Taideyliopisto

Taideyliopisto allekirjoitti vetoomuksen Israelin poissulkemiseksi EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta

24.9.2025 14:44:55 EEST | Taideyliopisto | Tiedote

Jaa

Taideyliopisto allekirjoitti 24.9.2025 eurooppalaisten yliopistojen yhteisen vetoomuksen Israelin poissulkemiseksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Vetoomuksessa vaaditaan laajemmin myös Israelin ja Euroopan unionin kahdenvälisen sopimuksen, ns. assosiaatiosopimuksen välitöntä keskeyttämistä.

Yliopistot vaativat Euroopan komissiota luomaan läpinäkyvän, riippumattoman ja strukturoidun arviointikehikon erityisesti Horisontti Eurooppa -ohjelmaan. Ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus eurooppalaiseen tutkimukseen ja innovointiin. Se rahoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä 95 miljardilla eurolla vuosina 2021–2027.    

”Taideyliopisto allekirjoittaa vetoomuksen, koska uskomme, että EU:n tutkimus- ja kulttuuriyhteistyön tulee perustua johdonmukaisesti ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamiseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Arvoihin, joihin EU itse on sitoutunut,” sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén. 

”Yliopistoina tarvitsemme muiden julkisoikeudellista valtaa käyttävien instituutioiden tapaan, yhteisiä linjauksia ja periaatteita sille, mitä vastuullinen kansainvälisyys käytännössä tarkoittaa. Päätöksenteon jättäminen yksittäisille korkeakouluille, tiedekunnille tai professoreille on sekä vaikuttavuuden että päätösten juridisen perustan kannalta ongelmallista”, Hildén jatkaa. 

Vetoomuksen allekirjoittaneet yliopistot korostavat, että EU:n arvot menettävät merkityksensä, jos niiden rikkomisesta ei tule seurauksia.  

Vetoomuksen ovat alun perin tehneet belgialaiset yliopistot. Sitä kannattavat tähän mennessä useat yliopistot mm. Turkista, Espanjasta ja Sloveniasta. Suomalaisista yliopistoista myös Helsingin yliopisto on allekirjoittanut vetoomuksen. 

Vetoomus on kokonaisuudessaan osoitteessa https://vlir.be/nieuws/appeal-suspend-association-agreement/

Lue uutinen aiheesta Taideyliopiston verkkosivuilla: https://www.uniarts.fi/artikkelit/uutiset/taideyliopisto-allekirjoitti-vetoomuksen-israelin-poissulkemiseksi-eun-horisontti-eurooppa-puiteohjelmasta/

Avainsanat

israelgazapalestiinahorisontti eurooppahorizon europepuiteohjelmaeurooppaakateeminen yhteisökorkeakoulutkorkeakoulutustutkimus

Yhteyshenkilöt

Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye