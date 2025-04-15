BURGER KING® ja Jokerit yhteistyöhön – “Kaksi vahvaa brändiä sopivat kingin diilin”
Burger King Suomi ja Helsingin Jokerit ovat solmineet monivuotisen yhteistyösopimuksen.
Yhteistyö yhdistää kaksi vahvaa brändiä ja tuo yhteen urheilun ja ravintolaelämykset yhteisten myynnillisten ja brändillisten tavoitteiden ympärille. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa pitkäjänteinen ja merkityksellinen kumppanuus, joka hyödyttää sekä liiketoimintaa että fanikokemusta.
”On mahtavaa päästä yhdistämään kaksi ikonista brändiä ja rakentamaan molemminpuolista kasvutarinaa yhdessä”, kommentoi Restelin liiketoimintajohtaja Siru Kalpio.
”Yhteistyömme Jokereiden kanssa on luonteva jatkumo Restelin ja Veikkaus Arenan ravintolayhteistyölle”, lisää Restelin liiketoimintajohtaja Kristian Helanne.
Sopimuksen myötä Jokerit saa myös osuuden ottelutapahtumiensa aikana tapahtuvasta ruoka- ja juomamyynnistä.
“Mahtavaa saada Restel ja Burger King mukaan osaksi Jokereiden kasvutarinaa. Haluamme rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia, jotka tuovat molemmille osapuolille aitoa lisäarvoa. Yhteistyö on merkittävä ja luo vastavuoroisesti hyötyjä molemmille osapuolille”, Jokereiden puheenjohtaja Mikko Saarni kommentoi.
Yhteistyö tulee jalkautumaan monipuolisesti eri alustoilla. Burger King tulee jatkossa näkymään Jokereiden peliasussa ja Veikkaus Areenan hallipinnoilla. Yhteistyö näkyy myös ottelutapahtuman aktivoinneissa sekä erilaisissa markkinointiyhteistyön kampanjoissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristian HelanneLiiketoimintajohtajaRestel Ravintolat OyPuh:0408318300Kristian.Helanne@restel.fi
Linkit
BURGER KING® Vuonna 1954 perustettu BURGER KING® on maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju, jonka ravintoloissa syö maailmanlaajuisesti noin 12 miljoonaa herkuttelijaa päivittäin. Hampurilaisravintolat tunnetaan liekillä grillatuista hampurilaispihveistä ja herkuista, jotka valmistetaan aina tilauksesta. Klassikkotuote, WHOPPER®-hampurilainen, on valmistettu muuttumattomalla reseptillä jo vuodesta 1957. www.burgerking.fi - http://www.burgerking.fi/ RESTEL OY Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, johon kuuluu noin 200 ravintolaa työllistäen noin 2 200 ravintola-alan ammattilaista. Restelin ravintoloita ovat BURGER KING®-, Taco Bell-, Rax Pizzabuffet-, Ísey Skyr Bar-, HelmiSimpukka-, Wanha Mestari-, Hemingway's -ravintolat sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat, Classic pizza ja Makaronitehdas.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta BURGER KING® Suomi
BURGER KING® ensi kesänä mukana Tuskassa15.4.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Burger King ja Tuska Festival sopivat kingin diilin ja sen seurauksena Burger King -ravintola nähdään ensi kesänä ensimmäistä kertaa festivaalialueella.
BURGER KING® avaa uuden ravintolan Mall Of Triplaan27.6.2024 06:00:00 EEST | Tiedote
Grilli kuumenee pian myös Pasilassa, kun Burger King avaa uuden ravintolan Kauppakeskus Triplaan syksyllä 2024.
BURGER KING® avaa lippulaivaravintolansa Citycenteriin8.4.2024 07:00:00 EEST | Tiedote
Liekehtivän kuumia uutisia – Burger Kingin uusi lippulaivaravintola avataan loppuvuodesta parhaalle näköalapaikalle Helsingin Citycenteriin.
BURGER KING® avaa uuden ravintolan Redin kauppakeskukseen30.1.2024 06:00:00 EET | Tiedote
Polttaa, polttaa – liekillä grillatut burgerit saapuvat Kalasatamaan, kun BURGER KING® avaa uuden ravintolan Kauppakeskus Rediin.
BURGER KING® saapuu Kokkolaan – uusi ravintola avataan loppuvuodesta8.8.2023 07:00:00 EEST | Tiedote
Liekillä grillatut hampurilaiset saapuvat pian myös Kokkolaan! BURGER KING® avaa ensimmäisen ravintolansa Keski-Pohjanmaalle loppuvuoden aikana – Kokkolaan avautuva BURGER KING® on ketjun 64. ravintola Suomessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme