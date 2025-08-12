Rakennusliike Lapti Oy

Turkuun nousee uusi 58-paikkainen ikäihmisten hoivakoti

4.9.2025 09:00:00 EEST | Rakennusliike Lapti Oy | Tiedote

Turkuun osoitteeseen Lukkosepänkatu 2 nousee uusi 58-paikkainen ikäihmisten hoivakoti. Kohteen rakentaminen alkaa arviolta syys-lokakuussa 2025, ja se valmistuu suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2026.

Kaksikerroksiseen hoivakotiin tulee 58 asuinhuonetta ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja yhteisölliseen asumiseen. Asuinhuoneiden lisäksi jokaisesta kerroksesta löytyy oma keittiö-, ruokailu- ja oleskelutila sekä aputiloja. Lisäksi hoivakotiin tulee saunaosasto ja henkilökunnan tiloja.

Hoivakodin palveluntuottajana ja vuokralaisena toimii Rinnekodit. Hoivakodin suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti. Kohteen on kehittänyt Plus Hoivakodit, joka toimii hankkeessa rakennuttajana.

– On hienoa päästä laajentamaan Rinnekotien palveluja Turussa ja vahvistaa näin asemaamme erityisryhmien palveluntarjoajana myös Varsinais-Suomessa. Tilat on alusta asti suunniteltu sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen että yhteisöllisen asumisen tarpeisiin, mikä tekee niistä toimivat ja viihtyisät, sanoo palvelualuejohtaja Johanna Arppe Rinnekodeilta. 

Kooltaan hoivakoti on noin 2 600 m². Kohteessa tavoitellaan BREEAM-ympäristösertifikaatin Excellent-tasoa ja tavanomaista vähähiilisempää lopputulosta. Energiatehokkaasta hoivakodista tulee A-energialuokkaa, ja rakennuksessa hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä kuten maalämpöä ja katolle asennettavia aurinkopaneeleja. Kohteen ympäristövaikutuksia pienennetään myös hyödyntämällä vähähiilistä betonia ja eristevaihtoehtoja. Lisäksi työmaa on päästötön, eli rakentamisen aikana ei käytetä fossiilisia energialähteitä.

– Lapti on ylivoimaisesti ansioitunein palvelutilojen rakentaja Suomessa, ja on hienoa päästä avaamaan yhteistyötä myös toisen palvelutilahankkeiden erityisosaajan kanssa. Plus Hoivakotien ammattilaisten kanssa yhteistyö on luontevaa, ja molemmilla osapuolilla on sama tavoite – toimittaa käyttötarkoitusta palvelevat, elinkaarijärkevät sekä kokonaistaloudellisesti edulliset tilat rakennuksen käyttäjille, kertoo aluejohtaja Ville Raitanen Laptilta.

– Rakenteille lähtevä hanke tukee Plus Hoivakotien investointistrategiaa ja vahvistaa asemaamme uusien ympäristövastuullisten ja käyttäjälähtöisten tilojen toteuttajana hoivakiinteistömarkkinassa. Lukkosepänkadun hoivakoti tulee valmistuessaan olemaan näyttävä näky Satakunnantien varrella ja tarjoaa nykyaikaiset työskentelytilat Rinnekodeille ja turvallisen kodin tuleville asukkaille, kertoo Alex Gullichsen Plus Hoivakodeilta.

Yhteyshenkilöt

Johanna Arppe, palvelualuejohtaja, Rinnekodit Oy, 050 401 8719, johanna.arppe@rinnekodit.fi
Ville Raitanen, aluejohtaja, Rakennusliike Lapti Oy, 040 054 9791, ville.raitanen@lapti.fi
Alex Gullichsen, partner, Plus Hoivakodit Oy, p. 044 514 9551, alex.gullichsen@plushoiva.fi

Lapti lyhyesti

Lapti on monipuolinen ja vakavarainen kotimainen rakennusliike. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa koteja, toimitiloja, päivä- ja hoivakoteja, kouluja sekä sairaaloita ympäri Suomea. Meillä työskentelee noin 400 alan ammattilaista. Vaikuttavasta jäljestämme kertovat niin viimeistelty kädenjälki kuin yhteistyöstämme syntyvä lämmin muistijälki. www.lapti.fi

Vaikuttavaa jälkeä.

