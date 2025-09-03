HSL-lippukauppa aukeaa 24.9. – näistä kanavista voi ostaa lippuja 24.9. alkaen

Uusi HSL-lippukauppa helpottaa HSL-kortin lataamista

Uusi HSL-lippukauppa aukeaa 24.9. Se tarjoaa helpon ja kätevän tavan HSL-kortin lataamiseen netissä, sillä uuden verkkokaupan käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen. Lippukaupassa voi ladata myös toisen henkilön HSL-korttia, esimerkiksi vanhempi voi ostaa arvoa tai kausilipun lapsensa kortille. Netistä ostettu lippu tai arvo näkyy HSL-kortilla heti ostamisen jälkeen.

Isot lippuautomaatit suljetaan 21.9.

Jo yli 70 prosenttia matkustajista ostaa lippunsa HSL-sovelluksesta, ja keväästä alkaen maksukortin lähimaksulla on voinut ostaa kertalippuja kaikilta asemien ja liikennevälineiden lukijalaitteilta. Lisäksi uuden lipunmyynnin taustajärjestelmän myötä HSL-korttia voi jälleen ladata netissä 24.9. alkaen. Näiden uudistusten myötä isot lippuautomaatit suljetaan illalla 21.9., kun vanhan taustajärjestelmän alasajo alkaa.

Yhteiskäyttöiset ja pitkään käyttämättä olleet henkilökohtaiset HSL-kortit poistuvat käytöstä 21.9.

HSL ottaa käyttöön uuden lipunmyynnin taustajärjestelmän 22.–23.9. Samassa yhteydessä yhteiskäyttöiset eli haltijakohtaiset HSL-kortit sekä vuoden 2023 alusta asti käyttämättä olleet henkilökohtaiset HSL-kortit jäävät pois käytöstä illalla 21.9., kun vanhan taustajärjestelmän alasajo alkaa. Jatkossa kaikki HSL-kortit ovat henkilökohtaisia eli niitä voi käyttää vain kortin omistaja.

Jos henkilökohtaiselle HSL-kortille on ladattu arvoa tai kausilippu tai sillä on ostettu kertalippu lukijalaitteelta vuosien 2023, 2024 tai 2025 aikana, kortin käyttöä voi jatkaa normaalisti. Haltijakohtaisen HSL-kortin tilalle voi hankkia henkilökohtaisen kortin palvelupisteestä.

Lisätietoa lipun ostamisesta ja käyttämisestä uuden taustajärjestelmän käyttöönoton aikana 22.–23.9. hsl.fi:n etusivun uutisessa.

Lippujen ostaminen 24.9. alkaen

HSL-sovelluksella voi ostaa kätevästi kaikkia lippuja: kerta-, sarja-, vuorokausi- ja kausilippuja. Maksuttoman sovelluksen voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta. Sovellus kertoo myös reitin ja tuoreimmat joukkoliikenneuutiset.

Lähimaksulla voi ostaa kertalippuja kaikilta lukijalaitteilta.

HSL-lippukaupassa voi ladata HSL-kortille kätevästi kausilippuja ja arvoa netissä. Lippukaupasta on helppo ostaa kautta tai arvoa myös toisen henkilön kortille, esimerkiksi vanhempi voi ladata lapsensa korttia.

R-kioskeilla, S-marketeissa, Prismoissa ja Alepoissa voi ladata HSL-korttia sekä ostaa kertalippuja ja yhden vuorokauden lippuja aikuisille ja lapsille.

HSL:n ja kuntien palvelupisteet lataavat HSL-kortteja sekä myyvät kertalippuja ja yhden vuorokauden lippuja aikuisille ja lapsille.

Pienet kertalippuautomaatit ovat käytössä. Niitä on osalla juna-asemista ja joillakin raitiovaunupysäkeillä. Niistä sekä Helsingin kaupungin pysäköintiautomaateista voi ostaa aikuisten ja lasten kertalippuja, joiden voimassaolo alkaa ostohetkestä. Osasta automaatteja saa myös yhden vuorokauden lippuja.