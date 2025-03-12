Smartvatten ostaa LeakLookin tarjotakseen skaalautuvia, innovatiivisia vedenvalvontaratkaisuja kaikkialla Euroopassa
Smartvatten, johtava eurooppalainen kestävien digitaalisten vesihuoltoratkaisujen toimittaja, on hankkinut LeakLook -tuotebrändistä tunnetun Aqva.io Oy:n koko osakekannan. LeakLook on suomalainen edelläkävijä kiinteistöjen vedenkulutuksen mittauksessa ja IoT-pohjaisessa kulutusseurannassa. Tämä strateginen yrityskauppa luo pohjan yhtenäisen alustan luomiselle, joka on suunniteltu vastaamaan yhä moninaisempiin kestävän vedenkäytön vaatimuksiin Euroopassa.
Yrityskaupan myötä LeakLookin työntekijät liittyvät Smartvattenin 150 hengen globaaliin vesialan asiantuntijatiimiin ja vahvistavat Smartvattenin tutkimus- ja kehitystoimintaa IoT- ja tekoälyanalyysin aloilla. Yrityskauppa on osa Smartvattenin pitkän aikavälin strategiaa kasvaa johtavaksi eurooppalaiseksi vedenmittaus- ja analytiikka-alustaksi. Yhdessä nämä kaksi yritystä seuraavat vedenkulutusta reaaliaikaisesti yli 40 000 kiinteistössä yli 30 eri maassa, tehden tästä yhden suurimmista yrityskaupoista kaupallisten kiinteistöjen vedenvalvonta- ja analytiikkamarkkinoilla Euroopassa.
”Tämä fuusio yhdistää kaksi yritystä, joilla on yhteinen missio: mahdollistaa veden mahdollisimman tehokkaan käytön skaalautuvien digitaalisten ratkaisujen avulla ja auttaa säästämään maailman yhä väheneviä vesivaroja. Yhdessä LeakLookin kanssa emme ainoastaan kasva isommaksi yritykseksi, vaan vahvistamme myös kykyämme palvella asiakkaitamme entistä laajemmilla ja edistyksellisemmillä ratkaisuilla ja palveluilla”, sanoo Petter Quinsgaard, Smartvattenin toimitusjohtaja.
"Yhdistetty osaamisemme avaa uusia mahdollisuuksia älykkäämpään vesihuoltoon kiinteistöjen omistajille, rakennusten isännöitsijöille, sekä vuokralaisille."
Yhteisen suunnitelman ohjaamana uusi integroitu tiimi keskittyy kehittämään seuraavan sukupolven IoT-pohjaisia vedenvalvontalaitteita ja tekoälypohjaisia veden analysointiratkaisuja, joiden avulla voidaan ennakoivasti tunnistaa vuotoja, poikkeavuuksia vedenkäytössä ja hukkaan menevää vettä. Kehitystyön tavoitteena on vastata Euroopan yhä kriittisempiin haasteisiin, joita ovat veden niukkuus ja jyrkästi nousevat hinnat.
LeakLookin toimivat ratkaisut tuodaan nyt kaikkialle Eurooppaan Smartvattenin vakiintuneen myynti-, tuki- ja kumppaniverkoston kautta. Tähän sisältyvät laajentuminen kaupallisille- ja asuinkiinteistömarkkinoille, vesilaitoksien reaaliaikaiseen käyttödataan perustuviin edistyneisiin analyyseihin, sekä vakuutusyhtiöihin, jotka haluavat vähentää kiinteistövahinkojen riskiä.
”Tämä yrityskauppa on enemmän kuin vain liiketoimintamme laajentamista – se on kestävän vesihuollon tulevaisuuden muovaamista. Yhdistämällä molempien yritysten vahvuudet rakennamme alustan, joka voi skaalautua asiakkaidemme muuttuvien vaatimusten mukaan ja samalla edistää todellista ympäristökehitystä. Saavuttamamme toiminnallinen tehokkuus investoidaan suoraan tärkeimpiin alueisiin: tuoteinnovaatioihin, asiakastukeen ja palvelun laatuun.”
— Petter Quinsgaard, toimitusjohtaja, Smartvatten
”Yhteistyö Smartvattenin kanssa antaa meille mahdollisuuden kasvattaa toimintaamme nopeammin ja laajemmalle. Yhdessä mahdollistamme paitsi laajemman teknisen tarjonnan, myös aidosti asiakaskeskeisen ekosysteemin, joka vastaa vaativiinkin tulevaisuuden tarpeisiin. Asiakkaamme hyötyvät nopeammista vasteajoista, laajemmasta ratkaisutarjonnasta ja älykkäistä IoT-verkkoratkaisuista, jotka tuottavat aitoa lisäarvoa.”
— Karl Sandelin, toimitusjohtaja, LeakLook / AQVA.IO Oy
”Perustajana näen tämän ihanteellisena seuraavana vaiheena matkallamme. Smartvattenin kulttuuri ja teknologiset vahvuudet heijastavat omaamme, ja yhdessä voimme luoda ratkaisuja, jotka ylittävät yritysten aiemmin tarjoamat ratkaisut. Yhdessä omistajiemme kanssa uskomme, että tämä kumppanuus on oikea valinta – luonnollinen jatko missiollemme, nyt suuremmalla ulottuvuudella ja resursseilla.”
— Jarkko Mäkivaara, hallituksen puheenjohtaja, LeakLook / AQVA.IO Oy
Tietoja Smartvattenista
Smartvatten tarjoaa älykkäitä vesihuollon ratkaisuja kiinteistösalkkuille, kunnille ja vesilaitoksille ympäri Eurooppaa. Missiomme on tehdä vedenkäytöstä näkyvää, hallittavaa ja kestävää reaaliaikaisen datan, käytännöllisten oivallusten ja IoT-innovaatioiden avulla koko veden kierron ajan.
Tietoja LeakLookista
LeakLook on erikoistunut vedenkulutuksen mittaamiseen ja älykkääseen vedenkulutuksen seurantaan ja tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin rakennusinfrastruktuureihin. LeakLook on tunnettu teknisestä erinomaisuudestaan ja asiakaskeskeisestä palvelustaan, ja siitä on tullut tunnettu ja luotettu ratkaisu Suomen kiinteistösektorilla.
Kari HaahtelaMyyntijohtajaSmartvattenPuh:+358 40 716 6594kari.haahtela@smartvatten.fiwww.smartvatten.com/fi/etusivu
Minna Tarvainenviestintä- ja markkinointispesialistiSmartvattenPuh:+358 50 441 8048minna.tarvainen@smartvatten.fismartvatten.com/fi/
