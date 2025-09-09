Aluevaltuusto päätti hyvinvointialuestrategiasta

Strategian arvioinnissa nykyistä, edellisen aluevaltuuston vuonna 2022 hyväksymää strategiaa on pidetty perusteiltaan sinällään toimivana. Visio ja missio ovatkin perusteiltaan jatkossakin nykyisen kaltaisia. Missiossa painotetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden luotettavaa järjestämistä kaikissa tilanteissa.

Samoin hyvinvointialueen arvopohjana säilyy pitkälti samana. Arvoissa korostetaan kunnioittavaa kohtaamista, avoimuutta, yhteistyötä sekä vastuullisuutta. Menestystekijöiden teemat ovat strategiaesityksessä myös entisellään: henkilöstö, aktiiviset asukkaat, tavoitteelliset kumppanuudet, ihmislähtöiset palvelut, tieto sekä uudistuminen.

Strategian päivittämisen pohjaksi on tehty strategiaan väliarviointi ja tulevaisuuskatsaus, jotka valmistuivat keväällä 2025. Strategian päivitys perustuu väliarvioinnin havaintoihin. Arvioinnissa kuultiin laajasti henkilöstöä ja sidosryhmiä.

Strategiatyö jatkuu syksyllä palvelustrategian valmistelulla ja palveluverkkotyön toisella vaiheella. Strategian käsittelyn ohessa valtuustoryhmät pitivät näitä koskevat ryhmäpuheenvuorot.

Aluevaltuutettu Matleena Käppi (vas.) teki Jenni Suutarin (vas.) kannattamana muutosesityksen, jonka mukaan talouden tavoitteita koskevaa kohtaa muutettaisiin siten, että kustannusvaikuttavuutta vahvistetaan pitkäjänteisesti ja rahoituksen riittävyyttä edistetään edunvalvonnalla. Aluevaltuusto päätti asiasta aluehallituksen pohjaesityksen mukaisesti äänin 46-10 (11 tyhjää, 2 poissa).

Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti strategian palauttamista valmisteluun. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 55-12 (2 poissa).

Aluevaltuusto päätti lisätalousarviosta

Aluevaltuusto päätti muutoksista kuluvan vuoden talousarvioon. Keski-Suomen hyvinvointialueelle on tänä vuonna kertymässä noin 74 miljoonaa euroa alijäämää, joka on noin 30 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Aluevaltuusto päätti asiasta äänestyksen jälkeen muutosesityksen mukaisesti. Omaishoidon tuen määrärahoja lisätään 1,9 miljoonalla eurolla ja vastaava säästö etsitään muualta sosiaali- ja terveyspalveluista.

Hyvinvointialueen toimintakulujen kasvun hillintä ei ole sosiaali- ja terveyspalveluissa onnistunut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hyvinvointialue on tehnyt tänä vuonna jo hyvin merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä sekä osana talousarviota että uusina päätöksinä toukokuussa ja elokuussa.

Aluevaltuusto päätti asiasta aluevaltuutettu Jouko Nykäsen muutosesityksen mukaisesti äänin 46-22 (1 tyhjä). Aluevaltuutettu Jouko Nykänen (kesk.) esitti aluevaltuutettu Petteri Muotkan (kd.) ym. kannattamana, että omaishoidontuen määrärahaa lisätään sille tasolle, että tukea voidaan myöntää nykyiset kriteerit täyttäville hakijoille.

Asiaa käsiteltäessä tehtiin lisäksi kaksi muuta muutosesitystä ja aluevaltuusto äänesti näistä muutosesityksistä seuraavasti. Ensimmäisessä äänestyksessä aluevaltuutettu Forsbergin (kok.) esitys sai 52 ääntä ja aluevaltuutettu Parkkosen (ps.) esitys 7 ääntä (10 tyhjää). Toisessa äänestyksessä aluevaltuutettu Nykäsen (kesk.) esitys sai 48 ääntä ja aluevaltuutettu Forsbergin (kok.) esitys 17 ääntä (4 tyhjää).

Aluevaltuutettu Caius Forsberg (kok.) esitti aluevaltuutettu Jouni Flyktmanin (kok.) ym. kannattamana, että aluevaltuusto hyväksyy tilikauden alijäämäksi -73 miljoonaa euroa ja 1 133 000 euroa katetaan tuloja lisäämällä tai menoja sopeuttamalla.

