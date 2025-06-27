KPY-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025: Taloudellinen tilanne on tervehtynyt – KPY-konserni positiiviseen tulokseen

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

KPY-konsernin alkuvuoden 2025 liikevaihto laski vertailukauteen nähden 24,9 prosenttia ollen 82,1 (109,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui tilikaudella 2024 toteutetuista merkittävistä ja konsernin talouden tervehdyttämisen kannalta keskeisistä järjestelyistä: Voimatelin sähköverkkoliiketoiminta siirtyi uudelle omistajalle huhtikuun 2024 alussa ja Enfo Oy:n osakkeet ja tätä kautta IT-Services liiketoiminta myytiin joulukuun 2024 alussa. Konsernin liikevaihto pieneni täten luontaisesti konsernirakenteen muuttuessa KPY:n strategian mukaisesti.

Kaikkien tytäryhtiöiden liiketoiminta saatu kestävälle pohjalle

KPY:n tytäryhtiöiden Voimatelin ja Epicalin kannattavuus kehittyi positiivisesti edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Novapoliksen kannattavuus laski vertailukauteen nähden hieman, mutta säilyi edelleen vahvana.

Voimatelin liikevaihto katsauskaudella oli 45,6 (46,9) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti laskevasti sähköverkkoliiketoiminnasta luopuminen huhtikuussa 2024. Voimatel keskittyy nykyisin tietoverkkoliiketoimintaan, jonka liikevaihto kehittyi katsauskaudella positiivisesti. Voimatelin tietoverkkoliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 45,2 (37,4) miljoonaa euroa. Tietoverkkojen kasvaneen liikevaihdon myötä, Voimatelin liikevaihto pysyi kokonaisuudessaan vertailukauden tasolla. Voimatelin liiketulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 0,6 (-2,4) miljoonaa euroa. Vertailukauden luvut sisälsivät vielä sähköverkkoliiketoiminnan vuoden ensimmäisen neljänneksen ajan. Kannattavuuden positiiviseen kehittymiseen on vaikuttanut Voimatelille kannattamattomasta sähköverkkoliiketoiminnasta luopuminen, tietoverkkoliiketoiminnan kasvu sekä yhtiön kustannusrakenteen tehostaminen.

Epicalin liikevaihto oli 22,8 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa 2024 Epicalin ollessa osa Enfo-konsernia, Epicalin konsultointiliiketoiminnan liikevaihto oli 24,4 miljoonaa euroa. Epicalin liiketulos katsauskaudella oli 0,0 miljoonaa euroa. Epicalin liiketulosta rasittavat uuden Epical-konsernin muodostumisen yhteydessä syntyneen liikearvon poistot. Epicalin käyttökate oli katsauskaudella positiivinen 0,9 miljoonaa euroa. Vertailukaudella Epicalin ollessa osa Enfo-konsernia, Epicalin käyttökate oli tappiollinen -0,9 miljoonaa euroa. Yhtiössä on tehty merkittäviä muutoksia kannattavuuden parantamiseksi, ja niiden vaikutukset alkavat asteittain näkyä.

Kulunut puolivuotiskausi oli ensimmäinen raportointijakso nykyisellä Epical-konsernirakenteella. Epical-konserni muodostui joulukuussa 2024 Enfoa koskevan järjestelyn yhteydessä. Epicalin luvut käyttökatteeseen saakka ovat vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Uuden konsernin muodostuttua ei vertailukelpoista liiketulosta ole kuitenkaan saatavilla.

Novapoliksen liikevaihto katsauskaudella oli 13,8 (14,3) miljoonaa euroa. Vuokratuotot toteutuivat hieman vertailukautta pienempinä vuokrauksen keskimääräisen käyttöasteen ollessa vertailukautta alhaisempi. Palveluliiketoiminnan tuotot pysyivät vertailukauden tasolla. Novapoliksen liiketulos laski hieman, mutta oli edelleen erittäin hyvällä tasolla ollen 4,2 (4,9) miljoonaa euroa.

”Konsernimme taloudellinen tilanne on tervehtynyt ja koko konsernin kannattavuus on parantunut selvästi. Tytäryhtiöidemme Epicalin ja Voimatelin liiketoiminnat on saatettu terveelle pohjalle ja katse on käännetty liiketoimintojen kannattavaan kasvattamiseen, vaikka toimintaympäristössä nähdään edelleen myös haasteita. Odotamme tänä vuonna positiivista tulosta kaikilta tytäryhtiöiltämme ja koko konsernilta. Ensimmäisen vuosipuoliskon positiivinen tulos tukee tätä näkymää. Emme kuitenkaan tyydy tähän. Katse on vahvasti eteenpäin. Kasvu ja kannattavuuden vahvistaminen ovat jatkossakin keskeisiä tavoitteitamme,” KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen toteaa.

Tämä tiedote on tiivistelmä KPY-konsernin puolivuosikatsauksesta 2025. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän lehdistötiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://www.kpy.fi/sijoittajalle/taloudelliset-tiedot/