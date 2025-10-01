INSPIRE-vieraslajihankkeessa ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyö antoi kesällä kyytiä Etelä-Pohjanmaan vieraskasveille (Pohjalaismaakunnat)

Kesällä kartoitettiin vieraslajeja ja niiden leviämisväyliä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aloitti kesällä selvitystyötä Kyrönjoen valuma-alueen vieraslajitilanteesta yhteistyössä kuntien kanssa. Kunnilta saatujen kohde-ehdotusten perusteella ELY-keskuksen vieraslajiharjoittelijat jalkautuivat niin luonnonsuojelualueille kuin taajamakohteisiinkin. Muun muassa Kyrönjoen pääuomaa kartoitettiin vieraskasveista Kauhajärven ja Kauhajoen keskustan väliseltä alueelta.

Maakunnan jäteyhtiöiden kanssa tehtiin lisäksi alustavaa selvitystä jätekeskusten kapasiteetista ottaa vastaan vieraslajeja sisältävää jätettä. ”Vieraslajien leviämisen pysäyttämiseksi on tärkeää kartoittaa itse vieraslajikasvustojen lisäksi myös väyliä, minkä kautta ne ovat luontoon alun perin levinneetkin”, kannustaa luonnonsuojelun asiantuntija Markus Seppälä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Kartoitusten lisäksi harjoittelijat tekivät ruoholeikkureilla torjuntatyötä useilla kohteilla muun muassa Seinäjoella, Kauhajoella ja Isossakyrössä. Harjoittelijoiden palkkausta kesille 2025–2026 tukee Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n hallinnoima Kyrönjokirahasto.

Vaasan kaupungin vieraslajitalkoissa kitkettiin jättipalsamia yhteensä 20 paikalla ja lähes 16 hehtaarin alueella

Jopa 20 rekisteröityä yhdistystä tai urheiluseuraa lähti mukaan Vaasan kaupungin keväällä järjestämään talkootukihakuun, jossa etsittiin yhteistyökumppaneita vieraslajitalkoisiin. Vaasan kaupunki maksaa torjutusta kohteesta 100–500 euroa riippuen pinta-alasta ja tehdyn työn huolellisuudesta.

Useamman vuoden talkooyhteistyö alkaa jo tuottamaan näkyviä tuloksia maastossa, iloitsee hankekoordinaattori Simo Marttila Vaasan kaupungilta. ”Mukava nähdä seuroilta jo sitoutumista alueisiin, kun selkeitä toivealueitakin on tullut!”

Kyrönjoen varren kuntia ja puutarha-alan toimijoita houkutellaan vieraslajiyhteistyöhön

Kauhajoen, Kurikan, Ilmajoen, Seinäjoen, Isonkyrön, Vaasan ja Mustasaaren kuntien vieraslajiavainhenkilöitä kutsutaan syksyn aikana neljään webinaarimuotoisen työpajaan, joiden tavoitteena on jakaa hyviksi havaittuja käytänteitä vieraslajitilanteen hallinnassa. Työpajoissa jaetut kokemukset ja ideat auttavat kuntia tunnistamaan kuntia yhdistäviä haasteita, mikä luo pohjaa yhteistyölle haitallisten vieraslajien pysäyttämisessä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo INSPIRE-projektipäällikkö Johanna Nymark Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Hanke tulee järjestämään lisäksi puutarha-alan ammattitoimijoille marraskuussa työpajan Närpiössä ja helmikuussa seminaarin Viherpäivät-ammattilaistapahtumassa. Tapahtumat suunnitellaan yhteistyössä puutarha-alan vaikuttajan, tutkija Taina Suonion kanssa, joka toimii myös hankkeen vieraslajilähettiläänä. Tavoitteena on saada vieraslajien leviäminen paremmin huomioitua maahantuotavien ja istutettavien kasvilajien valinnassa. ”Suunnittelupöydällä tehty vieraslajityö on tehokkaampaa kuin jo levinneiden lajien torjunta”, muistuttaa ELYn asiantuntija Markus Seppälä.

INSPIRE on Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoima EU:n Interreg Aurora -ohjelman rahoittama hanke, jonka kumppaneina toimivat Vaasan kaupunki ja Ruotsin puolella Västerbottenin lääninhallitus sekä Uumajan kunta.