Aluevaltuutettu Joni Parkkonen (ps.) esitti aluevaltuutettu Janne Luoma-ahon (ps.) ym. kannattamana, että aluevaltuusto ei hyväksy vuoden 2025 talousarvioon esitettyä toimintakatteen muutosta (-33,1 miljoonaa euroa).

Talousarviomuutos mukailee tilinpäätösennustetta

Keski-Suomen hyvinvointialueen tämän vuoden menot ovat nousemassa 1,487 miljardiin euroon. Puolivuotiskatsauksen tilinpäätösennuste on heikentynyt tammi-maaliskuun ennusteeseen verrattuna 9 miljoonalla eurolla ja alijäämä on nousemassa 73 miljoonaan euroon. Muutostalousarvion ero tilinpäätösennusteen johtuu hallintopalveluiden talousarvioon sisältyvistä eristä.

Tulosennustetta ovat heikentäneet muun muassa leikkausjonojen purku, työvoiman vuokraus terveydenhuollossa, hoitotarvikejakelun suunniteltua suuremmat kustannukset ja vammaispalvelujen kasvanut menojen ylitys. Lastensuojelussa menot eivät ole enää kasvaneet merkittävästi. Konsernipalvelut ovat alittamassa talousarvion.

Aluevaltuusto merkitsi puolivuotiskatsauksen tiedokseen.

Aluevaltuusto sai strategian puolivuotiskatsauksen

Aluevaltuusto sai strategian puolivuotiskatsaukseen. Katsauksen mukaan alkuvuoden 2025 aikana on edistytty kaikkien ohjelmakokonaisuuksien osalta hyvin. Esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla on edistytty:

Keskitetyn asiakaspalautejärjestelmän on vakiintunut ja palautteita saatu merkittävä määrä (Tieto-ohjelma)

Johdon työpöydän kehittämisessä on toinen näkymä valmistunut (Tieto-ohjelma)

Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovellus tuotantokäytössä, jossa voi asioida muun muassa sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan tai fysioterapeutin kanssa (Digitalisaatio-ohjelma)

Yhteistyö Itlan (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö) kanssa jatkunut yhteisövaikuttavuuden edistämiseksi ja yhteistyösopimus tehty (sote-järjestämisen linjaukset sekä uudistumisohjelma)

Laajan alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistuminen, joka kokoaa keskisuomalaisen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tilannekuvan sekä tehtyjä toimenpiteitä (alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja –kertomus)

Aluevaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Hyvinvointialueen toimintaa uudistettu järjestämisen linjausten mukaisesti

Keski-Suomen hyvinvointialue on uudistanut toimintaansa järjestämisen linjausten mukaisesti ensimmäisellä valtuustokaudella eli vuosina 2023-2025. Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset ovat osa strategian toimeenpano-ohjelmaa ja tavoitteena on viedä strategiset päämäärät käytännön toimintaan. Aluevaltuusto hyväksyi linjaukset marraskuussa 2023, ja linjaukset kattavat kuusi keskeistä teemaa:

Palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

Sähköiset palvelut

Ohjaus ja neuvonta

Hoidon ja palvelun tuottamistapa sekä palvelurakenne

Hoito- ja palveluketjut, yhteensovittaminen ja jatkuvuus

Varhainen tuki ja kumppanuus

Kaikkiaan linjauksia on 27 ja niitä on viety eteenpäin. Esimerkiksi digipalveluita on kehitetty ja lisätty merkittävästi. Digitaalinen asiointi- ja palvelualusta otettiin käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluissa 2025 alussa, yhdistäen alueen digipalvelut yhdeksi helppokäyttöiseksi kanavaksi. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS (Net Promoter Score) on 67, mikä on lähes erinomainen tulos. Erityisesti asiakkaat kiittivät henkilökunnan kohtaamista, ystävällistä kohtelua sekä ammattitaitoa.

Aluevaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Asiakkuuskertomus antaa pohjaa kehittämiselle

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkuuskertomuksella kuvataan vuoden 2024 asiakkaiden ja potilaiden tyytyväisyyttä palveluihin sekä arvioidaan asiakaskokemuksen pohjalta palveluihin pääsyä, palveluiden laatua sekä vuorovaikutusta. Asiakkuuskertomus peilaa asiakkaiden ja potilaiden raportoimaa tietoa hyvinvointialueen strategisiin tavoitteisiin.

