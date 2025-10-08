Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Hernesaaren kaavaratkaisun
Valtuusto kokoontui 8. lokakuuta ja hyväksyi Hernesaaren uuden asemakaavan sekä asemakaavan muutoksen. Valtuusto päätti kokouksessa myös Vuosaarenlahden pienvenesataman kaavasta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaava koskee Hernesaarta, Eiran eteläosaa ja vesialuetta. Alue on suunniteltu 7 100 asukkaalle ja 3 000 työpaikalle. Alueen monipuoliset palvelut hajautetaan elävöittämään korttelialueita siten, että matkailu- ja vapaa-ajan palvelut tukeutuvat ranta-alueisiin.
Hernesaaren itärantaan tulee Merisataman jatkeeksi rantapuistoa, jossa on uimaranta, lähiliikuntapalveluita ja vesiurheilukeskus. Risteilysatama tukee alueen kehittymistä vetovoimaiseksi merellisten matkailu- ja vapaa-ajanpalveluiden keskittymäksi. Cafe Birgitan ja Löylyn yhteyteen on tulossa vierasvenesatamaa.
Alue on suunniteltu autoriippumattomaksi ja vähäautoisena tiiviin kaupunkirakenteen alueena, jossa liikenne tukeutuu pääosin kävelyyn, pyöräilyyn ja raidejoukkoliikenteeseen. Alueen autopaikkojen enimmäismäärää on rajattu.
Hernesaaren kaavaratkaisu oli valtuustossa käsittelyssä uudelleen, koska valtuuston vuonna 2021 hyväksymä kaava kumottiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuonna 2022.
Vuosaarenlahden pienvenesatama laajenee
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vuosaarenlahden pienvenesataman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaava koskee Vuosaaren tavarasataman ja Uutelan virkistysalueen välissä sijaitsevaa Vuosaarenlahden pienvenesatamaa, osaa Ruusuniemestä ja ympäröiviä vesialueita.
Kaavaratkaisu mahdollistaa pienvenesataman laajennuksen. Tavoitteena on lisätä alueen talvisäilytys- ja laituripaikkoja sekä mahdollistaa alueen merellisten palvelujen kehittyminen.
Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessa lisäksi valtuutettujen jättämiä aloitteita. Aloitekäsittelyyn liittyvä keskustelun voi katsoa tallenteesta Helsinki-kanavalla.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.
Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 509 64 10
maisa.hopeakunnas@hel.fi
