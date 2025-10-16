Kutsu: Aleksanteri-konferenssin 22.–24.10.2025 teemana on ekstremismi

Konferenssissa tutkijat esittelevät uusinta tutkimusta ekstremismin vastustamisesta, autoritaaristen yhteiskuntien tavoista leimata esimerkiksi vähemmistöjä ekstremisteiksi, äärioikeiston ekstremismistä, informaatiosodasta sekä akateemisesta vapaudesta. Konferenssi on englanninkielinen. Monipuoliseen ohjelmaan voit tutustua täällä.

Keynote-puheenvuorot käsittelevät muun muassa sukupuolen keskeisyyttä illiberaalissa politiikassa, venäläistä akatemiaa sekä toimijuutta polarisaation aikakaudella. Jälkimmäisestä aiheesta puhuu Tiedekulmassa torstaina 23.10. klo 13.30–14.45 Olesya Khromeychuk, ukrainalainen historioitsija ja kirjoittaja, joka tunnetaan muun muassa teoksestaan The Death of a Soldier Told by His Sister (2022).

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan konferenssia. Akkreditointi on avoinna 20.10. asti. Lähetä sähköpostia osoitteeseen aleksanteri-conference@helsinki.fi ja kerro, mitä mediaa edustat, keitä tapahtumaan mahdollisesti osallistuu itsesi lisäksi ja minä päivinä.