Asiakkaat ja potilaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoitoon. Hyvinvointialueen henkilöstö sai palautteissa paljon kiitosta ammatillisuudesta, lämminhenkisistä kohtaamisista ja ystävällisyydestä. Muun muassa suun terveydenhoidon liikkuvat palvelut, päihde- ja mielenterveyspalveluiden ensilinja ja terapianavigaattorin laajentuminen eri ikäryhmille saivat kiitosta asiakkailta.

Aluevaltuusto merkitsi asiakkuuskertomuksen vuodelta 2024 tiedoksi.

Aluevaltuusto sai lausunnon vuoden 2024 arviointikertomukseen

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi aluehallituksen laatiman lausunnon vuoden 2024 arviointikertomukseen. Aluehallituksen antamassa lausunnossa annetaan vastauksia tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointiraporttiin. Arviointiraportissa on käsitelty muun muassa johtamisjärjestelmää, diagnoositietojen dokumentointia, sosiaalityön pitovoimatyöntekijöitä ja laadun varmistuksesta.

Aluehallituksen vastauksesta ilmenee muun muassa, että hyvinvointialueen johtamisrakennetta on tarkasteltu useaan otteeseen Keski-Suomen hyvinvointialueen alusta saakka ja henkilöstöllä on ollut näissä tarkasteluissa keskeinen rooli. Hyvinvointialueelle siirtyi 89 johtaja nimikkeellä toiminut ja hyvinvointialueen ensimmäisenä toimintavuotena määrä oli puolittunut. Tämän jälkeen johtoa on tiivistetty edelleen.

Sosiaalityön pitovoimatekijöitä on vahvistettu eri toimenpitein erityisesti lasten, nuorten ja perheiden sekä aikuisten palveluissa. Vuosien 2023 ja 2024 aikana on usein eri palkkaratkaisuin helpotettu sosiaalityöntekijöiden rekrytointia, työntekijöiden sitoutumista hyvinvointialueen reuna-alueilla on vahvistettu erillisellä rekrytointilisällä.

Hyvinvointialueen aikana diagnoosien kirjaamiskattavuus on noussut vuosittain. Tämän vuoden heinäkuun lopussa vuoden kumulatiivinen kirjaamiskattavuus on ollut 94,1 prosenttia. Ennen hyvinvointialueen aloittamista kunnissa ja sairaanhoitopiirissä diagnoosikirjaamiskattavuus vaihteli merkittävästi, karkeasti 40-80 prosentin välillä. Tämä on vaikuttanut olennaisesti hyvinvointialueen alkuvuosina valtiolta saamaan rahoitukseen.

Laadunvalvontaan on käytössä muun muassa Laatuportti-järjestelmä, johon henkilöstö kirjaa erilasia turvallisuuteen liittyä poikkeamia, sekä myönteisiä havaintoja että havaittuja riskejä. Hyvinvointialueen asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma sisältyy hyvinvointialueen omavalvontaohjelmaan.

Muut asiat

Aluevaltuusto päätti Keski-Suomen hyvinvointialueen tilivelvollisista toimielinten jäsenistä, esittelijöistä ja viranhaltijoista. Tilivelvollisuus koskee myös toimielimen varajäseniä siltä osin, kun he osallistuvat kokouksiin, viranhaltijoiden sijaisia heidän toimiessaan tilivelvollisen viranhaltijan sijaisena sekä tilivelvollisen esittelijän sijaista.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi Satu Kytölehdon eronpyynnön ja totesi hänen luottamustoimensa tarkastuslautakunnan varajäsenenä päättyneeksi ja valitsi Juha Mannin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Outi Vornasen.

Aluevaltuutettu Hilma Vepsäläinen (sd), Otteliina Rantanen (sd) ym. jättivät valtuustoaloitteen Lehtolan palvelutalon sulkemispäätöksen uudelleen arvioimiseksi.

Aluevaltuutettu Jari Blom (sd) ym. jättivät valtuustoaloitteen hallintosäännön täsmentämisestä.

