BURGER KING® ja Jokerit yhteistyöhön – “Kaksi vahvaa brändiä sopivat kingin diilin”

15.10.2025 09:00:00 EEST | BURGER KING® Suomi | Tiedote

Burger King Suomi ja Helsingin Jokerit ovat solmineet monivuotisen yhteistyösopimuksen.

Yhteistyö yhdistää kaksi vahvaa brändiä ja tuo yhteen urheilun ja ravintolaelämykset yhteisten myynnillisten ja brändillisten tavoitteiden ympärille. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa pitkäjänteinen ja merkityksellinen kumppanuus, joka hyödyttää sekä liiketoimintaa että fanikokemusta.

”On mahtavaa päästä yhdistämään kaksi ikonista brändiä ja rakentamaan molemminpuolista kasvutarinaa yhdessä”, kommentoi Restelin liiketoimintajohtaja Siru Kalpio.

”Yhteistyömme Jokereiden kanssa on luonteva jatkumo Restelin ja Veikkaus Arenan ravintolayhteistyölle”, lisää Restelin liiketoimintajohtaja Kristian Helanne.

Sopimuksen myötä Jokerit saa myös osuuden ottelutapahtumiensa aikana tapahtuvasta ruoka- ja juomamyynnistä.

“Mahtavaa saada Restel ja Burger King mukaan osaksi Jokereiden kasvutarinaa. Haluamme rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia, jotka tuovat molemmille osapuolille aitoa lisäarvoa. Yhteistyö on merkittävä ja luo vastavuoroisesti hyötyjä molemmille osapuolille”, Jokereiden puheenjohtaja Mikko Saarni kommentoi.

Yhteistyö tulee jalkautumaan monipuolisesti eri alustoilla. Burger King tulee jatkossa näkymään Jokereiden peliasussa ja Veikkaus Areenan hallipinnoilla. Yhteistyö näkyy myös ottelutapahtuman aktivoinneissa sekä erilaisissa markkinointiyhteistyön kampanjoissa.

BURGER KING® Vuonna 1954 perustettu BURGER KING® on maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju, jonka ravintoloissa syö maailmanlaajuisesti noin 12 miljoonaa herkuttelijaa päivittäin. Hampurilaisravintolat tunnetaan liekillä grillatuista hampurilaispihveistä ja herkuista, jotka valmistetaan aina tilauksesta. Klassikkotuote, WHOPPER®-hampurilainen, on valmistettu muuttumattomalla reseptillä jo vuodesta 1957. www.burgerking.fi - http://www.burgerking.fi/ RESTEL OY Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, johon kuuluu noin 200 ravintolaa työllistäen noin 2 200 ravintola-alan ammattilaista. Restelin ravintoloita ovat BURGER KING®-, Taco Bell-, Rax Pizzabuffet-, Ísey Skyr Bar-, HelmiSimpukka-, Wanha Mestari-, Hemingway's -ravintolat sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat, Classic pizza ja Makaronitehdas.

