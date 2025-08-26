Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä: Suomi tarvitsee uudistajia kasvuyrityksiin ja vakiintuneille aloille

Tutkimuksella ja koulutuksella voidaan vastata talouden kestävyyden haasteisiin, Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä totesi lukuvuoden avajaispuheessaan 2. syyskuuta 2025.

Suomessa työn tuottavuus ei ole parantunut toivotulla tavalla eikä talous kasvanut yli kymmeneen vuoteen. Niemelän mukaan tilanne ei ole kuitenkaan näin synkkä kautta linjan.

Aalto-yliopiston emeritusprofessori Matti Pohjola on analysoinut suomalaisen yhteiskunnan kasvuhaasteita eri toimialoilla. Hänen raportistaan käy ilmi, että Suomessa itse asiassa tapahtuu voimakasta kasvua tietyillä aloilla, kuten syväteknologian ja informaatioteknologian yrityksissä.

”Aaltolaisilla on tässä vahvasti sormensa pelissä, ja moni näistä kasvavista firmoista on lähtöisin juuri täältä, Otaniemestä. Aallon alumnien perustamien yritysten yhteenlaskettu arvo on jo yli 30 miljardia euroa, ja ne ovat luoneet yli 15 000 uutta työpaikkaa. Suomi tarvitsee samanlaista uusiutumista ja kasvuhalukkuutta kaikilla toimialoilla”, Niemelä sanoi.

Korkeakoulut toimivat kestävän kasvun moottoreina

Hallitusohjelmassa on asetettu tärkeä tavoite korkeakouluttaa puolet nuorista ikäluokista – onhan Suomi jäänyt merkittävästi jälkeen OECD-maiden nuorten aikuisten keskimääräisestä koulutustasosta.

Korkeakoulut pyrkivät siis lisäämään koulutuskapasiteettiaan, mikä tarkoittaa opetushenkilökuntaa, tiloja ja välineitä kouluttaa kaikki sisäänotetut opiskelijat laadukkaasti aina valmistumiseen asti. Tätä varten yliopistot tarvitsevat ennakoitavan rahoitusnäkymän eli pitkäjänteistä perusrahoitusta, Ilkka Niemelä sanoi.

Korkeakoulut toimivat kestävän kasvun moottoreina – siksi tutkimukseen ja siihen perustuvaan koulutukseen on nyt syytä panostaa.

Otto Toivanen on uusi Aalto-professori

Lukuvuoden avajaisissa julkistettiin uusi Aalto-professori (Aalto Distinguished Professor). Rehtori myöntää arvonimen urallaan erityisen ansioituneelle professorille. Uusi Aalto-professori on Otto Toivanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Taloustieteen professori Toivanen on keskittynyt tutkimuksessaan erityisesti innovaatiopolitiikkaan, keksijöihin ja keksimisen vaikutuksiin yksilötasolla, yritysten ja markkinoiden sääntelyyn (esim. T&K-tuet) sekä kilpailuun sen eri muodoissa, erityisesti kartelleihin ja yritysten väliseen kolluusioon. Hän toimi Helsinki Graduate School of Economicsin (Helsinki GSE) ensimmäisenä akateemisena johtajana vuosina 2018–2025.

Marsio-rakennuksen toiminnan käynnistäminen palkittiin

Yliopiston avajaisissa jaettiin lisäksi yhteisöpalkintoja. Palkinnot myönnetään vuosittain yhteisön ehdotusten pohjalta niille yliopistolaisille, jotka ovat tehneet erinomaista työtä Aallon menestyksen eteen.

Vuoden Aalto-tekona palkittiin Marsio-rakennuksen toiminnan käynnistäminen. Kampuksen ytimessä oleva Marsio on kaikille avoin kohtaamis- ja tapahtumapaikka, joka tukee monitieteistä tutkimusta, taidetta ja opetusta. Lukuisat yliopiston toimijat ovat yhdessä kehittäneet rakennuksen tapahtumia sekä palveluita ja tehneet näin yliopistosta entistä avoimemman ja saavutettavamman.

Kaikille avoimet tiede- ja taidetapahtumasarjat jatkuvat Marsiossa tänä syksynä. Tapahtumat toteutetaan Espoon kaupungin, Saastamoisen säätiön ja Aalto-yliopiston yhteistyönä. Samalla Marsion pohjakerroksen monitoimi- ja tapahtumatila saa nimen Saastamoinen Foundation Stage.

Saastamoisen säätiö teki viime keväänä Aalto-yliopistolle 1,5 miljoonan euron suuruisen lahjoituksen. Lahjoitus on suunnattu yliopiston monitieteisyyttä tukevaan toimintaan Marsio-rakennuksessa. Tuen avulla Aalto-yliopisto vahvistaa taiteen ja media-alan koulutustaan, monitieteistä tutkimustaan sekä yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan.





Ilkka Niemelän puhe (pdf)