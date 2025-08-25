Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun uudessa hankkeessa tutkitaan kestäviä työurapolkuja Puolustusvoimissa
Muuttunut turvallisuustilanne, pienenevät ikäluokat ja Nato-jäsenyys haastavat Puolustusvoimia uudistamaan työurapolkujaan ja vahvistamaan henkilöstön muuntautumiskykyä tehokkaalla johtamisella. Näitä aiheita tutkitaan elokuussa 2025 käynnistyneessä, kaksivuotisessa Puolustusvoimien kestävät työurapolut: houkuttelevuus ja muuntautumiskyky -tutkimushankkeessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.
Kaksivuotisessa, vuosina 2025–2027 toteutettavassa Puolustusvoimien kestävät työurapolut: houkuttelevuus ja muuntautumiskyky -hankkeessa tutkitaan, miten organisaation houkuttelevuutta ja työurien kestävyyttä voidaan uudistaa ja vahvistaa muuttuneessa turvallisuustilanteessa.
- Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa erityisesti nuorten näkemyksistä ammatin houkuttelevuudesta ja työurien muuntautumiskyvystä militäärikontekstissa, kertoo hankkeen johtaja, johtamisen apulaisprofessori, dosentti Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.
Muutoksiin sopeutumista ja varautumista
Natoon liittyminen lisää henkilöstöön kohdistuvia vaatimuksia, mutta myös synnyttää uusia joustoja ja uramahdollisuuksia. Puolustusvoimilta edellytetään sopeutumista muutoksiin ja erityisesti varautumista niihin ennakolta.
- Organisaation houkuttelevuus työpaikkana perustuu vahvasti sen kykyyn tarjota mielenkiintoisia, monipuolisia ja merkitykselliseksi koettuja työtehtäviä ja jatkuvasti kehittyviä uramahdollisuuksia, jotka vastaavat nykyisen henkilöstön ja tulevaisuuden työntekijöiden odotuksiin, Heikkinen taustoittaa tutkimusta.
Osaavaa henkilöstöä myös tulevaisuudessa
Puolustusvoimien tulee olla ainutlaatuinen työpaikka sotilaallisten tehtävien mahdollistajana, mutta jatkossa se työllistää myös kasvavan joukon erityisasiantuntijoita ja johtajia. Esimerkiksi digitalisaatio, kyber- ja hybridiuhkat sekä tihentynyt Nato-yhteistyö lisäävät tarvetta tehokkaille rekrytointiprosesseille ja uudenlaisille asiantuntijoille Puolustusvoimien työvoimassa.
- Hankkeen tulokset tarjoavat Puolustusvoimille käytännön suosituksia organisaation houkuttelevuuden ja resilienssin vahvistamiseksi varmistaen osaavan henkilöstön saatavuuden myös tulevaisuudessa. Samalla tutkimushanke mahdollistaa kahden postdoc-tutkijan työllistämisen, sanoo Heikkinen.
Hanketta rahoittaa Maanpuolustuksen kannatussäätiö, ja kokonaisbudjetti on yli 260 000 euroa. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Hanken ja Maanpuolustuskorkeakoulu.
Lisätietoja hankkeesta antaa:
Suvi Heikkinen
Apulaisprofessori, johtaminen
suvi.s.heikkinen@jyu.fi
+358 40 805 3319
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toni Laajalahtiviestinnän asiantuntijaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluPuh:+358 50 336 4368toni.m.t.laajalahti@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Ensimmäinen absoluuttinen suprajohtava kytkin magneettisessa laitteessa25.8.2025 07:05:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopisto on ollut mukana osana kansainvälistä tutkimusryhmää, joka on kehittänyt magneettisissa laitteissa toimivan suprajohtavan kytkimen. Kytkin on avaintekijä haihtumattomien suprajohtavien RAM-muistien kehittämisessä ja energiatehokkaamman tieto- ja viestintäteknologian luomisessa.
Kaksi lahjoitusta Jyväskylän yliopiston uudelle maisteriohjelmalle22.8.2025 13:02:43 EEST | Tiedote
Suomen Bioanalyytikot ry lahjoittaa 30 000 euroa ja Suomen Röntgenhoitajat ry 15 000 euroa Jyväskylän yliopiston uudelle diagnostisten terveystieteiden maisteriohjelmalle.
Business Finlandilta rahoitus Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkimukseen vuorovaikutuksesta etä- ja hybridityössä21.8.2025 11:02:43 EEST | Tiedote
Business Finland on myöntänyt yli miljoonan euron rahoituksen Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteiselle hankkeelle, jossa tutkitaan kestävää etä- ja hybridityötä työyhteisön vuorovaikutuksen, työmotivaation ja työn tuottavuuden näkökulmista. Niin lähi- kuin etätyössä vuorovaikutuksen ja viestinnän laadulla on merkitystä.
Väitöstutkimuksen mukaan viittomakieli on moniaistinen – tulokset haastavat näkökeskeisyyden20.8.2025 13:42:50 EEST | Tiedote
FM Jarkko Keräsen suomalaisen viittomakielen väitöskirja osoittaa, että viittomakieli on luonnostaan moniaistinen ja että se voi kuvailla merkitystä moniaistisesti. Väitöskirja haastaa pitkään vallinneen näkökeskeisen käsityksen, joka painottaa näköaistia ja jättää huomiotta muut aistit, kuten tuntoaistin, äänen, maun ja hajun.
Jyväskylän yliopistolle yli 1,7 miljoonaa euroa Business Finlandin kunnianhimoisia tutkimushankkeita etsineessä rahoitushaussa19.8.2025 07:59:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopisto on mukana kolmessa hankkeessa, joihin Business Finland myönsi rahoituksen uudessa Näytönpaikka-pilottihaussa. Rahoitushaussa etsittiin digitaaliseen resilienssiin liittyviä hankkeita, joilla on mahdollisuus luoda tulevaisuuden kasvualojen tarvitsemaa osaamista. Jyväskylään Business Finlandilta tulevan rahoituksen määrä on yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Hankkeet ovat yhteistyöhankkeita muiden korkeakoulujen kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme