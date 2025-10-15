Remonttiselvitys Q3/2025: Suosituimmat remontit ja niiden hinnat

Remontin mediaanihinta oli heinä-syyskuussa 564 €, kun huomioidaan kaikki remonttikategoriat. Remonttien hinnat laskivat keskimäärin 25 % vuoden takaisesta.

Esimerkiksi Helsingissä tyypillinen kylpyhuoneremontti maksoi nyt 8 724 €, kun vuosi sitten hinta oli 10 032 €.

Suurin muutos hinnoissa on nähtävissä salaojaremonteissa, joissa hinnat ovat laskeneet 76.1 %. Useissa ulkoremonteissa taas on huomattavissa selvää hinnannousua, kattoremonttien hintojen ollessa nousussa 25 %, ulkomaalausten ollessa nousussa 47,3 % ja piharemonttien ollessa nousussa 60,9 %.

Remonttien hinnat kalleimmasta edullisimpaan:

Mediaanihinnaltaan korkeimmaksi nousivat huoneistoremontit, jotka maksoivat heinä- syyskuussa 2025 keskimäärin noin 3 908 €. Edellisvuonna huoneistoremonttien mediaanihinta oli 3 800 €, eli hinnoissa on nähtävissä maltillinen 2,8 % nousu.

Keskimääräinen, noin 25% remonttien keskihinnan lasku, kertoo kuluttajien varovaisuuden jatkumisesta. Kuluttajat ovat keskimäärin tilanneet pienempiä remontteja kuin vuosi sitten, joka näkyy erityisesti kylpyhuone- ja salaojaremonttien rajussa keskihinnan laskussa. Remontteja kyllä edelleen tehdään, mutta huomattavasti pienimuotoisempina. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on edelleen matalalla, ja se näkyy suoraan remonttien laajuudessa ja rahankäytössä. Isoimpia remontteja lykätään edelleen tulevaisuuteen.



Kun alamme saamaan työmarkkinoilta positiivisia uutisia alkaa myös kuluttajien luottamus talouteensa nousta, joka tulee väistämättä elvyttämään remonttien kysyntää. Remonteissa on tällä hetkellä patoumaa joka tullaan purkamaan tulevien vuosien aikana, kommentoi Urakkamaailma.fi-palvelun perustaja Kalle Koivuniemi.