelpoista menoa vastaa sen saajan Suomessa veronalainen tulo. Konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan konserniavustuksella tarkoitetaan muuna kuin pääomansijoituksena suoritettua avustusta, jota ei elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan saa vähentää tulosta. Tällaista avustusta ei ole pidettävä verosopimuksen 6 artiklassa tarkoitettuna kiinteästä omaisuudesta saatuna tulona, jota voitaisiin verottaa Suomessa. Tilannetta ei ole arvioitava toisin sillä perusteella, että konserniavustuksena annettavat varat ovat kertyneet antajayhtiölle B S.à r.l:lle tämän Suomessa harjoittaman vuokraustoiminnan tuotoista. Siten edellytys konserniavustuksen symmetrisestä verokäsittelystä jäi täyttymättä, eikä B S.à r.l:n sisaryhtiöilleen antama konserniavustus ollut B S.à r.l:n verotuksessa vähennyskelpoinen. Asiassa ei ollut kysymys mainitun verosopimuksen syrjintäkieltoa koskevassa 24 artiklassa tarkoitetusta syrjivästä kohtelusta, eikä konserniavustuksen vähennyskelvottomuus ollut sijoittautumisvapauden vastaista.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kiinteistöveroa18.8.2025 09:56:21 EEST | Päätös
Säätiö omisti kiinteistön maapohjan ja sillä sijaitsevat kuusi rakennusta, joista yksi oli ammattikoulurakennus. Kiinteistöverotuksessa maapohjan ja rakennusten verotusarvoina oli käytetty laskennallisia verotusarvoja.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee autoveroa12.8.2025 10:06:38 EEST | Päätös
Suomessa vakinaisesti asuva A oli tuonut kertaalleen ulkomaille viemänsä mutta edelleen vientirekisteriin merkityn ajoneuvon takaisin Suomeen käytettäväksi 53 päivän ajaksi. Asiassa oli kysymys siitä, oliko ajoneuvo autoverosta vapaa vientirekisteriin merkityn ajoneuvon tilapäistä käyttöä koskevan poikkeussäännöksen perusteella.
HFD påförde högre påföljdsavgifter än marknadsdomstolen för konkurrensbegränsning inom disponentbranschen26.6.2025 09:13:49 EEST | Pressmeddelande
Högsta förvaltningsdomstolen har med sitt beslut i dag avgjort besvär som gäller konkurrensbegränsning inom disponentbranschen.
KHO määräsi isännöintialan kilpailunrajoituksesta markkinaoikeutta korkeammat seuraamusmaksut26.6.2025 09:13:49 EEST | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä ratkaissut isännöintialan kilpailunrajoitusta koskevat valitukset.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee eläintautilain mukaista asiaa25.6.2025 09:30:21 EEST | Päätös
Muutoksenhakijan turkistarhassa pidetyt minkit ja ketut oli määrätty vuonna 2023 olleen korkeapatogeenisen lintuinfluenssaepidemian yhteydessä lopetettaviksi. Asiassa oli ratkaistava, oliko Ruokavirasto voinut päättää, että lintuinfluenssan esiintyminen niissä oli todettu yleisesti hyväksytyin eläinlääketieteellisin perustein ja oliko eläinten määrääminen lopetettaviksi ollut välttämätöntä eläintaudin hävittämiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme