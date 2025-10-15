Remonttiselvitys Q3/2025: Suosituimmat remontit ja niiden hinnat
Remonttien kilpailutuspalvelu Urakkamaailma selvitti, miten Suomessa remontoitiin heinä-syyskuussa 2025. Dataa on kerätty suosituimpien remonttien, remonttien mediaanihintojen sekä hintojen muutosten osalta.
Selvityksen keskeiset huomiot:
- Remonttien hinnat ovat laskussa
- Eniten laskua on salaojaremonttien ja kylpyhuoneremonttien hinnoissa
- Energiaremonttien suosio kasvussa
Remonttien hinnat
Remontin mediaanihinta oli heinä-syyskuussa 564 €, kun huomioidaan kaikki remonttikategoriat. Remonttien hinnat laskivat keskimäärin 25 % vuoden takaisesta.
Esimerkiksi Helsingissä tyypillinen kylpyhuoneremontti maksoi nyt 8 724 €, kun vuosi sitten hinta oli 10 032 €.
Suurin muutos hinnoissa on nähtävissä salaojaremonteissa, joissa hinnat ovat laskeneet 76.1 %. Useissa ulkoremonteissa taas on huomattavissa selvää hinnannousua, kattoremonttien hintojen ollessa nousussa 25 %, ulkomaalausten ollessa nousussa 47,3 % ja piharemonttien ollessa nousussa 60,9 %.
Remonttien hinnat kalleimmasta edullisimpaan:
|Remonttikategoria
|Mediaanihinta
|Muutos edellisvuoteen
|Huoneistoremontit
|3 908 €
|+ 2.8 %
|Kattoremontit
|3 870 €
|+ 25 %
|Ulkomaalaus
|3 720 €
|+ 47.3 %
|Kylpyhuoneremontit
|3 360 €
|- 63.5 %
|Salaojaremontit
|2 978 €
|- 76.1 %
|Terassiremontit
|2 425 €
|
+ 3.2 %
|Piharemontit
|2 183 €
|+ 60.9 %
|Keittiöremontit
|2 058 €
|- 27.5 %
|Julkisivuremontit
|1 700 €
|- 9.7 %
|Energiaremontit
|1 544 €
|- 13.2 %
|Lattiaremontit
|1 516 €
|- 0.3 %
|Sisämaalaukset
|1 350 €
|- 17.9 %
|Asbestipurkutyöt
|1 197 €
|- 8.1 %
|Sähkötyöt
|223 €
|- 24.4 %
Mediaanihinnaltaan korkeimmaksi nousivat huoneistoremontit, jotka maksoivat heinä- syyskuussa 2025 keskimäärin noin 3 908 €. Edellisvuonna huoneistoremonttien mediaanihinta oli 3 800 €, eli hinnoissa on nähtävissä maltillinen 2,8 % nousu.
Keskimääräinen, noin 25% remonttien keskihinnan lasku, kertoo kuluttajien varovaisuuden jatkumisesta. Kuluttajat ovat keskimäärin tilanneet pienempiä remontteja kuin vuosi sitten, joka näkyy erityisesti kylpyhuone- ja salaojaremonttien rajussa keskihinnan laskussa. Remontteja kyllä edelleen tehdään, mutta huomattavasti pienimuotoisempina. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on edelleen matalalla, ja se näkyy suoraan remonttien laajuudessa ja rahankäytössä. Isoimpia remontteja lykätään edelleen tulevaisuuteen.
Kun alamme saamaan työmarkkinoilta positiivisia uutisia alkaa myös kuluttajien luottamus talouteensa nousta, joka tulee väistämättä elvyttämään remonttien kysyntää. Remonteissa on tällä hetkellä patoumaa joka tullaan purkamaan tulevien vuosien aikana, kommentoi Urakkamaailma.fi-palvelun perustaja Kalle Koivuniemi.
Suosituimmat remonttikategoriat
Top 5 suosituimmat remontit koko Suomessa:
-
Sähkötyöt
-
Lattiaremontit
-
Sisämaalaukset
-
Kylpyhuoneremontit
-
Energiaremontit
Top 5 suosituimmat remontit kaupungeittain
Helsinki
-
Sähkötyöt
-
Sisämaalaukset
-
Lattiaremontit
-
Kylpyhuoneremontit
-
Keittiöremontit
Espoo
-
Sähkötyöt
-
Sisämaalaukset
-
Lattiaremontit
-
Piharemontit
-
Tutkimukset ja kartoitukset
Tampere
-
Sähkötyöt
-
Lattiaremontit
-
Sisämaalaukset
-
Kylpyhuoneremontit
-
Energiaremontit
Vantaa
-
Sähkötyöt
-
Lattiaremontit
-
Energiaremontit
-
Tutkimukset ja kartoitukset
-
Sisämaalaukset
Oulu
-
Sähkötyöt
-
Kylpyhuoneremontit
-
Energiaremontit
-
Lattiaremontit
-
Sisämaalaukset
Turku
-
Sähkötyöt
-
Sisämaalaukset
-
Kylpyhuoneremontit
-
Lattiaremontit
-
Tutkimukset ja kartoitukset
Energiaremonttien suosio näyttää kasvaneen. Aiemmissa Urakkamaailman tekemissä selvityksissä energiaremontit eivät yltäneet maanlaajuisesti tai yhdessäkään isossa kaupungissa viiden suosituimman remonttikategorian joukkoon.
Sähkötyöt ovat ylivoimaisesti suosituin remonttikategoria sekä maanlaajuisesti, että isoimmissa kaupungeissa.
Tutkimuksen datasta
Urakkamaailmaan jätettiin tutkimusaikavälillä (1.7.2025–30.9.2025) yhteensä 8 911 tarjouspyyntöä, joita hyödynnettiin suosituimpien remonttien analyysiin. Hintojen analyysissä hyödynnettiin näistä 5 404 tarjouspyynnön tietoja. Kaikki remontin hintatiedot ovat arvonlisäverollisia ja esitetyt hinnat ovat eri remonttikategorioiden mediaanihintoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kalle KoivuniemiUrakkamaailma.fi-perustaja, Business Development ManagerPuh:+358447345605kalle@urakkamaailma.fi
Linkit
Urakkamaailma.fi
Urakkamaailma on Suomen suosituin remonttien kilpailutuspalvelu. Käyttäjä voi jättää palveluun maksuttoman remontti-ilmoituksen, vertailla tarjouksia ja arvosteluita sekä valita niiden perusteella remontille parhaan tekijän. Urakkamaailman kautta kilpailutetaan vuosittain kymmeniä tuhansia remontteja.
