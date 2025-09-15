Taideyliopisto allekirjoitti vetoomuksen Israelin poissulkemiseksi EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta

Yliopistot vaativat Euroopan komissiota luomaan läpinäkyvän, riippumattoman ja strukturoidun arviointikehikon erityisesti Horisontti Eurooppa -ohjelmaan. Ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus eurooppalaiseen tutkimukseen ja innovointiin. Se rahoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä 95 miljardilla eurolla vuosina 2021–2027.

”Taideyliopisto allekirjoittaa vetoomuksen, koska uskomme, että EU:n tutkimus- ja kulttuuriyhteistyön tulee perustua johdonmukaisesti ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamiseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Arvoihin, joihin EU itse on sitoutunut,” sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

”Yliopistoina tarvitsemme muiden julkisoikeudellista valtaa käyttävien instituutioiden tapaan, yhteisiä linjauksia ja periaatteita sille, mitä vastuullinen kansainvälisyys käytännössä tarkoittaa. Päätöksenteon jättäminen yksittäisille korkeakouluille, tiedekunnille tai professoreille on sekä vaikuttavuuden että päätösten juridisen perustan kannalta ongelmallista”, Hildén jatkaa.

Vetoomuksen allekirjoittaneet yliopistot korostavat, että EU:n arvot menettävät merkityksensä, jos niiden rikkomisesta ei tule seurauksia.

Vetoomuksen ovat alun perin tehneet belgialaiset yliopistot. Sitä kannattavat tähän mennessä useat yliopistot mm. Turkista, Espanjasta ja Sloveniasta. Suomalaisista yliopistoista myös Helsingin yliopisto on allekirjoittanut vetoomuksen.

