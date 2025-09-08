R-kioski aloittaa uuden luvun – uusi toimitusjohtaja luotsaamaan Suomen johtavan convenience-ketjun uudistumista
Suomen tunnetuin ja rakastetuin kioskibrändi, R-kioski, astuu uuteen aikakauteen. Tavoitteena on uudistua ja kasvaa entistä vahvemmaksi arjen helpottajaksi. Tämän matkan johtoon on nimitetty Niklas Lilius, joka ottaa vetovastuun toimitusjohtajana ja luotsaa R-kioskin seuraavaan aikakauteen.
Niklas Liliuksen johdolla R-kioski keskittyy entistä vahvemmin siihen, mikä nykypäivänä on asioinnissa tärkeää, eli nopeuteen, helppouteen ja laatuun. Kioskien myyntitiimit jatkavat panostamista henkilökohtaiseen palveluun, joka on aina ollut R-kioskin liiketoiminnan vahvuus. Paljon tulee uudistumaan, mutta yksi asia pysyy: erinomainen ja ensiluokkainen kahvi.
”Odotan innolla, että pääsemme yhdessä viemään R-kioskia kohti tulevaisuutta. Meillä on vahva perusta ja valtavasti mahdollisuuksia luoda entistä merkityksellisempi ja inspiroivampi tarjonta suomalaisille asiakkaille”, sanoo Niklas Lilius.
”R-kioski on valmis asettamaan riman uudelle tasolle koko convenience-kaupassa Suomessa. Niklas on juuri oikea henkilö johtamaan tätä matkaa, rohkeudella, tuoreella näkemyksellä ja tinkimättömällä asiakaskokemuksen fokuksella”, toteaa Mariette Kristenson, Reitan Conveniencen toimitusjohtaja.
Perjantaina 19.9. tapahtunut toimitusjohtajavaihdos käynnistää uuden aikakauden R-kioskilla. Liliuksen johdolla panostetaan innovaatioihin ja kasvuun, sekä siihen, että suomalaisten arki olisi entistäkin helpompaa ja sujuvampaa.
Yhteyshenkilöt
Heiju SimolaVastuullisuus- ja viestintäpäällikköPuh:0408431991Heiju.simola@r-kioski.fiwww.r-kioski.fi
R-kioski Oy
R-kioski on yrittäjävetoinen convenience-ketju, joka tarjoaa asiakkailleen syötävää ja juotavaa sekä tärkeitä jokapäiväisiä tuotteita ja palveluita, mutkattomasti silloin ja sieltä mistä asiakas niitä haluaa. Ärrä tunnetaan erinomaisesta henkilökohtaisesta palvelusta ja hyvästä hintalaatusuhteesta. R-kioski – tekee hetkessä hyvää.
Reitan Convenience
Reitan Conveniencella on kioskiketjut seitsemässä maassa, mukaan lukien 7-Eleven, Pressbyrån, Narvesen, Northland, Caffeine, R-kiosk ja R-kioski. Keskittymällä vastuullisuuteen, asiakaspalveluun ja toiminnan kehittämiseen Reitan Convenience jatkaa standardien asettamista kioskitoiminnalle Pohjois-Euroopassa ja Baltiassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta R-kioski
R-kioski kannustaa nyytti(pulli)en testaamiseen8.9.2025 13:03:52 EEST | Tiedote
R-kioski lähtee mukaan tärkeään asiaan jo ennen virallista eturauhassyöpäkuukautta. Marraskuun sijaan kampanja käynnistyy syyskuussa, kun Nyyttipulla palaa valikoimiin, tuttuun tapaan käsin muotoiltuna.
Asiakkaat ryntäsivät R-kioskeille hakemaan ilmaisia hodareita3.9.2025 16:26:51 EEST | Tiedote
R-kioski juhlistaa Suomalaisen ruoan päivää jakamalla 20 000 ilmaista kotimaista hodaria asiakkaille. Suomalaisen ruoan päivä 4.9. nostaa oman maan ruoan ansaitusti valokeilaan. Toisinaan itsestäänselvyytenä pidetty maukas, ravitseva, puhdas ja riittävä ruoka ei synny itsestään. R-kioski haluaa nostaa valokeilaan osaavat ruokaketjun ammattilaiset, jotka varmistavat päivittäin kotimaisen ruoan saatavuuden, sesongeista ja maailman tuulista huolimatta.
R-kioski juhlii 115-vuotista taivaltaan avaamalla uudenlaisen, ruokaan keskittyvän kioskin Helsingin Elielinaukiolle28.8.2025 13:09:44 EEST | Tiedote
Suomalaisen kioskikulttuurin ikoni, R-kioski, täyttää tänä vuonna 115 vuotta. Merkkipäivän kunniaksi ketju avasi uudenlaisen pilottikioskin Helsingin päärautatieaseman Elielinaukiolle tänään, 28.8.2025 klo 6. Uudistus tuo asiakkaille entistä ruokaisamman valikoiman, uudenlaisia juomavaihtoehtoja sekä modernimman ja mutkattomamman asiointikokemuksen.
Kutsu medialle: Tervetuloa tutustumaan täysin uudenlaiseen R-kioskiin26.8.2025 15:31:24 EEST | Kutsu
Suomalaisen kioskikulttuurin ikoni, R-kioski, täyttää tänä vuonna 115 vuotta. Merkkipäivän kunniaksi ketju avaa uudenlaisen pilottikioskin Helsingin päärautatieaseman Elielinaukiolle 28.8.2025. Uudistus tuo asiakkaille entistä ruokaisamman valikoiman, uudenlaisia juomavaihtoehtoja sekä modernimman ja mutkattomamman asiointikokemuksen.
R-kioski tarjoaa kesätyön lähes 60 koululaiselle – yli 2100 hakijaa kertoo työn merkityksestä19.6.2025 11:00:14 EEST | Tiedote
Tänä kesänä R-kioski tarjoaa kesätyön lähes 60:lle 14–17-vuotiaalle nuorelle eri puolilla Suomea. Kiinnostus Tutustu työelämään ja tienaa -kampanjaa kohtaan on ollut valtavaa: hakemuksia saapui 2192. Tämä osoittaa, että nuoria kiinnostaa työelämä ja he ovat valmiita tarttumaan tilaisuuksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme