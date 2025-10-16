Kutsu: Aleksanteri-konferenssin 22.–24.10.2025 teemana on ekstremismi
Tämän vuoden kansainvälinen Aleksanteri-konferenssi "Extremisms: Ambiguities, Ideologies, Agency" käsittelee ekstremismin haastetta demokratioissa ja muissa yhteiskuntajärjestelmissä itäisessä Euroopassa, Keski-Aasiassa ja Venäjällä sekä myös globaalimmin. Akkreditointi on avoinna 20.10. saakka.
Konferenssissa tutkijat esittelevät uusinta tutkimusta ekstremismin vastustamisesta, autoritaaristen yhteiskuntien tavoista leimata esimerkiksi vähemmistöjä ekstremisteiksi, äärioikeiston ekstremismistä, informaatiosodasta sekä akateemisesta vapaudesta. Konferenssi on englanninkielinen. Monipuoliseen ohjelmaan voit tutustua täällä.
Keynote-puheenvuorot käsittelevät muun muassa sukupuolen keskeisyyttä illiberaalissa politiikassa, venäläistä akatemiaa sekä toimijuutta polarisaation aikakaudella. Jälkimmäisestä aiheesta puhuu Tiedekulmassa torstaina 23.10. klo 13.30–14.45 Olesya Khromeychuk, ukrainalainen historioitsija ja kirjoittaja, joka tunnetaan muun muassa teoksestaan The Death of a Soldier Told by His Sister (2022).
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan konferenssia. Akkreditointi on avoinna 20.10. asti. Lähetä sähköpostia osoitteeseen aleksanteri-conference@helsinki.fi ja kerro, mitä mediaa edustat, keitä tapahtumaan mahdollisesti osallistuu itsesi lisäksi ja minä päivinä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Konferenssitoimikunnan puheenjohtaja Katalin Miklóssy
+358 50 3683231
katalin.miklossy@helsinki.fi
Keynote-puhujien haastattelupyynnöt pyydämme osoitteeseen
aleksanteri-conference@helsinki.fi
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Linkit
Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja usealla muulla paikkakunnalla Suomessa. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Helsingin yliopisto on perustettu vuonna 1640.
