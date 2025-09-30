Puukaupan kilpailuttamisen merkitystä ei voi väheksyä

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tuoreen suhdannekatsauksen mukaan puun käyttötarve pysyy ensi vuonna samalla tasolla kuin kuluvana vuonna. LUKE ennakoi tukkipuun hintojen säilyvän vakaana, ja kuitupuun hinnan odotetaan suhdannekatsauksen mukaan palaavan viime vuoden keskiarvotasolle.

Viime viikkoina puukauppaa on käyty vain noin kolmasosa edellisvuosien määrästä. Kemiallinen metsäteollisuus, suurimpana puunkäyttäjänä, on seisottanut osaa tuotannostaan ja hyödyntänyt aiemmin ostettuja pystyvarantoja. Mekaaninen metsäteollisuus sen sijaan on jatkanut puunhankintaa normaalisti, mikä näkyy tukkivaltaisempien kohteiden kysynnässä.

Tuore LUKE:n suhdannekatsaus luo kysymysmerkkejä myös metsänomistajien suuntaan.

”Metsänomistajalle tämä voi tarjota mahdollisuuksia, mutta puukaupan kilpailuttaminen on entistä tärkeämpää. Tarjousten välillä voi olla jopa 5–15 €/m³ hintaero. Kiireelliset metsänhoidolliset hakkuut kannattaa toteuttaa, vaikka markkinatilanne olisi haastava. Oli puukaupan takana mikä tahansa syy, korostuu puukaupan kilpailuttamisen hyödyt, kun tarjouksissa on eroa”, MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen kommentoi.

Pelkkä kuutiohinta ei vielä kerro sitä, onko tarjous hyvä. Tarjouksia on hyvä vertailla myös saatavilla olevien katkontatietojen perusteella. Ostajat katkovat puut itselleen tarpeellisiin mittoihin. Metsänomistajalle kuutiohintojen lisäksi merkittävää onkin, että myytävä puu katkotaan mahdollisimman optimaalisesti hyödyntäen.

”Puukauppa on mahdollista kilpailuttaa esimerkiksi alueellisen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan avulla. He tuntevat paikalliset markkinat ja osapuolet”, Karttunen taustoittaa.

Metsänomistajien yleinen luottamus on ollut nousussa viime vuosien aikana, selviää MTK:n metsänomistajille suunnatusta Metsätutka-tutkimuksesta. Vaikka syksyn luottamisindikaattori on laskenut edellisestä mittauksesta, on metsänomistajien omaa taloutta kuvaavat vastaukset olleet edelleen nousussa.

”Puukauppamäärät ja hinnat vaihtelevat. Metsänomistajat tuntuvat kuitenkin ymmärtävän laajalti, että metsänhoito ei ole sprinttimatka. LUKE:n katsauksesta moni saattoi saada synkän kuvan, mutta itse tulkitsin sitä melko neutraalisti. Paljon tuntuu kuitenkin tapahtuvan. Kannattaakin olla aktiivisesti asiantuntijoiden kanssa yhteydessä, jos omaa metsää koskevia tarpeita ilmenee.”

Tiedotteessa viitattu Luonnonvarakeskuksen Metsäsektorin suhdannekatsaukseen 2025-2026: Metsäteollisuustuotteiden kysynnässä ei merkittävää paranemista näkyvissä | Luonnonvarakeskus (6.10.2025)

MTK julkaisee valtakunnallisen puumarkkinakatsauksen joka kuukausi. Tuoreimmat katsaukset ovat luettavissa osoitteesta mtk.fi/puumarkkinat.

