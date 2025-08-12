Turkuun nousee uusi 58-paikkainen ikäihmisten hoivakoti

Kaksikerroksiseen hoivakotiin tulee 58 asuinhuonetta ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ja yhteisölliseen asumiseen. Asuinhuoneiden lisäksi jokaisesta kerroksesta löytyy oma keittiö-, ruokailu- ja oleskelutila sekä aputiloja. Lisäksi hoivakotiin tulee saunaosasto ja henkilökunnan tiloja.

Hoivakodin palveluntuottajana ja vuokralaisena toimii Rinnekodit. Hoivakodin suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Rakennusliike Lapti. Kohteen on kehittänyt Plus Hoivakodit, joka toimii hankkeessa rakennuttajana.

– On hienoa päästä laajentamaan Rinnekotien palveluja Turussa ja vahvistaa näin asemaamme erityisryhmien palveluntarjoajana myös Varsinais-Suomessa. Tilat on alusta asti suunniteltu sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen että yhteisöllisen asumisen tarpeisiin, mikä tekee niistä toimivat ja viihtyisät, sanoo palvelualuejohtaja Johanna Arppe Rinnekodeilta.

Kooltaan hoivakoti on noin 2 600 m². Kohteessa tavoitellaan BREEAM-ympäristösertifikaatin Excellent-tasoa ja tavanomaista vähähiilisempää lopputulosta. Energiatehokkaasta hoivakodista tulee A-energialuokkaa, ja rakennuksessa hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä kuten maalämpöä ja katolle asennettavia aurinkopaneeleja. Kohteen ympäristövaikutuksia pienennetään myös hyödyntämällä vähähiilistä betonia ja eristevaihtoehtoja. Lisäksi työmaa on päästötön, eli rakentamisen aikana ei käytetä fossiilisia energialähteitä.

– Lapti on ylivoimaisesti ansioitunein palvelutilojen rakentaja Suomessa, ja on hienoa päästä avaamaan yhteistyötä myös toisen palvelutilahankkeiden erityisosaajan kanssa. Plus Hoivakotien ammattilaisten kanssa yhteistyö on luontevaa, ja molemmilla osapuolilla on sama tavoite – toimittaa käyttötarkoitusta palvelevat, elinkaarijärkevät sekä kokonaistaloudellisesti edulliset tilat rakennuksen käyttäjille, kertoo aluejohtaja Ville Raitanen Laptilta.

– Rakenteille lähtevä hanke tukee Plus Hoivakotien investointistrategiaa ja vahvistaa asemaamme uusien ympäristövastuullisten ja käyttäjälähtöisten tilojen toteuttajana hoivakiinteistömarkkinassa. Lukkosepänkadun hoivakoti tulee valmistuessaan olemaan näyttävä näky Satakunnantien varrella ja tarjoaa nykyaikaiset työskentelytilat Rinnekodeille ja turvallisen kodin tuleville asukkaille, kertoo Alex Gullichsen Plus Hoivakodeilta.