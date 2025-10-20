R-kioski ja Frendie yhdistävät voimansa yksinäisyyttä vastaan "kaverikahveilla"
R-kioski ja yhteiskunnallinen yritys Frendie aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on tarjota suomalaisille matalan kynnyksen mahdollisuuksia kohdata ja vähentää yksinäisyyttä.
R-kioskin toimintaan kuuluu olennaisena osana vastuullisuus: huolenpito ihmisistä ja ympäristöstä sekä vastuulliset tuotteet. "Haluamme edistää vastuullisuutta konkreettisin ja näkyvin teoin. Yhteistyö Frendien kanssa on meille täysin uusi avaus, joka mahdollistaa vaikuttavan tekemisen ja koskettaa laajasti suomalaisia", kertoo R-kioskin vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Heiju Simola.
Frendie on kehittänyt maksuttoman kaverisovelluksen aikuisille, jonka avulla voi löytää ystäviä elämäntilanteen, arvojen ja luonteenpiirteiden perusteella. Palvelua käyttää jo noin 105 000 työikäistä suomalaista 250 eri paikkakunnalla. Sovelluksen taustalla on vahva yhteiskunnallinen missio: ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.
Yhteistyön myötä Frendien käyttäjät voivat nyt ostaa R-kioskilta ”kaverikahvin” ja paistotuotteen edullisemmin. Samalla kaikista R-kioskeista tulee Frendien virallisia, helposti saavutettavia kohtaamispaikkoja kaikkialla Suomessa.
”Olemme tästä yhteistyöstä valtavan onnellisia. Käyttäjämme ovat toivoneet virallisia ja turvallisia kohtaamispaikkoja, sekä edullista tapaa tavata uusia ihmisiä. Yhdessä R-kioskin kanssa voimme mahdollistaa valtavan monelle varallisuudesta riippumatta matalan kynnyksen kahvihetken. Tätä on odotettu!” iloitaan Frendien tiimissä.
Yksinäisyys on kasvava ilmiö Suomessa
Suomalaiset ovat yksinäisempiä kuin muut pohjoismaalaiset ja virolaiset. Tuoreen Generations and Gender Survey -tutkimuksen mukaan 18–49-vuotiaat kokevat Suomessa yksinäisyyttä enemmän kuin samanikäiset aikuiset muissa Pohjoismaissa ja Virossa.
Tulokset osoittavat, että kasvokkaiset ystävätapaamiset ovat vähentyneet merkittävästi viimeisen kahden vuosikymmenen aikana ja yksinäisyys koskettaa laajasti eri ikäryhmiä.
Lähde: GGS reveals: Loneliness
Heiju SimolaVastuullisuus- ja viestintäpäällikköPuh:0408431991Heiju.simola@r-kioski.fiwww.r-kioski.fi
Arla JoensuuFrendiePuh:0456567065arla@frendie.fi
