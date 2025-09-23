Aalto-yliopisto vahvistaa merkittävästi suomalaisen elokuvan opetusta ja tutkimusta

Elokuvaohjaaja ja Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitoksen vanhempi yliopistolehtori Hanna Maylett on nimitetty elokuvaohjauksen professorin tehtävään (Assistant professor) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuvataiteen laitokselle 1.10.2025 alkaen. Professuurin täyttöä valmistellut työryhmä suositteli Maylettia tehtävään neljän vuoden määräajaksi sekä hänen taiteellisen toimintansa että opetuksensa korkean laadun perusteella.

Hanna Maylettin lisäksi elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen on kutsuttu elokuvaohjauksen työelämäprofessoriksi 1.10.2025 alkaen. Tehtävä on osa-aikainen (40 %) ja sopimus on viiden vuoden mittainen.

“Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa olemme päättäneet panostaa poikkeuksellisella tavalla kotimaisen elokuva-alan koulutukseen ja tutkimukseen. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa ala muutoin on kohdannut leikkauksia. Kaksi uutta professorirekrytointia vahvistaa suomalaisen elokuvan kehitystä”, sanoo Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Tuomas Auvinen ja jatkaa:

“Elokuva- ja av-alaan kannattaa satsata, sillä ne tuottavat hyvinvointia, työllisyyttä ja vahvempaa taloutta. Me Aallossa haluamme omalta osaltamme varmistaa, että suomalainen elokuva menestyy niin kotimaassa kuin alati muuttuvilla, kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi on todettava, että kotimaisen elokuvan arvo ei ole riippuvainen pelkästään sen saamasta kaupallisesta menestyksestä, vaan elokuvalla on merkitystä kansalliselle kulttuurille, identiteetille ja taiteelle.”

Uusilla professoreilla toisiaan täydentävää osaamista

Hanna Maylett on monipuolinen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja, jonka taiteellinen ura kattaa pitkät elokuvat, TV-sarjat, lyhytelokuvat ja dokumentit. Hänet tunnetaan muun muassa pitkästä elokuvastaan Erottamattomat, joka sai kolme Jussi-ehdokkuutta vuonna 2008, sekä palkituista TV-draamoista kuten Raja (shortlist Prix Europa Best Drama Series, shortlist Prix Italia Best Drama Series vuonna 2013) ja Pala sydämestä (Monte Carlo Golden Nymph -palkinto vuonna 2021). Vuodesta 2017 lähtien Maylett on toiminut ohjauksen vanhempana yliopistolehtorina Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitoksella ELOssa.

Tutkimuksen saralla häntä kiinnostaa erityisesti elokuvaohjaajan taiteellisen johtamisen roolit ja yhteistyön rakenteet elokuvanteon prosessissa. Hän tuo mukanaan uteliasta näkemyksellisyyttä alan tulevaisuuden haasteista ja tarpeista, edistäen inklusiivista ja sosiaalisesti kestävää taiteellista tekemistä.

Juho Kuosmanen tunnetaan etenkin elokuvistaan Hytti nro 6 ja Hymyilevä mies. Hymyilevä mies, Kuosmasen ensimmäinen pitkä elokuva, voitti Cannesissa vuonna 2016 festivaalin toiseksi arvostetuimman Un certain regard -kilpasarjan. Hytti nro 6 sai vuonna 2021 Cannesin elokuvajuhlien arvostetun Grand Prix -palkinnon, jota pidetään juhlien hopeapalkintona. Elokuva valittiin samana vuonna myös Suomen Oscar-ehdokkaaksi.

Elokuvaohjauksen professuuria haki kaikkiaan 24 hakijaa, joista viimeiseen vaiheeseen etenivät Hanna Maylett, Juho Kuosmanen, Aku Louhimies ja Sofia Bohdanowicz. Dekaani Tuomas Auvinen teki nimityspäätökset.

Myös elokuva- ja tv-tuotannon opetusta ja tutkimusta on vahvistettu

Elokuvaohjauksen asiantuntijoiden lisäksi Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitos ELOlla on viime aikoina tehty muitakin uusia rekrytointeja. Tuottaja ja elokuvayhtiö Aamun toimitusjohtaja Jussi Rantamäki nimitettiin viime vuoden elokuussa 2024 Executive in Residence -positioon, ja tehtävä jatkuu 31.7.2027 saakka. Jussi Rantamäki tuottaa kansainvälisiä, tekijälähtöisiä elokuvia. Tuotannot perustuvat pitkäjänteiseen työskentelyyn muutaman elokuvaohjaajan kanssa.

Lisäksi dekaani on nimittänyt helmikuussa 2025 Taiteen maisteri Nina Laurion elokuvataiteen laitokselle toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään lehtorien urajärjestelmässä. Lehtoraatin ala Elokuva- ja TV-tuotanto.

Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitos ELOn pitkäjänteinen työ noteerattiin elokuussa Norjan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla Haugesundissa. Kunniamaininnan sai poikkeuksellisesti koko elokuvataiteen laitos, kiitoksena “tarjoamastaan kaivatusta toivosta alan tulevaisuudelle”.