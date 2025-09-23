HSL-lippukauppa nyt auki – myös näistä kanavista voi ostaa lippuja 24.9. alkaen

"HSL:n lipunmyynnin palveluiden siirto uuteen taustajärjestelmään onnistui suunnitellusti, ja nyt poikkeukset lipun myynnissä ovat ohi. Lähimaksua kokeiltiin poikkeuspäivinä runsaasti ja lähimaksulippuja myytiin kampanja-aikana lähes kolme kertaa suurempi määrä kuin edellisen viikon vastaavina päivinä", yksikön päällikkö Rauno Särkkäaho kertoo.

HSL-kortit toimivat jälleen asemien ja liikennevälineiden lukijalaitteilla. HSL-korttia voi ladata uudessa Lippukaupassa (kauppa.hsl.fi) sekä myynti- ja palvelupisteissä.

Osa HSL-korteista on jäänyt pois käytöstä

Yhteiskäyttöisiä eli haltijakohtaisia ja vuoden 2023 alusta käyttämättä olleita henkilökohtaisia HSL-kortteja ei voi enää käyttää. Jos käytöstä poistetulle HSL-kortille on jäänyt arvoa eli rahaa, siitä voi hakea hyvitystä 31.12.2025 saakka. Ohjeet löytyvät HSL:n nettisivulta hsl.fi. Henkilökohtaiset HSL-kortit, joita on käytetty vuosien 2023, 2024 tai 2025 aikana, ovat edelleen käytössä normaalisti.

Myynti- tai palvelupisteistä kertakortille ostetut kerta- ja vuorokausiliput toimivat lukijalaitteilla jälleen. Niitä voi käyttää 31.12.2025 saakka. Myyntipisteistä eli R-kioskeilta, S-marketeista, Prismoista ja Alepoista voi ostaa kertalippuja ja yhden vuorokauden lippuja aikuisille ja lapsille. Lipuissa on QR-koodi, joka näytetään lukijalaitteelle liikennevälineessä tai asemalla. Katso video QR-koodillisen lipun käytöstä.

Isot lippuautomaatit on suljettu

Isot lippuautomaatit toimivat vanhassa taustajärjestelmässä, joten ne sulkeutuivat järjestelmäuudistuksen myötä. Lippuja voi ostaa muista paikoista, ja jo yli 70 prosenttia matkustajista ostaa lippunsa HSL-sovelluksessa. Maksukortin lähimaksulla voi ostaa kertalippuja kaikilta asemien ja liikennevälineiden lukijalaitteilta. HSL-korttia voi taas ladata netissä HSL-lippukaupassa.

Pienet kertalippuautomaatit ovat käytössä toistaiseksi. Niitä on osalla juna-asemista ja joillakin raitiovaunupysäkeillä. Niistä sekä Helsingin kaupungin pysäköintiautomaateista voi ostaa aikuisten ja lasten kertalippuja, joiden voimassaolo alkaa ostohetkestä. Osasta HSL:n käyttöön jääviä automaatteja voi ostaa myös yhden vuorokauden lippuja.