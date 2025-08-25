Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun uudessa hankkeessa tutkitaan kestäviä työurapolkuja Puolustusvoimissa

Kaksivuotisessa, vuosina 2025–2027 toteutettavassa Puolustusvoimien kestävät työurapolut: houkuttelevuus ja muuntautumiskyky -hankkeessa tutkitaan, miten organisaation houkuttelevuutta ja työurien kestävyyttä voidaan uudistaa ja vahvistaa muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

- Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa erityisesti nuorten näkemyksistä ammatin houkuttelevuudesta ja työurien muuntautumiskyvystä militäärikontekstissa, kertoo hankkeen johtaja, johtamisen apulaisprofessori, dosentti Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Muutoksiin sopeutumista ja varautumista

Natoon liittyminen lisää henkilöstöön kohdistuvia vaatimuksia, mutta myös synnyttää uusia joustoja ja uramahdollisuuksia. Puolustusvoimilta edellytetään sopeutumista muutoksiin ja erityisesti varautumista niihin ennakolta.

- Organisaation houkuttelevuus työpaikkana perustuu vahvasti sen kykyyn tarjota mielenkiintoisia, monipuolisia ja merkitykselliseksi koettuja työtehtäviä ja jatkuvasti kehittyviä uramahdollisuuksia, jotka vastaavat nykyisen henkilöstön ja tulevaisuuden työntekijöiden odotuksiin, Heikkinen taustoittaa tutkimusta.

Osaavaa henkilöstöä myös tulevaisuudessa

Puolustusvoimien tulee olla ainutlaatuinen työpaikka sotilaallisten tehtävien mahdollistajana, mutta jatkossa se työllistää myös kasvavan joukon erityisasiantuntijoita ja johtajia. Esimerkiksi digitalisaatio, kyber- ja hybridiuhkat sekä tihentynyt Nato-yhteistyö lisäävät tarvetta tehokkaille rekrytointiprosesseille ja uudenlaisille asiantuntijoille Puolustusvoimien työvoimassa.

- Hankkeen tulokset tarjoavat Puolustusvoimille käytännön suosituksia organisaation houkuttelevuuden ja resilienssin vahvistamiseksi varmistaen osaavan henkilöstön saatavuuden myös tulevaisuudessa. Samalla tutkimushanke mahdollistaa kahden postdoc-tutkijan työllistämisen, sanoo Heikkinen.

Hanketta rahoittaa Maanpuolustuksen kannatussäätiö, ja kokonaisbudjetti on yli 260 000 euroa. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Hanken ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Suvi Heikkinen

Apulaisprofessori, johtaminen

suvi.s.heikkinen@jyu.fi

+358 40 805 3319