Fingrid laajentaa markkinavalvonnan ulkoistuksen aFRR- ja mFRR-kapasiteettimarkkinoiden markkinavalvontaan
Fingrid ulkoistaa NordPoolille joulukuussa 2022 käynnistyneen aFRR-kapasiteettimarkkinan sekä marraskuussa 2024 käynnistyneen mFRR-kapasiteettimarkkinan säännöllisen monitoroinnin. Lopullinen vastuu markkinavalvonnasta ja sen toteutuksesta säilyy Fingridillä. Ulkoistus tehostaa markkinavalvontaa ja on jatkoa muutama vuosi sitten käynnistyneelle Fingridin ja NordPoolin yhteistyölle.
Fingridin ja NordPoolin yhteisprojekti aFRR- ja mFRR- kapasiteettimarkkinoiden markkinavalvonnasta käynnistyi kesäkuussa 2025, ja yhteistyö säännöllisestä markkinavalvonnasta tulee alkamaan tammikuussa 2026. Järjestelyssä Nord Poolin markkinavalvontaosasto vastaa aFRR- ja mFRR-kapasiteettimarkkinoiden säännöllisestä monitoroinnista ja raportoi Fingridille REMIT-asetuksen artiklojen 3, 4 ja 5 (sisäpiirikaupankäynti, sisäpiiritiedon julkaiseminen ja markkinamanipulaatio) mahdollisista rikkomuksista. Järjestely on vastaava kuin mFRR- ja aFRR-energiamarkkinoiden markkinavalvonnassa, jonka Fingrid ulkoisti Nord Poolille vuosina 2023 ja 2024.
Valvontatyötä tehdessään Nord Poolin markkinavalvontaosasto voi olla suoraan yhteydessä reservimarkkinatoimijoihin kysyäkseen lisätietoa esimerkiksi markkinalle jätetyistä tarjouksista. Fingrid vastaa REMIT-asetuksen mukaisena PPAET:na (Person Professionally Arranging and Executing Transactions) markkinavalvonnan kokonaisuudesta ja ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä Energiavirastolle ja ACERille. Mahdolliset yhteydenotot markkinavalvonnasta tulevat englanniksi osoitteesta market.surveillance(at)fingrid.fi. Samaan osoitteeseen voi lähettää myös kysymyksiä valvonnasta.
Nord Poolin mukaantulo tehostaa markkinavalvontaa nykyisestä. Markkinoiden luotettavuus ja avoimuus on tärkeä asia hyvin toimivien energia- ja kapasiteettimarkkinoiden kannalta ja markkinatoimijoiden ja loppukuluttajien luottamuksen edistämiseksi.
mFRR- ja aFRR-markkinoiden lisäksi Fingrid raportoi myös muilla reservimarkkinoilla havaitsemiaan poikkeamia.
Lisätietoja:
Marina Nordström, projektipäällikkö, Fingrid Oyj, marina.nordstrom(at)fingrid.fi, +358 44 576 0381
Hanna Nurmilo, markkinavalvontayhdyshenkilö, Fingrid Oyj, hanna.nurmilo(at)fingrid.fi +358 40 559 0805
REMIT-asetus (Regulation on wholesale energy market integrity and transparency)REMIT 2 -asetus (7.5.2024 voimaantullut asetus alkuperäisen REMIT-asetuksen muuttamisesta)
