Wihurin rahasto jakoi 16,1 miljoonaa euroa – JYU:ssa suurin summa aivoterveyden tutkimukseen
Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloja. Jyväskylän yliopistoon rahaston apurahaa myönnettiin yhteensä 570 500 euroa, joista 100 000 euroa myönnettiin Eero Haapalan ja hänen työryhmänsä hankkeen tutkimukseen. Yhteensä yliopistossa apurahansaajia oli 20.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi tänä vuonna ennätyssumman 16,1 miljoonaa euroa tieteen (63 %), taiteen (18 %) ja yhteiskunnallisen toiminnan (19 %) aloille apurahoina, palkintoina ja muuna tukena. Tänä vuonna apurahaa myönnettiin 344 yksityishenkilölle tai työryhmälle ja 116 yhteisölle. Jyväskylän yliopistossa apurahansaajia oli 20 ja näiden apurahojen yhteenlaskettu summa oli 570 500 euroa.
Liikuntalääketieteen yliopistonlehtori Eero Haapalan ja hänen työryhmänsä hankkeelle myönnettiin 100 000 euron apuraha. Hankkeessa “Exploring the Role of Life´s Essentials in Brain Health from Childhood to Adulthood" tuotetaan uutta tietoa lasten ja nuorten aivojen hyvinvointia tukevista tekijöistä. Lisäksi tutkitaan, miten varhaisella elintapainterventiolla voidaan tukea aivojen terveyttä lapsuudesta varhaisaikuisuuteen. Tutkimustulokset tarjoavat arvokasta tietoa käytännön toimenpiteille ja terveyspolitiikalle, tukien lasten ja nuorten oppimista ja aivoterveyttä Suomessa.
” Sydänterveys kulkee käsi kädessä aivoterveyden kanssa. Sydänterveys vaikuttaa aivoterveyteen esimerkiksi biologisten, psykososiaalisten ja elintapatekijöiden kautta. Nyt pääsemme tutkimaan laajasti millainen merkitys esimerkiksi kohonneella verenpaineella tai kolesterolilla, ja elintavoilla, kuten liikunnalla ja ravitsemuksella, on lasten ja nuorten aivoterveyden kehittymisessä”, Eero Haapala kertoo.
Apurahojen avulla voidaan muun muassa toteuttaa eri tieteenalojen tutkimusta ja taiteellista työtä, käynnistää hankkeita tai järjestää tapahtumia. Apurahoja myönnetään myös väitöskirjatyöhön, post doc -tutkimukseen tai taiteelliseen työskentelyyn. Jyväskylän yliopistossa kokopäiväisiä apurahoja myönnettiin 18 tutkijalle niin väitöskirjatyöhön kuin muuhun tutkimukseen sekä kahdelle yhteisölle tapahtumien järjestämiseen liittyviin kuluihin.
Liite: Lista apurahansaajista JYU:ssa.
