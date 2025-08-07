S-ryhmän kova investointitahti kotimaahan jatkui

S-ryhmään kuuluvien alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden tammi–kesäkuun 2025 yhteenlaskettu liiketulos (FAS) oli 135 miljoonaa euroa. Liiketulos laski 11 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kehityksen taustalla oli S-Pankin edellisvuotta matalammalle tasolle jäänyt liikevoitto. Alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden veroton vähittäismyynti oli noin seitsemän miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 1,0 prosenttia.

SOK-yhtymän tammi–kesäkuun liikevoitto (IFRS) kasvoi edellisvuodesta ja oli 77 miljoonaa euroa. Tulosparannuksen taustalla oli kauppakeskus Myllyn myynti Turun Osuuskaupalle. SOK-yhtymän ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto (IFRS) oli lähes 4,7 miljardia euroa.

– Tulostaso säilyi vakaana nihkeässä markkinatilanteessa ja kovassa hintakilpailussa. Ilahduttavaa on esimerkiksi kaikkien verkkokauppojemme vahvan kasvun jatkuminen. Kuluttajien ostokäyttäytyminen oli alkuvuonna kuitenkin edelleen varovaista. Lisäksi touko–kesäkuun poikkeuksellisen viileä sää vaikutti ensimmäisen vuosipuoliskon kehitykseen kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja siirsi kesäsesongin kulutusta heinäkuun hellejaksoon, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook kertoo.

Bonusta maksettiin asiakasomistajille tammi–kesäkuussa ennätykselliset 225 miljoonaa euroa, kuusi miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

2020-luvun investointipotti jo lähes 4 miljardia

S-ryhmän investoinnit nousivat tammi–kesäkuussa 338 miljoonaan euroon. Alueosuuskauppojen voimakas panostus palveluverkostoon näkyy ympäri Suomea uusina ja uusittuina marketteina, ravintoloina, hotelleina sekä maan suurimpana teholatausverkostona. Myös verkkokauppojen ja digipalveluiden kehitystyö jatkui.

– Olemme investoineet 2020-luvulla jo lähes neljä miljardia euroa Suomeen ja palveluidemme kehittämiseen. Osuuskaupoilla on merkittävä rooli koko maan elinvoimaisuuden, työllisyyden ja huoltovarmuuden ylläpitämisessä, Hannu Krook toteaa.

Marketkaupan kasvun ajureina hintakilpailukyky ja vetovoimaiset verkkokaupat

S-ryhmän marketkaupan tammi–kesäkuun liiketulos säilyi hyvällä tasolla, ja myynti kasvoi reilut kaksi prosenttia edellisvuodesta. Alavireinen suhdanne korosti hintakilpailukyvyn merkitystä. S-ryhmän päivittäistavarakauppa lunasti lupauksensa edullisesta ostoskorista, ja sen myynti kasvoi edelleen muuta alan markkinaa vahvemmin. Ruokaostoksilla hedelmien ja vihannesten kysyntä kääntyi alkuvuonna selvään kasvuun. Myös uutuustuotteet, herkut, arkea helpottavat valmisruoat sekä ruoanvalmistukseen liittyvät tuotteet kiinnostivat asiakkaita.

Käyttötavaroiden kysyntä pysyi alkuvuonna vaisuna. Asiakasmääriään kasvattaneen Prisman käyttötavarakaupassa kokonaismyynti pysyi markkinan tasolla. Selvästi markkinaa vilkkaammin kävi kodintekniikan kauppa. Siinä kehitystä vauhdittivat televisioiden tuplaantunut ja digiboksien jopa kuusinkertaistunut kauppa.

Verkkokauppojen vahva kasvu jatkui alkuvuonna. Käyttötavarakaupassa Prisma.fi:n myynti teki yli 60 prosentin kasvuloikan. S-kaupat-palvelun myynti kasvoi tammi–kesäkuussa yli 20 prosenttia edellisvuodesta, ja ruoan verkkokauppa kävi edelleen selvästi markkinaa paremmin. Ruoan verkkokaupan keräilykeskusten ohella palvelua tehostivat laajentuvat robokuljetukset sekä pikatoimituskumppanit Foodora ja Wolt.

Erikoiskaupassa monikanavaisuus vahvistui ja Åhléns-hankintayhteistyö käynnistyi

Erikoiskaupan liiketulos oli tammi–kesäkuussa viime vuoden tasolla, mutta myynti jäi reilut kolme prosenttia edellisvuoden tasosta. Vaikea suhdannetilanne korosti kampanjoiden merkitystä. Sokoksen ja Emotion-ketjujen alkuvuoden kampanjoissa myynti nousi jopa ennätystasolle. Vaihtelevat säät vaikuttivat etenkin pukeutumisen kauppaan. Lauha talvi ja viileä alkukesä saivat monet lykkäämään sesonkien hankintoja.

Sokos.fi-verkkokauppa kasvatti myyntiään kolmanneksella edellisvuoteen verrattuna. Sujuva asiointi, kiinnostava valikoima ja nopea toimitus näkyvät myös korkeassa asiakastyytyväisyydessä. Verkkokaupan maksuton myymälänouto toimii jo Sokoksissa, Prismoissa ja Emotioneissa, ja sen laajentamista S-marketteihin, Alepoihin ja Saleihin pilotoidaan.

