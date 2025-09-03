HSL-lippukauppa aukeaa 24.9. – näistä kanavista voi ostaa lippuja 24.9. alkaen
Uusi HSL-lippukauppa aukeaa 24.9., minkä jälkeen HSL-kortille voi jälleen ladata arvoa ja kausilippuja netissä. HSL-korttia voi ladata myös R-kioskeilla, S-ryhmän kaupoissa sekä HSL:n ja kuntien palvelupisteissä. Niistä voi ostaa myös kertalippuja ja yhden vuorokauden lippuja aikuisille ja lapsille. HSL-sovelluksella voi ostaa tuttuun tapaan kaikkia lippuja ja lähimaksulla kertalippuja liikennevälineiden ja asemien lukijalaitteilta.
Uusi HSL-lippukauppa helpottaa HSL-kortin lataamista
Uusi HSL-lippukauppa aukeaa 24.9. Se tarjoaa helpon ja kätevän tavan HSL-kortin lataamiseen netissä, sillä uuden verkkokaupan käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen. Lippukaupassa voi ladata myös toisen henkilön HSL-korttia, esimerkiksi vanhempi voi ostaa arvoa tai kausilipun lapsensa kortille. Netistä ostettu lippu tai arvo näkyy HSL-kortilla heti ostamisen jälkeen.
Isot lippuautomaatit suljetaan 21.9.
Jo yli 70 prosenttia matkustajista ostaa lippunsa HSL-sovelluksesta, ja keväästä alkaen maksukortin lähimaksulla on voinut ostaa kertalippuja kaikilta asemien ja liikennevälineiden lukijalaitteilta. Lisäksi uuden lipunmyynnin taustajärjestelmän myötä HSL-korttia voi jälleen ladata netissä 24.9. alkaen. Näiden uudistusten myötä isot lippuautomaatit suljetaan illalla 21.9., kun vanhan taustajärjestelmän alasajo alkaa.
Yhteiskäyttöiset ja pitkään käyttämättä olleet henkilökohtaiset HSL-kortit poistuvat käytöstä 21.9.
HSL ottaa käyttöön uuden lipunmyynnin taustajärjestelmän 22.–23.9. Samassa yhteydessä yhteiskäyttöiset eli haltijakohtaiset HSL-kortit sekä vuoden 2023 alusta asti käyttämättä olleet henkilökohtaiset HSL-kortit jäävät pois käytöstä illalla 21.9., kun vanhan taustajärjestelmän alasajo alkaa. Jatkossa kaikki HSL-kortit ovat henkilökohtaisia eli niitä voi käyttää vain kortin omistaja.
Jos henkilökohtaiselle HSL-kortille on ladattu arvoa tai kausilippu tai sillä on ostettu kertalippu lukijalaitteelta vuosien 2023, 2024 tai 2025 aikana, kortin käyttöä voi jatkaa normaalisti. Haltijakohtaisen HSL-kortin tilalle voi hankkia henkilökohtaisen kortin palvelupisteestä.
Lisätietoa lipun ostamisesta ja käyttämisestä uuden taustajärjestelmän käyttöönoton aikana 22.–23.9. hsl.fi:n etusivun uutisessa.
Lippujen ostaminen 24.9. alkaen
HSL-sovelluksella voi ostaa kätevästi kaikkia lippuja: kerta-, sarja-, vuorokausi- ja kausilippuja. Maksuttoman sovelluksen voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta. Sovellus kertoo myös reitin ja tuoreimmat joukkoliikenneuutiset.
Lähimaksulla voi ostaa kertalippuja kaikilta lukijalaitteilta.
HSL-lippukaupassa voi ladata HSL-kortille kätevästi kausilippuja ja arvoa netissä. Lippukaupasta on helppo ostaa kautta tai arvoa myös toisen henkilön kortille, esimerkiksi vanhempi voi ladata lapsensa korttia.
R-kioskeilla, S-marketeissa, Prismoissa ja Alepoissa voi ladata HSL-korttia sekä ostaa kertalippuja ja yhden vuorokauden lippuja aikuisille ja lapsille.
HSL:n ja kuntien palvelupisteet lataavat HSL-kortteja sekä myyvät kertalippuja ja yhden vuorokauden lippuja aikuisille ja lapsille.
Pienet kertalippuautomaatit ovat käytössä. Niitä on osalla juna-asemista ja joillakin raitiovaunupysäkeillä. Niistä sekä Helsingin kaupungin pysäköintiautomaateista voi ostaa aikuisten ja lasten kertalippuja, joiden voimassaolo alkaa ostohetkestä. Osasta automaatteja saa myös yhden vuorokauden lippuja.
Yksikön päällikkö Rauno Särkkäaho, puh. 040 671 9998
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
