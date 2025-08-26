ELY-keskus myönsi Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille kehittämisrahoitusta huhti–kesäkuussa liki 6,9 miljoonaa euroa
Yritysten kehittämisavustusta ja maaseudun yritysrahoitusta myönnettiin 1.4. – 30.6.2025 yli 2,5 miljoonaa euroa ja maatilojen investointitukea lähes 2 miljoonaa euroa. Erilaisiin kehittämishankkeisiin myönnettiin tukea yhteensä yli 2 miljoonaa euroa.
ELY-keskus myönsi vuoden 2025 huhti–kesäkuussa Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille yhteensä liki 6,9 miljoonaa euroa erilaista kehittämisrahoitusta. EU:n rakennerahastojen yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin lähes 2 miljoonaa euroa. Maaseuturahastosta myönnettiin maaseudun yritys-, investointi- ja kehittämishankkeisiin rahoitusta yhteensä yli 4,3 miljoonaa euroa.
”Taloustilanteesta huolimatta yritykset kehittävät toimintaansa myös julkista rahoitusta hyödyntämällä. Pohjois-Karjalassa suurimmissa hankkeissa on niin korkean teknologian kuin elintarvikealan yrityksiä”, toteaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen. ”Ilahduttavaa on, että myös maaseudun yritysrahoituksen kysynnässä on virkistymisen merkkejä”, jatkaa Niiranen.
ELY-keskuksen avustukset ja tuet ovat merkittävimpiä julkisia rahoitusvälineitä Pohjois-Karjalan pk-yritysten ja alueen kehittämisessä.
Lisätietoja ja tarkemmat tiedot rahoituspäätöksistä ajalta 1.4.–30.6.2025 löytyvät tiedotteen liitteenä olevasta rahoituskatsauksesta.
Yrityksen kehittämisavustuksella tukea mm. arktisen turvallisuuden takaamiselle sekä elintarvikealalle
ELY-keskus myönsi 1.4.–30.6.2025 yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Karjalaan yhteensä noin 2 miljoonaa euroa 7 eri hankkeelle.
Ajankohdan suurin yksittäinen avustus, 930 717 euroa, myönnettiin joensuulaiselle Kelluu Oy:lle ”Digitaalinen arktinen turvallisuus ilmasta”-hankkeeseen. Toiseksi suurin päätös kohdistui elintarvikealalle: Heinosen Leipomo Oy:lle myönnettiin 632 644 euroa tuotannon laajennusta koskevaan hankkeeseen.
Kontiolahtelainen Plasthill Oy sekä joensuulainen TKR-Marketing Oy saivat molemmat noin 150 tuhatta euroa hankkeisiin "Plasthill Oy:n investointi- ja kehittämishanke" sekä "TKR Marine Service."
Maaseuturahastosta tuettiin mm. timanttikairausta ja elintarvikealan tukkutoimintaa
ELY-keskus myönsi 1.4.–30.6.2025 maaseuturahaston yritystukea Pohjois-Karjalaan yhteensä noin 585 tuhatta euroa 29 eri hankkeelle.
Maaseuturahaston maatilojen investointitukea myönnettiin yhteensä noin 2 miljoonaa euroa 37 eri hankkeelle.
Maaseuturahaston hanketukea myönnettiin yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa 49 eri hankkeelle.
Nuoren viljelijän aloitustukea myönnettiin neljälle hakijalle yhteensä 160 000 euroa.
Maatiloilla on kehittämishaluja ja investointeja tehdään uusiin tuotantorakennuksiin. Myös Leader-rahoitukselle on paljon kysyntää.
Suurimmat yritystuet myönnettiin ilomantsilaiselle Karelia Drilling Company Oy:lle timanttikairauskaluston hankintaan (175 212 €) sekä liperiläiselle Jaakkolan Tukku Oy:lle laajentamishankkeeseen (118 216 €).
Hankerahoituksella tuettiin mm. kaavoituksen kehittämistä ekologisemmaksi
EU:n hankerahoitusta (Euroopan sosiaalirahasto ESR+, Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF) kohdennettiin 1.4.–30.6.2025 yhteensä noin 457 tuhatta euroa kolmelle eri hankkeelle, joista yksi hanke on viiden toteuttajan ryhmähanke.
Suurin yksittäinen rahoitus, 149 934 euroa, myönnettiin Joensuu kaupungille hankkeelle ”Ekologinen kompensaatio Joensuun seudun yleiskaavassa”. Kaavassa ratkotaan maankäytön suuret suuntalinjat Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärvien kuntien alueella vuosiksi eteenpäin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vähentää kaavoituksesta ja maankäytöstä aiheutuvia luonto- ja ilmastovaikutuksia.
Rahoitusta myönnettiin myös Joensuun Siniristi ry:n toteuttamalle ”HAAVI”-hankkeelle 53 020 euroa, sekä viiden toteuttajan ryhmähankkeelle ”Työllisyys ja hyvinvointi – Elintapaneuvonta osaksi kuntien työllisyyspalveluita”, jossa Pohjois-Karjalan kansanterveys ry toimii päätoteuttajana. Hankkeen kokonaisrahoitus on 253 922 euroa.
Ylijohtaja Ari Niiranen, p. 0295 026 060, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 0295 026 091, Etelä-Savon ELY-keskus
Rahoituspäällikkö Pekka Pelkonen, p. 0295 026 086, Etelä-Savon ELY-keskus
Rahoituspäällikkö Jonna Moilanen, p. 0295 024 167, Etelä-Savon ELY-keskus
Yksikön päällikkö Timo Tanskanen, p. 0295 026 170, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Johtava asiantuntija Jarmo Heikkilä, p. 0295 021 165, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu
p. 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