Merkittävä avaus ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli S-ryhmän ja Åhlénsin hankintayhteistyön käynnistyminen. Se tuo Sokoksen ja Prisman kodin ja muodin valikoimiin ruotsalaistavaratalon suosittuja oma merkki -tuotteita.

Suotuisa kehitys jatkui palveluitaan digitalisoivassa ABC-ketjussa

S-ryhmän liikennekaupan tammi–kesäkuun liiketulos kasvoi edellisvuodesta. Tieliikennemäärät kasvoivat tammi–kesäkuussa hieman edellisvuodesta, ja asiointi ABC-asemilla oli vilkasta. Polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen laskun vuoksi kokonaismyynti jäi noin kuusi prosenttia vuoden 2024 tasosta.

Kehitys oli suotuisaa kaikissa ABC-asemien palveluissa, ja erityisen vahvaa sähkölatauksissa ja autopesuissa. Latausmyynti yli 1,5-kertaistui kasvaneen latausverkoston siivittämänä. Ravintolakysyntää virkisti uudistunut noutopöytätarjonta. Myös polttonesteiden suoramyyntitoimitus yrityksille oli alkuvuonna hyvässä kasvussa.

– Olemme panostaneet liikennekaupan palveluihin, ja yhä useampi tielläliikkuja pysähtyy ABC-asemalla. Keskeinen kasvutekijä on toimivat digipalvelut. ABC-mobiililla on jo yli 700 000 käyttäjää, ja mobiilimyynti on kovassa kasvussa, Hannu Krook kertoo.

Vaisussa suhdanteessa matkailu- ja ravitsemiskaupan kehitys markkinaa parempaa

S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti kasvoi tammi–kesäkuussa lähes kaksi prosenttia vuoden 2024 tasosta. Tuloskehitys jäi kuitenkin edellistä vuotta heikommaksi. Kuluttajien varovaisuus, kohonnut kustannustaso ja kova hintakilpailu heijastuivat alan toimintaedellytyksiin. Myös viime syksyn ja vuodenvaihteen veronkorotukset tulivat toimialan kannalta erittäin vaikeaan hetkeen.

Haastavasta markkinasta huolimatta S-ryhmän hotellit ja ravintolatarjonta kiinnostivat asiakkaita muita toimijoita enemmän. Markkinajohtajaksi palannut S-ryhmän matkailukauppa kehittyi alkuvuonna markkinaa paremmin. Kansainväliset matkailijat ovat palaamassa Suomeen, ja yhä useampi heistä valitsi S-ryhmän hotellin. Ravintolakysynnässä painottuivat erityisesti nopean syömisen konseptit. Kauppa kävi edellisvuotta vilkkaammin myös kokous- ja tilausravintoloissa.

Talouden ja kulutuksen piristymiselle jo edellytyksiä

– Näkymämme loppuvuoteen on maltillinen. Toimintaympäristöön liittyy edelleen epävarmuustekijöitä, ja myös kustannusten nousu asettaa paineita tuloskehityksellemme. Merkkejä talouden positiivisesta käänteestä on kuitenkin ilmassa, vaikka kulutuksen isompi piristyminen siirtynee ensi vuoden puolelle. Odotamme osuuskauppojen koko vuoden liiketuloksen säilyvän viime vuoden tasolla ja SOK-yhtymän liikevoiton (IFRS) paranevan hieman edellisvuodesta, Hannu Krook toteaa.

Keskeiset luvut 1–6/2025

Alueosuuskaupat, SOK ja niiden tytäryhtiöt 1–6/2025:

Veroton vähittäismyynti oli 7 005 miljoonaa euroa (ed. v. 6 961 milj. euroa).

Liiketulos (FAS)* oli 135 miljoonaa euroa (ed. v. 152 milj. euroa).

Investoinnit olivat 338 miljoonaa euroa (ed. v. 397 milj. euroa).

Osuuskauppojen jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 2 672 313 (ed. v. 2 603 016).

Maksetut Bonukset 225 miljoonaa euroa (ed. v. 219 milj. euroa).

Aktiivisten työsuhteiden määrä oli kesäkuun lopussa 49 167 (ed. v. 48 397). (Luku sisältää S-Pankin.)

Toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli kesäkuun lopussa 2053 (ed. v. 2 015).

* konsolidoimaton ja tilintarkastamaton

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt) 1–6/2025**:

Liikevaihto (IFRS) oli 4 677 miljoonaa euroa (ed. v. 4 562 milj. euroa).

Liikevoitto (IFRS) oli 77 miljoonaa euroa (ed. v. 45 milj. euroa).

Investoinnit olivat 18 miljoonaa euroa (ed. v. 20 milj. euroa).

Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 6 699 henkilöä (ed. v. 6 466 henkilöä).

** tilintarkastamaton

SOK-yhtymän osavuosikatsaus julkaistaan S-ryhmä.fi:ssä 26.8.2025.