INSPIRE-vieraslajihankkeessa ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyö antoi kesällä kyytiä Etelä-Pohjanmaan vieraskasveille (Pohjalaismaakunnat)
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoima INSPIRE-vieraslajihanke torjui kesällä vieraslajeja talkoilla Suomessa ja Ruotsissa. Hanke kartoitti ja torjui harjoittelijavoimin jättipalsamia ja komealupiinia Kyrönjoen varrella luonnonsuojelualueilta ja arvokkailta perinnebiotooppikohteilta. Loppuvuonna kehitetään webinaarisarjan avulla Kyrönjoen varren kuntien yhteistyötä sekä kykyä hallita haitallisten vieraslajien leviämistä alueillaan.
Kesällä kartoitettiin vieraslajeja ja niiden leviämisväyliä
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aloitti kesällä selvitystyötä Kyrönjoen valuma-alueen vieraslajitilanteesta yhteistyössä kuntien kanssa. Kunnilta saatujen kohde-ehdotusten perusteella ELY-keskuksen vieraslajiharjoittelijat jalkautuivat niin luonnonsuojelualueille kuin taajamakohteisiinkin. Muun muassa Kyrönjoen pääuomaa kartoitettiin vieraskasveista Kauhajärven ja Kauhajoen keskustan väliseltä alueelta.
Maakunnan jäteyhtiöiden kanssa tehtiin lisäksi alustavaa selvitystä jätekeskusten kapasiteetista ottaa vastaan vieraslajeja sisältävää jätettä. ”Vieraslajien leviämisen pysäyttämiseksi on tärkeää kartoittaa itse vieraslajikasvustojen lisäksi myös väyliä, minkä kautta ne ovat luontoon alun perin levinneetkin”, kannustaa luonnonsuojelun asiantuntija Markus Seppälä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
Kartoitusten lisäksi harjoittelijat tekivät ruoholeikkureilla torjuntatyötä useilla kohteilla muun muassa Seinäjoella, Kauhajoella ja Isossakyrössä. Harjoittelijoiden palkkausta kesille 2025–2026 tukee Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n hallinnoima Kyrönjokirahasto.
Vaasan kaupungin vieraslajitalkoissa kitkettiin jättipalsamia yhteensä 20 paikalla ja lähes 16 hehtaarin alueella
Jopa 20 rekisteröityä yhdistystä tai urheiluseuraa lähti mukaan Vaasan kaupungin keväällä järjestämään talkootukihakuun, jossa etsittiin yhteistyökumppaneita vieraslajitalkoisiin. Vaasan kaupunki maksaa torjutusta kohteesta 100–500 euroa riippuen pinta-alasta ja tehdyn työn huolellisuudesta.
Useamman vuoden talkooyhteistyö alkaa jo tuottamaan näkyviä tuloksia maastossa, iloitsee hankekoordinaattori Simo Marttila Vaasan kaupungilta. ”Mukava nähdä seuroilta jo sitoutumista alueisiin, kun selkeitä toivealueitakin on tullut!”
Kyrönjoen varren kuntia ja puutarha-alan toimijoita houkutellaan vieraslajiyhteistyöhön
Kauhajoen, Kurikan, Ilmajoen, Seinäjoen, Isonkyrön, Vaasan ja Mustasaaren kuntien vieraslajiavainhenkilöitä kutsutaan syksyn aikana neljään webinaarimuotoisen työpajaan, joiden tavoitteena on jakaa hyviksi havaittuja käytänteitä vieraslajitilanteen hallinnassa. Työpajoissa jaetut kokemukset ja ideat auttavat kuntia tunnistamaan kuntia yhdistäviä haasteita, mikä luo pohjaa yhteistyölle haitallisten vieraslajien pysäyttämisessä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo INSPIRE-projektipäällikkö Johanna Nymark Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
Hanke tulee järjestämään lisäksi puutarha-alan ammattitoimijoille marraskuussa työpajan Närpiössä ja helmikuussa seminaarin Viherpäivät-ammattilaistapahtumassa. Tapahtumat suunnitellaan yhteistyössä puutarha-alan vaikuttajan, tutkija Taina Suonion kanssa, joka toimii myös hankkeen vieraslajilähettiläänä. Tavoitteena on saada vieraslajien leviäminen paremmin huomioitua maahantuotavien ja istutettavien kasvilajien valinnassa. ”Suunnittelupöydällä tehty vieraslajityö on tehokkaampaa kuin jo levinneiden lajien torjunta”, muistuttaa ELYn asiantuntija Markus Seppälä.
INSPIRE on Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoima EU:n Interreg Aurora -ohjelman rahoittama hanke, jonka kumppaneina toimivat Vaasan kaupunki ja Ruotsin puolella Västerbottenin lääninhallitus sekä Uumajan kunta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna Nymark (intervjuer på svenska)
Projektipäällikkö, INSPIRE-hanke
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
johanna.nymark@ely-keskus.fi
p. 029 5027 967
Simo Marttila
Projektivastaava, INSPIRE-hanke
Vaasan kaupunki
simo.marttila@vaasa.fi
p. 0400 668 649
Markus Seppälä (haastattelut suomeksi)
Luonnonsuojelun asiantuntija, INSPIRE
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
markus.j.seppala@ely-keskus.fi
p. 029 5027 044
Tietoa julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Vieraskielinen väestö lähes kaksinkertaistui Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2018–20241.10.2025 11:30:00 EEST | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen MDI:ltä hankkima raportti maahanmuuton tilannekuvasta Etelä-Pohjanmaalla on valmistunut. Vaikka vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Etelä-Pohjanmaalla merkittävästi, olemme yhä jäljessä kansainvälistymisessä muuhun maahan verrattuna. Samalla alueen kokonaisväkiluku jatkaa laskuaan.
Etelä-Pohjanmaalla elokuun lopussa 6762 työtöntä työnhakijaa23.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvussa viime vuodesta, mutta laaja työttömyys on laskussa. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa, ja tällä hetkellä noin kolmannes työttömistä työnhakijoista kuuluu pitkäaikaistyöttömien joukkoon.
NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för Kankalonselkä vindkraftsprojekt och elöverföring (Södra Österbotten)16.9.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Elements Suomi Oy planerar ett vindkrafts- och elöverföringsprojekt i Kauhajoki stad och Bötom kommuns områden. I projektet byggs högst 35 vindkraftverk på ett cirka 3600 hektars område.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Kauhajoen ja Karijoen Kankalonselän tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron YVA-selostuksesta (Etelä-Pohjanmaa)16.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Elements Suomi Oy suunnittelee tuulivoiman ja sähkönsiirron hanketta Kauhajoen kaupungin ja Karijoen kunnan alueelle. Hankkeessa rakennetaan enintään 35 tuulivoimalaa pinta-alaltaan noin 3600 hehtaarin alueelle.
Kontoret i Seinäjoki flyttar15.9.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
NTM-centralen i Södra Österbottens kontor i Seinäjoki flyttar 15.9.2025. Det nya kontoret finns på adressen Alvar Aallon katu 5.
