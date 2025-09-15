Taideyliopisto allekirjoitti vetoomuksen Israelin poissulkemiseksi EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta
Taideyliopisto allekirjoitti 24.9.2025 eurooppalaisten yliopistojen yhteisen vetoomuksen Israelin poissulkemiseksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Vetoomuksessa vaaditaan laajemmin myös Israelin ja Euroopan unionin kahdenvälisen sopimuksen, ns. assosiaatiosopimuksen välitöntä keskeyttämistä.
Yliopistot vaativat Euroopan komissiota luomaan läpinäkyvän, riippumattoman ja strukturoidun arviointikehikon erityisesti Horisontti Eurooppa -ohjelmaan. Ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus eurooppalaiseen tutkimukseen ja innovointiin. Se rahoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä 95 miljardilla eurolla vuosina 2021–2027.
”Taideyliopisto allekirjoittaa vetoomuksen, koska uskomme, että EU:n tutkimus- ja kulttuuriyhteistyön tulee perustua johdonmukaisesti ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamiseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Arvoihin, joihin EU itse on sitoutunut,” sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.
”Yliopistoina tarvitsemme muiden julkisoikeudellista valtaa käyttävien instituutioiden tapaan, yhteisiä linjauksia ja periaatteita sille, mitä vastuullinen kansainvälisyys käytännössä tarkoittaa. Päätöksenteon jättäminen yksittäisille korkeakouluille, tiedekunnille tai professoreille on sekä vaikuttavuuden että päätösten juridisen perustan kannalta ongelmallista”, Hildén jatkaa.
Vetoomuksen allekirjoittaneet yliopistot korostavat, että EU:n arvot menettävät merkityksensä, jos niiden rikkomisesta ei tule seurauksia.
Vetoomuksen ovat alun perin tehneet belgialaiset yliopistot. Sitä kannattavat tähän mennessä useat yliopistot mm. Turkista, Espanjasta ja Sloveniasta. Suomalaisista yliopistoista myös Helsingin yliopisto on allekirjoittanut vetoomuksen.
Vetoomus on kokonaisuudessaan osoitteessa https://vlir.be/nieuws/appeal-suspend-association-agreement/.
Lue uutinen aiheesta Taideyliopiston verkkosivuilla: https://www.uniarts.fi/artikkelit/uutiset/taideyliopisto-allekirjoitti-vetoomuksen-israelin-poissulkemiseksi-eun-horisontti-eurooppa-puiteohjelmasta/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa KontunenViestinnän asiantuntijaPuh:050 349 7678liisa.kontunen@uniarts.fi
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto
Musiikilla voi sekä rikkoa että parantaa mielen – uutuuskirja käsittelee musiikkiterapiaa kidutuksen uhrien ja pakolaisten kuntouttamisessa15.9.2025 14:01:44 EEST | Tiedote
Vertailevien tutkimusten mukaan musiikkiterapia on yhtä vaikuttavaa ja tehokasta kuin kognitiivinen psykoterapia. Musiikkiterapiaa onkin muiden menetelmien ohella alettu enenevissä määrin käyttää esimerkiksi sellaisten terapiapotilaiden auttamiseksi, joilla on traumoja kidutuksesta tai kotimaastaan pakenemisesta.
Music can both harm and heal the mind – A new book explores music therapy in the rehabilitation of torture survivors and refugees15.9.2025 14:01:44 EEST | Press release
Comparative studies suggest that music therapy is just as effective and impactful as cognitive psychotherapy. Increasingly, it is being used alongside other methods to support therapy patients suffering from trauma caused by torture or fleeing their homeland.
Iiu Susiraja, Jimmy López ja Noora Dadu ovat Taideyliopiston Vuoden alumnit 202511.9.2025 16:29:20 EEST | Tiedote
Vuoden alumnit ovat Taideyliopistosta valmistuneita taiteilijoita ja esikuvia, jotka ovat vahvistaneet toiminnallaan taiteen ja taiteilijakoulutuksen ainutlaatuista arvoa ja merkitystä.
Taideyliopiston vararehtori Tapio Kujala: Hallituksen lakiesitys pakottaisi taideopiskelijat kohtuuttomiin valintoihin9.9.2025 14:52:38 EEST | Tiedote
Taideyliopisto suhtautuu kriittisesti hallituksen luonnokseen niin sanotusta yhden opiskeluoikeuden säännöstä. Yliopiston mukaan esitys voi pahimmillaan heikentää nuorten mahdollisuuksia kouluttautua monipuolisesti ja murentaa kulttuurialan koulutusekosysteemiä.
”Oppimista koko keholla” – Maalahdessa tuodaan esittävät taiteet osaksi koulua ja sillä on vaikuttavia tuloksia3.9.2025 11:12:56 EEST | Tiedote
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu koordinoi taidekasvatushanketta, jossa tutkitaan esittävien taiteiden tuomista osaksi peruskoulun ja esikoulun opetusta. Kokeilun pohjalta syntyy luonnos siitä, millainen olisi esittävien taiteiden opetussuunnitelma, jos sillä olisi paikka kouluissa kuvataiteen ja musiikin rinnalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme