Puukaupan kilpailuttamisen merkitystä ei voi väheksyä
Puukauppa on hiljentynyt syksyn aikana, ja metsänomistajien myyntihalukkuus on ollut laskussa. Keväällä puukauppa kävi vielä kiivaasti. MTK:n tuore Metsätutka-kysely osoittaa, että ensi vuodelle puunmyyntiaikeita on enää noin kolmasosalla metsänomistajista. Puukauppamäärien laskiessa kilpailutuksen merkitys korostuu, muistuttaa asiantuntija.
Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tuoreen suhdannekatsauksen mukaan puun käyttötarve pysyy ensi vuonna samalla tasolla kuin kuluvana vuonna. LUKE ennakoi tukkipuun hintojen säilyvän vakaana, ja kuitupuun hinnan odotetaan suhdannekatsauksen mukaan palaavan viime vuoden keskiarvotasolle.
Viime viikkoina puukauppaa on käyty vain noin kolmasosa edellisvuosien määrästä. Kemiallinen metsäteollisuus, suurimpana puunkäyttäjänä, on seisottanut osaa tuotannostaan ja hyödyntänyt aiemmin ostettuja pystyvarantoja. Mekaaninen metsäteollisuus sen sijaan on jatkanut puunhankintaa normaalisti, mikä näkyy tukkivaltaisempien kohteiden kysynnässä.
Tuore LUKE:n suhdannekatsaus luo kysymysmerkkejä myös metsänomistajien suuntaan.
”Metsänomistajalle tämä voi tarjota mahdollisuuksia, mutta puukaupan kilpailuttaminen on entistä tärkeämpää. Tarjousten välillä voi olla jopa 5–15 €/m³ hintaero. Kiireelliset metsänhoidolliset hakkuut kannattaa toteuttaa, vaikka markkinatilanne olisi haastava. Oli puukaupan takana mikä tahansa syy, korostuu puukaupan kilpailuttamisen hyödyt, kun tarjouksissa on eroa”, MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen kommentoi.
Pelkkä kuutiohinta ei vielä kerro sitä, onko tarjous hyvä. Tarjouksia on hyvä vertailla myös saatavilla olevien katkontatietojen perusteella. Ostajat katkovat puut itselleen tarpeellisiin mittoihin. Metsänomistajalle kuutiohintojen lisäksi merkittävää onkin, että myytävä puu katkotaan mahdollisimman optimaalisesti hyödyntäen.
”Puukauppa on mahdollista kilpailuttaa esimerkiksi alueellisen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan avulla. He tuntevat paikalliset markkinat ja osapuolet”, Karttunen taustoittaa.
Metsänomistajien yleinen luottamus on ollut nousussa viime vuosien aikana, selviää MTK:n metsänomistajille suunnatusta Metsätutka-tutkimuksesta. Vaikka syksyn luottamisindikaattori on laskenut edellisestä mittauksesta, on metsänomistajien omaa taloutta kuvaavat vastaukset olleet edelleen nousussa.
”Puukauppamäärät ja hinnat vaihtelevat. Metsänomistajat tuntuvat kuitenkin ymmärtävän laajalti, että metsänhoito ei ole sprinttimatka. LUKE:n katsauksesta moni saattoi saada synkän kuvan, mutta itse tulkitsin sitä melko neutraalisti. Paljon tuntuu kuitenkin tapahtuvan. Kannattaakin olla aktiivisesti asiantuntijoiden kanssa yhteydessä, jos omaa metsää koskevia tarpeita ilmenee.”
Tiedotteessa viitattu Luonnonvarakeskuksen Metsäsektorin suhdannekatsaukseen 2025-2026: Metsäteollisuustuotteiden kysynnässä ei merkittävää paranemista näkyvissä | Luonnonvarakeskus (6.10.2025)
MTK julkaisee valtakunnallisen puumarkkinakatsauksen joka kuukausi. Tuoreimmat katsaukset ovat luettavissa osoitteesta mtk.fi/puumarkkinat.
Lisätietoja:
Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö, MTK
kalle.karttunen@mtk.fi, +358 44 373 9377
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Susikanta selvästi aiempaa suurempi – kiintiömetsästys välttämätöntä30.9.2025 10:44:34 EEST | Tiedote
Tuoreimman kanta-arvion mukaan maaliskuussa 2025 Suomessa oli noin 430 sutta ja noin 76 susireviiriä. Susikanta kasvoi edellisvuodesta peräti 46 prosenttia. Susikannan koko vaihtelee vuoden eri aikoina, ja marraskuussa 2025 kannan arvioidaan olevan noin 557 sutta. Luonnonvarakeskuksen tiedot kertovat, että susiyksilöt ja kannan kasvu painottuvat voimakkaasti läntiseen Suomeen.
Kotimaiset kurpitsat ovat syksyn kuumin sesonkituote – Lajikkeita ja vinkkejä kotikeittiöön29.9.2025 09:20:14 EEST | Tiedote
Kotimaisten kurpitsojen pääsesonkia vietetään syyskuusta marraskuuhun. Kurpitsat ovat kurkun ja melonien sukulaiskasveja, jotka kasvavat avomaalla. Kesällä herkutellaan kesäkurpitsalla, syksyllä on paksukuoristen talvikurpitsojen aika. Kurpitsasato kypsyy loppukesällä ja syksyllä, ja lokakuu onkin oivallinen aika herkutella kotimaisilla kurpitsoilla.
MTK:n työ kantaa hedelmää - Euroopan parlamentti kaatoi metsien valvontasäädöksen, metsäkatoasetukselle jatkoaikaa23.9.2025 16:59:29 EEST | Tiedote
Parlamentti torjui komission esityksen metsien valvontasäädöksestä, ja metsäkatoasetuksen toimeenpanoon esitetään vuoden lisäaikaa. MTK pitää päätöksiä tervetulleina, sillä ne vähentävät metsänomistajiin kohdistuvaa tarpeetonta sääntelyä. Säädökset eivät myöskään olisi onnistuneet tavoitteissaan.
Kiintiömetsästys on varmin tapa toteuttaa suurpetojen kannanhoidollinen metsästys23.9.2025 11:26:52 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Metsästäjäliitto ja Paliskuntain yhdistys esittävät, että suurpetojen kannanhoidollinen metsästys toteutetaan jatkossa kiintiömetsästyksenä. Menettely olisi hallinnollisesti selkeä ja käytännössä toimiva tapa järjestää metsästys esimerkiksi suden ja karhun kohdalla.
Sokerijuurikkaan hintaratkaisu 2026 valmistunut ja viljely ennätyslukemissa19.9.2025 07:03:07 EEST | Tiedote
Sucros Oy ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) sekä Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC) ovat solmineet vuoden 2026 toimialasopimuksen. Sokerijuurikkaan hinta laskee, mutta hintataso säilyy kilpailukykyisenä. Kiinnostus sokerijuurikkaan viljelyä kohtaan on voimakasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme