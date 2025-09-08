R-kioski aloittaa uuden luvun – uusi toimitusjohtaja luotsaamaan Suomen johtavan convenience-ketjun uudistumista

Niklas Liliuksen johdolla R-kioski keskittyy entistä vahvemmin siihen, mikä nykypäivänä on asioinnissa tärkeää, eli nopeuteen, helppouteen ja laatuun. Kioskien myyntitiimit jatkavat panostamista henkilökohtaiseen palveluun, joka on aina ollut R-kioskin liiketoiminnan vahvuus. Paljon tulee uudistumaan, mutta yksi asia pysyy: erinomainen ja ensiluokkainen kahvi.

”Odotan innolla, että pääsemme yhdessä viemään R-kioskia kohti tulevaisuutta. Meillä on vahva perusta ja valtavasti mahdollisuuksia luoda entistä merkityksellisempi ja inspiroivampi tarjonta suomalaisille asiakkaille”, sanoo Niklas Lilius.

”R-kioski on valmis asettamaan riman uudelle tasolle koko convenience-kaupassa Suomessa. Niklas on juuri oikea henkilö johtamaan tätä matkaa, rohkeudella, tuoreella näkemyksellä ja tinkimättömällä asiakaskokemuksen fokuksella”, toteaa Mariette Kristenson, Reitan Conveniencen toimitusjohtaja.

Perjantaina 19.9. tapahtunut toimitusjohtajavaihdos käynnistää uuden aikakauden R-kioskilla. Liliuksen johdolla panostetaan innovaatioihin ja kasvuun, sekä siihen, että suomalaisten arki olisi entistäkin helpompaa ja sujuvampaa.